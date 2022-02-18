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Pregón íntegro de José León para la Peña El Caballo
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CIUDAD RODRIGO | PRECARNAVAL CULTURAL

Pregón íntegro de José León para la Peña El Caballo

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CARNAVAL DEL TORO
Actualizado 18/02/2022 23:34
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El pregón fue pronunciado a última hora de la tarde del viernes en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal

DESPIÉRTATE CAMPO CHARRO

QUE A FINALES DE FEBRERO

EL RELOJ MARCA LA HORA

Y ANUNCIA QUE EL BELLO ENCIERRO

SALIÓ YA DE CASASOLA

AVANZAN POR LA CAÑADA

GARROCHISTAS FARINATOS

Y A LA VIRGEN DE LA PEÑA

UNA ORACIÓN LE HAN REZADO

LA CALLEJA DE VALHONDO

DE GENTE ES UN HERVIDERO

PARA VER A LOS SEIS TOROS

QUE YA LLEGARON AL PUEBLO

PASARON POR PUENTECILLA

Y POR CONDE DE FOXÁ

BELLA LUCE LA CORRIDA

QUE VA METIENDO RIÑONES

GALOPANDO CUESTA ARRIBA

Y AL PASAR POR ÁRBOL GORDO

EL ENCIERRO SE HA TEMPLADO

Y LES DA LA BIENVENIDA

A AQUEL MARQUÉS DE BAYAMO

MAESTRO DE GARROCHISTAS

Y SEÑOR DEL CAMPO BRAVO

LOS TOROS ENTRE MURALLAS

CASTIGADAS POR ASEDIOS

Y EN ESA PLAZA MAYOR

ESA QUE GUARDA LOS SUEÑOS

DE LOS CAPAS Y MALETAS

QUE ALGÚN DÍA SERÁN TOREROS

LA CAMPANA ESTÁ ANUNCIANDO

LA QUE TIENE EL RELOJ SUELTO

ESTA FIESTA DE LOS TOROS

CON AIRES CARNAVALEROS

EL TORO YA ESTÁ EN LA CALLE

PARA HISTORIA DE ESTE PUEBLO

QUE SE AFERRA A SUS COSTUMBRES

A SUS FIESTAS Y A SU SELLO

A SU ORIGEN Y A SU HISTORIA

PORQUE AQUÍ SE PARA EL TIEMPO

CUANDO EL TORO ESTÁ EN LA ARENA

A FINALES DE FEBRERO

PRÓLOGO

QUERIDO JUAN LUIS, TE AGRADEZCO ESTA PRESENTACIÓN Y AUNQUE LA ESPERA POR TRAERME A ESTE ATRIL HA SIDO LARGA, ESPERO QUE MEREZCA LA PENA. INTENTARÉ HACER UNA FAENA NO MUY LARGA, PERO INTENSA.

TAMBIÉN AGRADECER AL SEÑOR ANTONIO RISUEÑO, SACERDOTE Y ESCRITOR, QUE ME HA SERVIDO DE GRAN AYUDA POR SUS CONOCIMIENTOS Y EL GRAN AMOR QUE LE TIENE A ESTE PUEBLO.

HAY MÁS PERSONAS, PERO LOS NOMBRARÉ A MEDIDA QUE MI PREGÓN SE VAYA DESGRANANDO.

UN PREGÓN ES EL ANUNCIO DE ALGO Y SOLO EL PREGONERO CUMPLE EL PAPEL DE VÍSPERAS GOZOSAS. SOLO A ÉL PERTENECE EL PRIVILEGIO DE IMAGINAR Y ENSALZAR COSAS AÚN NO OCURRIDAS. AL IGUAL QUE EL ARCÁNGEL FUE PREGONERO DE LA MÁS BELLA NOTICIA JAMÁS CONTADA.

EN ESTE ATRIL CAMPERO RECITARON VERSOS, PROSAS, CONOCIMIENTOS DEL MUNDO DEL CABALLO GENTE ILUSTRE Y AFICIONADA COMO FUERON MAÍLLO, ÁNGEL PERALTA, MARIANO ZUMEL, ÁLVARO DOMECQ Y DÍEZ, RAMÓN PAÚL, ERNESTO CAMPOS, TOMÁS MORENÉS, ‘EL JULI’, PERERA Y MUCHÍSIMOS MÁS… PARA HABLAR Y ELOGIAR LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES DE ESTE PUEBLO AMURALLADO, CUNA DE ESTOS DOS BELLOS ANIMALES, PADRES DE NUESTRA DOMA VAQUERA.

