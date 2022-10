El interior portugués, preocupado por la ralentización y los incumplimientos en la reducción de peajes

SALAMANCA AL DÍA estuvo presente en el Foro de Participación Ciudadana organizado por la Plataforma por la Reposición de las SCUT (vías sin coste para el usuario), que se desarrolló en el Hotel Puralã, en la ciudad de Covilhã, el 3 de octubre.

Durante más de dos horas, empresarios, representantes sindicales, políticos de todos los partidos, expertos académicos en movilidad, ciudadanos y los profesores e investigadores João Pereira dos Santos y Helena Freitas expusieron datos y, sobre todo, indignación.

Los motivos para la realización de este foro eran varios: presentar los resultados del último estudio sobre el impacto de los peajes en el desempeño y comportamiento de las empresas de la región; comunicar el número de firmas (3.124) a favor del Manifiesto por la Reposición de las SCUT en el interior, obtenidas en el mes de septiembre; y dar cuenta de las reivindicaciones que se expondrían al secretario de Estado de Infraestructuras y a la secretaria de Estado de Desarrollo Regional, en la reunión que los representantes de la Plataforma mantendrían con ambos en la sede del Ministerio de Infraestructuras al día siguiente.

El objetivo de la Plataforma es que, en el Presupuesto de Estado para 2023, en elaboración durante estos días, sea recogida la abolición de los peajes en la A23, la A24 y la A25, las antiguas SCUT del interior portugués.

La A23 (Guarda-Torres Novas) une el interior centro con Lisboa, la A24, (Viseu-Chaves) el centro con la frontera gallega y la A25 (Vilar Formoso-Albergaria-a-Velha) la frontera salmantina con Aveiro.

Luís Veiga, empresario hotelero y textil de la región, y miembro de la directiva de la Plataforma por la Reposición de las SCUT, responsabilizó al Ministerio de Hacienda de la no aplicación efectiva del último descuento comprometido por el Gobierno de António Costa.

Según la Plataforma, la resolución gubernamental (Despacho 138-D/2021 de 30 de junio) por la que entró en vigor una reducción del 50% en el verano de 2021, anuló la normativa anterior de descuentos, dejándolos sin efecto. Por tanto, la nueva reducción no se acumuló sobre las anteriores, siendo en realidad la bajada de apenas el 30 y no del 50%. Además, la Plataforma denuncia que el descuento del 75% para vehículos eléctricos, recogido en esa misma norma, no se está aplicando.

Luís Veiga denominó “impuesto” a los telepeajes que gravan la A23 y la A25, afirmando sobre estos que “perjudican a quienes vivimos en el interior y a quienes nos visitan”. El empresario asegura que, cuando se produjo la primera bajada (un 15% en 2017) la recaudación no solo no disminuyó, sino que aumentó, pues se incrementó el uso de las autovías.

“Estamos pagando más peajes que IRC (Impuesto sobre Sociedades)”, se lamenta António Ezequiel, empresario de la región con 45 años de actividad en el ramo de la distribución alimenticia, que calificó como “fraude” la implantación de peajes en 2011, pues “la A23 y la A25 se nos vendieron como las vías del futuro y del desarrollo económico y social de la región, fuimos engañados”. El empresario estima que los productores agrícolas de la zona sufren una doble tributación en la distribución de sus productos a escala regional, nacional y europea, debido a los peajes.

Las SCUT son carreteras sin coste para el usuario (SCUT, por sus siglas en portugués, Estradas Sem Custo para o Utilizador), que fueron diseñadas para mitigar las desventajas demográficas, sociales y de competitividad económica que ya en los años 80 padecía fuertemente la región. Las peores infraestructuras condenaban a las comarcas de las Beiras lindantes con España al aislamiento y al difícil acceso a servicios esenciales, como Sanidad o Educación.

En una apuesta por favorecer la movilidad, se construyeron las SCUT, prácticamente financiadas por la Unión Europea en su totalidad, fomentando la concentración de servicios en las ciudades de la región, pero dando un buen acceso rodado a estos centros. Su construcción y su futuro fueron programados sin coste para los usuarios, abandonándose, en contrapartida, otras vías secundarias de mala calidad hasta ese momento existentes, que, en algunos tramos, fueron suplantadas por la nueva vía.

