Regresa la Feira Farta a “la más alta”, el escaparate del mundo rural de Guarda

La 'Feira Farta' regresa a la ciudad portuguesa de Guarda el sábado 10 y el domingo 11 de septiembre. En la plaza del Mercado Municipal, a partir de las 10:00 h (hora portuguesa) serán exhibidos para la venta más de 400 productos autóctonos diferentes, -según informa el municipio de Guarda, impulsor del evento-, provenientes de las 43 localidades que conforman el concejo, entre los que habrá frutas y verduras, dulces, aceite, el famoso Queijo da Serra, licores y todo tipo de productos artesanos.

El curso alto del río Mondego, nacido en la cercana Serra da Estrela, deja un valle parcialmente integrado en el concejo, otorgando cualidades fértiles a sus tierras. A pocos kilómetros del núcleo urbano, las aguas del Mondego surten el embalse do Caldeirão.

Pero en la 'Feira Farta' no veremos solo productos alimenticios, sin duda, será el Cobertor de Papa uno de los objetos que más llame la atención en este escaparate del mundo rural guardense. Por aquí aseguran que no hay casa portuguesa que no tenga, al menos, una de estas mantas de pura lana virgen, típicamente confeccionadas a rayas de colores en telares manuales.

De aspecto tosco, pero de muy buena calidad, estas mantas fabricadas con la lana de los rebaños de la Estrella, han dado paso a otros textiles para el hogar y vestuario más actualizado, pero con la textura inconfundible del auténtico Cobertor de Papa.

Guarda constituye la puerta de entrada a la Serra da Estrela, tanto por su vertiente suroccidental como noroccidental. También es la puerta de entrada al país por uno de los accesos más transitados, el que hace frontera con la provincia de Salamanca por Fuentes de Oñoro-Vilar Formoso, localidades de las que se encuentra a menos de 40 km.

El núcleo urbano está rodeado por las vías rápidas A-25 (hacia Aveiro) y A-23 (hacia Lisboa) y es la primera capital de distrito con la que nos encontramos al adentrarnos en Portugal por el centro.

Desde el año pasado, Guarda, además, ha vuelto a estar comunicada por ferrocarril con la capital, pudiendo llegar a Lisboa en unas cuatro horas en el Tren de la Beira Baixa.

Esta es la sexta edición de la 'Feira Farta', que comenzó a celebrarse en 2015 y estuvo interrumpida durante dos años por la pandemia. En el recinto cubierto donde transcurre, habrá ejemplos de artesanos dedicados a oficios tradicionales en vías de extinción, como el afilador ambulante o el limpiabotas.

La feria transcurre en la que se dice que es la capital de distrito más alta de Portugal (1.056 m) y de la península ibérica, seguida de Ávila (1.050 m). Su denominación hace referencia a una de las cinco efes que conforman el eslogan que clásicamente acompañó al nombre de la ciudad: Farta, Fiel, Formosa, Forte y Fría, aludiendo a episodios históricos vividos por la ciudad, a su arquitectura y a su economía.

La abundancia a la que alude este calificativo (farta) estaría asociada a las fértiles tierras del valle del Mondego, a la burguesía agrícola y textil que llegó a existir en la ciudad y al dinámico comercio de su comunidad judía.

En su casco histórico, podemos deambular por la Plaza Vieja o Praça da Sé y entrar a visitar la catedral, subiendo hasta sus azoteas, lo que nos permitirá verificar si la tal sensación de altura es cierta. La Sé comenzó a construirse a finales del siglo XIV y fue terminada ya en estilo manuelino a principios del XVI.

También la Torre del Homenaje, situada al sur del templo, es una buena atalaya visitable, vestigio del castillo que existió en esta parte más alta de la antigua fortaleza. Por su elevada ubicación, es evidente la misión militar estratégica que impulsó la fundación de la ciudad.

Callejeando hacia el lado opuesto, nos adentraremos en la muy amplia judería de Guarda, con viviendas bajas de ventanas pequeñas. Llegaremos a una plazuela con una Estrella de David en el suelo. En una casa de esta replaceta se cree que estuvo ubicada la sinagoga y el tribunal de la comunidad hebrea.

Podemos traspasar las puertas de la vieja cerca o seguir un poco más hacia el este, para depararnos con la iglesia de San Vicente, de bonita azulejería y más allá con la iglesia de la Misericordia. En una de las esquinas de esta explanada ajardinada podemos ascender hasta la Torre dos Ferreiros, donde hay un altar en el que nunca faltan velas encendidas y flores frescas. Es un vestigio arquitectónico de la fortaleza mandada construir por el rey Dinis a finales del siglo XIII. La torre, que formaba parte de la muralla medieval, es objeto de visitas guiadas teatralizadas durante los fines de semana de este mes de septiembre.

Hablando de monarcas, el que marca la identidad de Guarda es Sancho I, fundador de la ciudad, el rey-poeta al que Guarda inspiró muchas de sus Cantigas de Amigo. Otro poeta ilustre de la ciudad y de la literatura portuguesa es Augusto Gil. Y Eduardo Lourenço, ensayista, filósofo y estudioso de la identidad ibérica, también está unido al nombre de Guarda.

Además de las más de cuarenta parroquias del concejo (que tiene unos 40.000 habitantes en total), participarán en la 'Feira Farta 2022' las asociaciones vecinales de seis barrios de la ciudad (Guarda tiene unos 30.000 habitantes), agrupaciones culturales y la Associação Acriguarda, que ofrecerá tapas y platos típicos de la región, como los elaborados con Ternera Jarmelista, la raza bovina autóctona de esta zona fronteriza.

En el Espaço Criança habrá actividades lúdico-pedagógicas para los más pequeños. Y para todos, animación nocturna con el concierto de los Gipsy Kings (by Diego Baliardo) el sábado 10 a partir de las 22:00 horas, seguido de Dj Vacaciones. Y la tarde del domingo, a partir de las 18:00 horas, la actuación del artista local Luís Filipe Reis.

El fin de semana del 10 y 11 de septiembre, 'Feira Farta', en Guarda.