Regresa el Presidencial, el tren gourmet más lujoso de Portugal

El 15 de noviembre ha sido presentado el nuevo proyecto de turismo ferroviario que pretende convertirse en el más especial de cuantos ya dinamiza Comboios de Portugal (CP) en el país vecino.

El Tren Presidencial, que transportó a los jefes de estado y de gobierno de Portugal durante gran parte del siglo XX, está de nuevo listo para atravesar el mítico Vale do Douro, en un viaje enológico y gastronómico río arriba, de Oporto a Pocinho (Vila Nova de Foz Côa).

Para presentarlo, CP organizó este miércoles un primer viaje. La iniciativa será gestionada por la operadora pública portuguesa, en colaboración con la Fundación Museo Nacional Ferroviario (FMNF) y el chef Chakall.

Este tren reposa la mayor parte del tiempo en el Museo Nacional Ferroviario y, desde que finalizó su restauración en 2013, entra en circulación un numerus clausus de veces al año, para preservarlo como pieza de museo en movimiento.

Según ha informado CP, a partir del próximo mes de marzo, el Presidencial efectuará 20 viajes de ida y vuelta, a lo largo de 10 fines de semana, circulando los sábados y los domingos.

El Presidencial aprovecha la panorámica Linha do Douro, la vía férrea entre Oporto y Pocinho, cuya reapertura en su tramo final hasta la frontera española (28 kilómetros) fue aprobada por el Gobierno portugués y está en fase de proyecto.

El Presidencial explota el sex-appeal del interior profundo del Douro en el norte de Portugal, circulando a la vera del río en cuanto se abandona el área metropolitana de Oporto, contemplando la belleza natural de un paisaje, pero también el resultado de la ingeniería humana, que desbravó la orografía con túneles, puentes, exclusas y terrazas donde cultivar vides, olivos o almendros.

Está previsto que durante el trayecto a los viajeros se les haga partícipes de acontecimientos y personas que conformaron la historia del Duero, la historia de los lugares por donde el tren pasa, así como la del propio convoy, y se toque música en directo. Al final del camino, una parada en la Quinta do Vale Meão (Pocinho), para degustar unos vinos, en la finca que fuera propiedad de Doña Antónia Adelaide Ferreira, "la Ferreirinha", y que se tornó su proyecto más ambicioso en el Douro Superior.

Los vinos y la alta gastronomía componen el resto de medios de que dispondrá el Presidencial para contar su relato. Los mejores productos y los platos propios de la región duriense serán recreados por los chefs invitados a cocinar el menú del Presidencial, todos ellos relacionados con el Douro, según ha adelantado CP.

El Tren Presidencial fue creado como novedoso proyecto gastro-ferroviario por Gonçalo Castel- Branco, un emprendedor portugués entusiasta de los trenes, idea por la que obtuvo varios reconocimientos nacionales e internacionales, como el premio a Mejor Evento Público del Mundo en 2017.

Entonces con el nombre de ‘The Presidential Train’, comenzó su andadura en 2016 y consiguió gran visibilidad internacional. Esta colaboración público-privada acabó en 2021 y ahora será CP, la operadora ferroviaria pública portuguesa, quien anuncia que gestionará este proyecto de probado éxito. El tren es propiedad de la Fundación Museo Nacional Ferroviario.

El Tren Presidencial

Fue inaugurado en 1890 para servir a la familia real portuguesa. Sin embargo, el paso de la monarquía a la república en 1910 propició que fuese conocido como “Tren Presidencial”.

Hasta la década de 1960, además de los miembros del Gobierno, viajaron en él mandatarios internacionales en visita oficial al país, como el Papa Pablo VI o la reina Isabel II de Inglaterra, durante su viaje a Portugal en 1957.

Sus característicos colores azul y rojo, junto al dorado de la esfera armilar, conforman el porte exterior de todo un royal. Los tres vagones centrales, de los seis que componen el convoy, están dedicados a restaurante y los otros a compartimentos y salón-bar. La locomotora es diésel.

En el interior, maderas nobles, moquetas y tonos verde agua destacan en paredes, techos y suelos, ofreciendo un conjunto final refinado y clásico.

Entre 2009 y 2013 fue objeto de profundas obras de restauración que le permitieron volver a circular por la red ferroviaria nacional. Salió nuevamente al mundo en octubre de 2016, por iniciativa de Gonçalo Castel-Branco, para recorrer el Duero en dos ediciones anuales de cinco fines de semana cada una, de Oporto a la Quinta do Vesúvio.

Su circulación anual está limitada a 8.000 kilómetros. Durante el resto del tiempo, el carismático Presidencial puede ser visitado en el Museo Nacional Ferroviario, ubicado en la localidad de Entroncamento, -gran nudo de comunicaciones férreas y rodadas en el centro de Portugal-, junto con muchos otros trenes, en el mejor espacio expositivo ferroviario del país.

Foodies y trainspotters adorarán esta propuesta gastronómica, ferroviaria y paisajística, que convierte al Presidencial en la experiencia viajera más exclusiva de Portugal. Una experiencia que cuesta 750 euros.

Además del nuevo Presidencial, Comboios de Portugal dinamiza otros trenes turísticos, como el Histórico do Douro, también en la vía del Duero (Régua- Tua), que circula habitualmente en verano; el Histórico do Vouga, entre Aveiro y Macinhata do Vouga, donde existe otro museo ferroviario; el Tren de Sintra (Lisboa-Sintra), que corre junto al mar; o el Miratejo, cuya inauguración se anuncia en breve, aprovechando la Línea de la Beira Baixa, para circular junto al Tajo entre Entroncamento y Castelo Branco.

El Presidencial presentado este miércoles es fruto de una colaboración entre Comboios de Portugal (CP), la Fundación del Museo Nacional Ferroviario (FMNF) y el chef Chakall, con el apoyo del Instituto dos Vinhos do Douro y Porto (IVDP).

La polémica

Un proyecto tan carismático y exitoso a nivel nacional e internacional, no podía dejar de verse envuelto en controversias. La empresa LOHAD, del empresario Gonçalo Castel-Branco, creadora del producto “The Presidential Train- Gourmet Train Experience” ha anunciado medidas judiciales por lo que considera una usurpación de la marca por parte de los socios del nuevo proyecto, y así lo anuncia en comunicado.

“LOHAD no tiene ninguna implicación en el proyecto lanzado por CP, FMNF y Chakall, que viene a utilizar de forma no autorizada el patrimonio intelectual de la empresa y el reconocimiento mundial del proyecto, causándole daños reputacionales elevados”, expresa la anterior gestora en nota de prensa, para continuar diciendo que la actual iniciativa presenta “confusión estratégica con el proyecto desarrollado durante años por LOHAD”.

La empresa recuerda su contribución al prestigio internacional del turismo portugués, conseguido por una elección de “chefs prestigiosos y no meras estrellas televisivas”.

La CP ha respondido afirmando que este nuevo proyecto no se apropia de ninguna idea, pues "una experiencia gastronómica a bordo de un tren turístico es algo que se hace en todo el mundo" y que el nuevo Presidencial envuelve a más restaurantes, fincas vitivinícolas y productores locales del Duero que la anterior versión.