GRACIAS A TODOS LOS MIEMBROS DE LA PEÑA DEL CABALLO POR SU HOSPITALIDAD, AUNQUE ESA CARACTERÍSTICA HOSPITALARIA LA CONOCÍ HACE YA TRES DÉCADAS.

RECUERDO COMO EL PRIMER DÍA EL DÍA QUE ENTRÉ POR UNA DE ESTAS SIETE PUERTAS. ESTA BELLA HISTORIA COMENZÓ EN LA TAPIA DEL TORUÑO UN LUNES AL ATARDECER Y SÉ QUE ERA LUNES PORQUE PACO OJEDA TENTABA LOS LUNES EN CASA DE LOS GUARDIOLAS.

15 O 20 ESTÁBAMOS AGUARDANDO PARA INTENTAR DAR UNOS PASES A AQUELLAS VACAS PEDRAJEÑAS CON LOS OJOS ABIERTOS AL IGUAL QUE UN HALCÓN SE TIRA A LA PRESA. ASÍ SALTÁBAMOS NOSOTROS AQUELLA TAPIA CUANDO EL GANADERO LANZABA AQUEL GRITO CLÁSICO: ¡UN AFICIONADO!

EN AQUELLA TAPIA HABÍA CINCO CHAVALES CON LA ILUSIÓN Y ESA ENFERMEDAD INCURABLE QUE ES EL TOREO. DE REPENTE DIJO CURRO MOLINA: “HAY QUE IRSE A SALAMANCA, AL BOLSÍN, Y LUEGO A LAS CAPEAS, QUE ALLÍ SALE EL TORO Y TE VEN”.

DICHO Y HECHO. CON UN COCHE QUE TENÍA MI PADRE Y DICIÉNDOLE QUE ÍBAMOS “AHÍ AL LADITO”, NOS PLANTAMOS EN CIUDAD RODRIGO. AQUÍ LLEGAMOS ANTES DEL AMANECER Y POR UNA CARRETERA HELADA: “PARA, QUE ES CONRADO”.

ALGUNOS NO TENÍAMOS 18 AÑOS Y NOS VEÍAMOS MAYORES Y ESE SEÑOR ANDABA DE MADRUGADA POR UNA CARRETERA SOLO PARA IR A UN TENTADERO A PORTUGAL. ESO ES EL TOREO Y ESA ES LA PASIÓN QUE HAY QUE TENER PARA SER TORERO.

“¿MAESTRO DÓNDE VA USTED? AL CAMPO ¿DÓNDE VOY A IR? SI ME LLEVÁIS OS ORIENTO”.

COMO SE DECÍA EN SEVILLA: “TOREROS AL PAJAR”. AL COCHE, LA SUERTE NOS SONREÍA. AL SIGUIENTE DÍA CONTEMPLAMOS MUCHAS VACAS “ENTREPELÁS” CON HECHURAS PRECIOSAS Y NI UN GUARDA A LA VISTA.

AQUELLO NOS PARECIÓ EL PARAÍSO. ALGUNOS DE NOSOTROS YA SABÍAMOS LO QUE ERA UN TIRO DE SAL E INCLUSO IR A UN CUARTELILLO, PERO HABÍA QUE JUGÁRSELA.

ENSEGUIDA UN LAND ROVER Y UN GUARDA RIÉNDOSE...”PERO HOMBRE POR DIOS SI SON MORUCHAS, SI QUERÉIS DAR CAPA ES LA SEMANA QUE VIENE, AL TORO EN LA PLAZA MAYOR”.

AQUELLA NOCHE DE CIUDAD RODRIGO FUE ESPECIAL, CONVIVÍAMOS CIENTOS DE COMPAÑEROS, DE JÓVENES CON LAS MISMAS ILUSIONES, LA FONDA NOS PARECÍA EL PALACIO DE MONTARCO, LOS HUEVOS ROTOS CON FARINATO, PERO SOBRE TODO LA ILUSIÓN QUE SENTÍAMOS. FUIMOS A LO DE VALDEFRESNO CON JULIO APARICIO, LA MIRÓBRIGA ROMANA SE ABRÍA ANTE NOSOTROS CON SUS MURALLAS, CON SU HISTORIA, CON SU CASTILLO Y SUS PALACIOS, CASAS SOLARIEGAS, SUS CONVENTOS, SU CATEDRAL…

QUÉ ILUSIÓN NOS HIZO EL MONUMENTO AL MALETILLA, CUÁNTO NO DARÍA YO POR VOLVER A AQUELLA ÉPOCA SIN MÁS FORTUNA QUE UN HATILLO LLENO DE ILUSIONES.