Este es el motivo por el cual la A23 y la A25 sirven a la población del territorio con una numerosa red de salidas y entradas a la vía.

Los datos, los argumentos y la interioridad

La Plataforma aprovechó el fórum para presentar los resultados del último estudio coordinado por João Pereira dos Santos, profesor del ISEG (Instituto Superior de Economía y Gestión) de la Universidad de Lisboa. Ya hace unos años, este investigador lideró un estudio de la UBI (Universidad de la Beira Interior) sobre el impacto de los peajes a nivel territorial, referido a los 308 concejos del Portugal continental. En esta ocasión, el análisis se ha enfocado en el impacto sobre el desempeño y el comportamiento de las empresas.

Pereira dos Santos comunicó que los datos indican que las empresas disminuyeron las ventas, los beneficios así como las importaciones y exportaciones dentro de la UE, produciéndose una correlativa contención del gasto, en lo que se interpreta como una adaptación a la situación. No se produjo, sin embargo, una bajada de salarios ni una migración significativa hacia otras regiones, como tampoco afectó a la productividad. El coste añadido de los peajes se tradujo también en un descenso de la empleabilidad y del número de nuevas empresas.

“Los datos refuerzan nuestros argumentos”, manifestó Luís Garra, miembro de la Junta Directiva de la Plataforma.

“Portugal vive hoy en una asimetría insostenible”, aseveró Helena Freitas, respecto a las diferencias entre el litoral y el interior. Helena Freitas fue responsable en su día en la elaboración del Plan Nacional de Cohesión Territorial, es profesora en la Universidad de Coímbra y excoordinadora de la Unidad de Misión de Valorización del Interior.

Para corregir la balanza, la experta confía mucho en las soluciones a pequeña escala, “las soluciones intermunicipales son estratégicas”, apuntó.

“La argumentación recurrente del Gobierno para no abolir los peajes en el interior es el coste”, dijo Freitas. “Sin embargo, la abolición debe ser tratada como una inversión, integrada en un programa de políticas públicas”, sostuvo la experta.

“Establecer una política discriminatoria es aquí de total justicia. Soy totalmente partidaria, pues la situación es de desequilibrio”. En este sentido, Freitas continuó argumentando que “la movilidad a escala comarcal y regional es determinante, es imperiosa”.

El desplazamiento al que obliga la condensación en el litoral de los grandes centros de poder, perjudica el poder adquisitivo de empresas y personas físicas. “En este pimpón entre Lisboa y Oporto, nos vemos castigados”, reveló Luís Veiga.

El punto de inflexión

A través de diversas acciones reivindicativas, como marchas lentas por las principales ciudades de la región y por las propias vías, fórums de debate como éste y, sobre todo, muchas conversaciones con el Gobierno de Lisboa, la Plataforma por la Reposición de las SCUT consiguió un primer descuento del 15% aplicable a todo tipo de vehículos -de cualquier nacionalidad-, que entró en vigor en agosto de 2017. En enero de 2019 se hizo efectivo un segundo descuento, en este caso, del 30% y solo destinado al transporte de mercancías.

Aunque con atrasos y mucho insistir por parte de la Plataforma ante los ministerios del ramo (Infraestructuras, Economía, Hacienda y Cohesión Territorial), la asociación siempre aceptó una reducción progresiva, siguiendo una calendarización, hasta su completa abolición.

Sin embargo, la indignación surgió en el verano de 2021, cuando se hizo efectivo un descuento que el Ministerio de Cohesión Territorial se había comprometido a aplicar un año antes y que era significativo, del 50% para todo tipo de vehículos.

No fue el retraso la razón para la polémica. Al entrar en vigor la norma, se vio que había dejado sin efecto los descuentos anteriores. Cuando ciudadanos y, sobre todo, empresas, miraron sus cuentas, constataron que, en realidad, el descuento del 50 quedaba en mucho menos, un 30% aproximadamente, según representantes de la Plataforma.