Y ANTES DE ENFOCAR MI PREGÓN AL MUNDO DEL CABALLO Y LA GARROCHA EGOÍSTAMENTE NO PODÍA DEJAR PASAR ESTA OPORTUNIDAD PARA REALZAR LA FIGURA DEL TORERILLO ‘PILLO’, DEL CHARRÁN SOBRADO DE PICARESCA, QUE RONDABA PUEBLOS Y CERRADOS, MUCHOS PERDIERON LA VIDA Y TODOS SU JUVETUD ENTRE PLAZA DE CARROS Y TALANQUERAS, EN UNA ESPAÑA DE HAMBRUNA, CUÁNTOS SUEÑOS DE DESVANECIERON...CUÁNTA INJUSTICIA, PERO A LA VEZ CUÁNTA GRANDEZA Y CUÁNTA VERDAD…

PLAZA MAYOR CASTELLANA

LA DE LOS TOROS MÁS SERIOS

LUCIENDO TODA LA BARBA

CON SUS RIZOS EN LA FRENTE

Y SUS PERCHAS AFILADAS

ESE TORO Y SU DEHESA

EMBLEMA DE TIERRAS CHARRAS

Y UN CAPOTE SE DESPLIEGA

AL SOL DE RECIA CAMPANA

¡VAMOS ALLÁ LOS TOREROS!

SIN ORO Y SIN FINA PLATA

QUE SE ACERCA LA CORRIDA

CON GARROCHISTAS DE CASTA

CABALLOS ALTOS EN SANGRE

Y SUS GARROCHAS EN ALZA

HAY QUE ECHAR LA PATA ALANTE

EN LA ARENA DE ESTA PLAZA

Y MIENTRAS TANTO EL GENTÍO

ESTÁ DE FIESTA Y JARANA

LOS BALCONES ADORNADOS

CON LA BANDERA DE ESPAÑA

GLORIA AL ‘VITI’ Y AL ‘CAPEA’

Y A ROBLES QUE EN PAZ DESCANSA

QUE NOS INSPIRE EL FANDANGO

DE ESE GITANO DE RAZA

QUE NACIÓ EN MARTÍN AMOR

Y FARINA LE LLAMABAN

VAMOS PENDIENTE A LOS QUITES

QUE CON LA VIDA SE PAGA

EL ERROR CON UN CINQUEÑO

REY DE ESTA CABAÑA BRAVA

DE LOS PÉREZ TABERNERO

DE LOS FRAILES Y LOS MAZA

DE COBALEDA Y GALACHE

BARCIAL Y SUS PATAS BLANCAS

DE LOS CHARROS Y LISARDOS

Y SUS DEHESAS GALANAS

CON EL VERDOR DE LOS CAMPOS

CON SUS CAMADAS EN CALMA

¡VAMOS ALLÁ MALETILLA!

QUE LA ZURDA ES LA QUE MANDA

QUE ESA MANO VA ENCHUFADA

A LAS ENTRAÑAS DEL ALMA

Y SI NO PUDIERA SER

Y SI EL SUEÑO NO LLEGARA

NADIE TE HABRÁ DE QUITAR

ESA GLORIA QUE BUSCABAS

DE CORRER LA MANO A UN TORO

EN LA MAYOR DE LAS PLAZAS

EN ESTE CIUDAD RODRIGO

CORAZÓN DE SALAMANCA

SEVILLANA DE LOS MALETILLAS

LA PEÑA DEL CABALLO UN AÑO MÁS, COMO VIENE SIENDO HABITUAL, OTORGA UN GALARDÓN A AQUELLA PERSONA QUE SEA RELEVANTE EN EL MUNDO DEL ENCIERRO Y LA GARROCHA. ESTE AÑO LO RECOGE DON MANUEL MONTERO GONZÁLEZ, MIROBRIGENSE DE CUNA.