Por este incumplimiento, ahora, la Plataforma ya no se conforma con reducciones progresivas y exige la eliminación total de peajes en 2023. “Iniciamos este proceso en 2017 proponiendo, nosotros mismos, una reducción calendarizada y progresiva. Sin embargo, ya van más de cinco años, y así estamos. Ahora ha llegado el momento de la eliminación completa de peajes en el interior”, reclama Luís Garra.

“Este fórum muestra nuestra indignación por un impuesto que nos es exigido desde 2011”, se lamentó Luís Veiga, que considera que “la asimetría insostenible entre el litoral y el interior justifica una supresión de los peajes en 2023”.

Pacto Verde Europeo, medios alternativos de transporte y la inmovilidad del interior

“El primer objetivo del Pacto Verde Europeo es el bienestar de las personas”, argumentó Helena Freitas. El que los individuos no tengan otra forma de desplazarse, siendo penalizados en lugar de dar alternativas es, según Freitas, “contrario al espíritu del Pacto Verde Europeo, y, además, es deshonesto”.

Helena Freitas apuesta por lo que denominó “soluciones piloto de movilidad”, donde la movilidad inteligente, en sintonía con el transporte colectivo, podría constituir una alternativa con futuro.

“Yo no estoy en contra de los peajes, estoy en contra de los peajes en las SCUT del interior”, dice Ricardo Fernandes, emprendedor de Covilhã en el ámbito de la venta de materiales de construcción. Según el empresario y miembro de la directiva de la Plataforma, “la naturaleza de las SCUT fue la de unir”.

Las SCUT fueron concebidas con la vocación de permear el territorio y dar acceso a la población de localidades dispersas a otras donde se ubican los principales servicios, para ahorrar recursos, centralizándolos a nivel regional.

Para mejorar la movilidad de comarcas interiores especialmente penalizadas por la emigración (interna y externa), por el aislamiento y por la baja renta per cápita, la construcción de las SCUT fue financiada prácticamente en su totalidad con dinero proveniente de Europa, pues el objetivo era mejorar, mediante la movilidad, la calidad de vida de los residentes en estas zonas interiores, algunas fronterizas, todas alejadas de los centros económicos, así como tornar más competitivas a sus empresas.

Atrapados en una malla viaria de peajes, empresas y personas físicas no tienen más remedio que utilizar estas vías para desplazarse hasta las capitales donde están todos los servicios (médicos, educativos, administrativos, jurídicos,…) o para pasar a España.

La profesora Helena Freitas no cree que el ferrocarril pueda plantearse como solución en la región, pues, en algunos casos, es inexistente, y en otros, ineficaz para otorgar movilidad a los pequeños núcleos. “La única movilidad para la región sería la rodada”, concluyó Freitas, que recordó que aún no hay coordinación entre ecología y economía.

El presidente de la cámara municipal de Pinhel, Rui Ventura, fue uno de los pocos alcaldes de la región presentes en el acto, junto con el vicepresidente de Covilhã, José Armando Serra dos Reis, aunque todos los ayuntamientos, así como las comunidades intermunicipales a las que pertenecen (Beiras e Serra da Estrela y Beira Baixa) han apoyado expresamente las reivindicaciones de este movimiento, según la Plataforma.

El presidente de Pinhel lamentó lo que está ocurriendo en su concejo y en otros concejos del interior durante los últimos años y es que, “los hijos de la tierra ya no vienen cada fin de semana a ver a la familia, a cuidar de la huerta”, debido al gasto añadido de los peajes. Los costes en peajes contribuyen al abandono afectivo y social de la población más envejecida y al abandono del medio natural.

Las consecuencias de los incendios ocurridos este verano en la Serra da Estrela, el cambio climático y la movilidad sostenible serían nuevas variables a introducir en la forma de pelear por la discriminación positiva para esta región, que la Plataforma basa en la supresión de los peajes.

La legalidad, a examen. Compraventa de datos y una temporalidad que dura 11 años

La Plataforma por la Reposición de las SCUT en la A23 y la A25 nació en 2017 con la finalidad de retrotraer las condiciones de uso de estas vías al momento anterior a 2011.

Hace ahora once años, el Gobierno portugués decidió implantar peajes en estas carreteras, originalmente concebidas sin coste para el usuario. Su motivación se basó en el principio de excepcionalidad, con causa en la grave situación financiera que atravesaba el país en aquellos momentos.

La Plataforma por la Reposición de las SCUT recuerda la temporalidad de una medida que se está cronificando y afirmó en este acto su determinación para continuar reclamando su eliminación. Una abolición que, según sus intervenciones, asume la categoría de decisión fundamental para contrarrestar la interioridad de la región.

Los dirigentes de la Plataforma acusan al Gobierno portugués de estar preso por el compromiso adquirido con las concesionarias de las vías y denuncian la "falta de coraje político para acabar con este impuesto, porque es de un impuesto de lo que se trata”.

A los domicilios salmantinos están llegando, al menos desde el verano de 2021, multas emitidas por Portvias u Operestradas XXI, filiales portuguesas de la española Globalvia, una de las concesionarias del servicio. Las multas son notificadas por una empresa ubicada en el Reino Unido, Euro Parking Collection (EPC). La carta llega con matasello de Malmö (Suecia) e indica un número de cuenta de un banco alemán (SEB Germany) donde realizar el ingreso, que ya viene con recargo. Esta entidad, a su vez, es la filial germánica de un banco escandinavo, el Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB).

Interrogados por SALAMANCA AL DÍA sobre este aspecto, los representantes de la Plataforma indicaron que eran conocedores de estos hechos y que iban a preguntar a los secretarios de Estado sobre la legalidad o ilegalidad de esta cesión de datos, fruto de una posible venta de deuda por parte de la concesionaria del servicio.

Quijotes en la Beira Interior

“Portugal enferma por la incapacidad del país para reequilibrarse”. Esta fue una de las contundentes afirmaciones realizadas por la profesora Freitas, quien, en una entrevista concedida a un periódico regional hace unos años, dijo sentirse una “Don Quijote” con respecto a este tema.

“Llegado este momento, todos nosotros nos sentimos Quijotes. Somos una región que se siente Quijote”, apuntó, en la misma línea, Luís Veiga.

Aunque la lucha sea contra gigantes poderosos y los habitantes del territorio sean conscientes de sus limitaciones, su voluntad respecto a la reivindicación de los peajes, no parece haberse debilitado ni un ápice durante estos años de pequeñas victorias, dolorosas traiciones y muchas acciones reivindicativas. En palabras de Luís Garra: “Si alguien pensaba que esta lucha nos iba a desgastar, se equivoca. No nos cansamos, estamos aquí para dar y continuar”.

Desde 2011, unas crisis han sido superadas y otras nuevas han llegado. Si la grave situación económica de Portugal hace una década motivó la implantación de telepeajes, la emergencia climática y la movilidad sostenible serían ahora los nuevos argumentos sobre los que afianzar su mantenimiento.

En cuanto a la Plataforma por la Reposición de las SCUT, este fórum dejó claro que paciencia y convicciones no les faltan para continuar. “No importa si son cinco, diez o veinte años, no vamos a rendirnos”, dijo Ricardo Fernandes.

La Plataforma por la Reposición de las SCUT representa las reivindicaciones de los usuarios de la A23 y la A25, defendiendo también las pretensiones en el mismo sentido de los usuarios de la A24.

La Plataforma por la Reposición de las SCUT en la A23 y la A25 es un movimiento ciudadano surgido a mediados de 2017 e integrado por siete entidades de la sociedad civil de los distritos de Guarda y Castelo Branco: la Asociación Empresarial de la Beira Baixa, la Unión de Sindicatos de Castelo Branco, la Comisión de Usuarios contra los Peajes en la A23, el Movimiento de Empresarios por la Supervivencia del Interior, la Asociación Empresarial de la región de Guarda, la Comisión de Usuarios de la A25 y la Unión de Sindicatos de Guarda.