DE LA FAMILIA DE LOS PERITAS, MANUEL MARCHÓ A FRANCIA EN LOS AÑOS 60 Y VOLVIÓ EN LOS 80 PARA VOLCARSE EN SU FACETA EMPRESARIAL. PROMOVIÓ LA VUELTA DE LOS ENCIERROS A CABALLO AL CARNAVAL, GRAN ENCERRADOR Y UNO DE LOS FUNDADORES DE LA PEÑA.

UNA PEÑA QUE VENERA A UN GARROCHISTA ÚNICO, UN SEÑOR A CABALLO, UN HOMBRE CARISMÁTICO Y ADELANTADO A SU TIEMPO, INNOVADOR EN EL BELLO ARTE DEL ACOSO Y DERRIBO. HABLO DE DON MIGUEL BERNALDO DE QUIRÓS Y TACÓN, MARQUÉS DE BAYAMO, RESPETADO POR TODA LA ESTEPA ESPAÑOLA.

ALLÁ POR LOS AÑOS 60 SE CODEABA CON TODA LA FLOR Y NATA DE LA GARROCHA EXTREMEÑA HACIENDO MUCHOS TENTADEROS DE MACHOS POR LA BAJA ANDALUCÍA EN LAS FINCAS MÁS EMBLEMÁTICAS Y ES CURIOSO… PORQUE AQUÍ EN CIUDAD RODRIGO HUBO UN LANCERO DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA, LLAMADO JULIÁN SÁNCHEZ ‘EL CHARRO’, Y EN LAS MARISMAS DEL RÍO NACIÓ OTRO LLAMADO JUAN DE LA OLLA CONSIDERADO COMO UNO DE LOS PRIMEROS GARROCHISTAS DE LA PUEBLA DEL RÍO.

DECÍA JUAN BELMONTE, AQUEL QUE CAMBIARÍA EL CURSO DE LA TAUROMAQUIA A ORILLAS DE TRIANA, QUE LA VIDA SIEMPRE ERA LA MISMA Y QUE SOLO CAMBIABAN LOS PERSONAJES. QUÉ RAZÓN TENÍA… PORQUE SIGLOS DESPUÉS UN GARROCHISTA CASTELLANO LLAMADO DON MIGUEL BERNALDO DE QUIRÓS Y OTRO SEVILLANO LLAMADO DON JOSÉ LUIS BUENDÍA RAMÍREZ DE ARELLANO FUERON FUNDADORES DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ACOSO Y DERRIBO CON SUS ESTATUTOS Y SUS LEYES.

EL TEMPLE DE SALAMANCA JUNTO AL PODERÍO DE ANDALUCÍA A LA HORA DE DERRIBAR SE FUNDIERON PARA CREAR LO QUE HOY CONOCEMOS COMO EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ACOSO Y DERRIBO, INTERVINIENDO TAMBIÉN EN LOS ESTATUTOS DON ÁLVARO DOMECQ Y DÍEZ.

SIN DUDA LA ÉPOCA DE ORO DE LA GARROCHA ESTABA EN SALAMANCA, EXTREMADURA Y ANDALUCÍA Y ESOS SON LOS ORÍGENES DE LA DOMA VAQUERA, EL MANEJO DEL TORO DESDE LO ALTO DE UN CABALLO.

GARROCHISTAS SALMANTINOS DE AQUELLA PRIMERA ÉPOCA, LEGENDARIOS SEÑORES, COMO EL MARQUÉS, LOS GRACILIANOS, VICENTE CHARRO, ANTONIO Y JUAN MARI PÉREZ TABERNERO O LUIS GARCIGRANDE Y MUCHOS MÁS…

GENERACIONES DE PADRES A HIJOS A TRAVÉS DEL TIEMPO, JOSÉ IGNACIO CHARRO, JUAN LUIS FRAILE, EL VALLESOLETANO LUELMO, ALIPIO Y ÁNGEL PÉREZ TABERNERO, LUIS FREIJÓ, DIONISIO HOLGADO, AGUSTÍN SANTOS, ANTONIO PÉREZ ANGOSO, Y MUCHOS MÁS… Y EN CIERTAS OCASIONES HASTA DON SANTIAGO MARTÍN ‘EL VITI’ GUSTABA DE DERRIBAR RESES A CAMPO ABIERTO. A ELLOS SE UNIÓ LA VECINA Y HERMANA EXTREMADURA CAMPERA, MIGUEL HIGUERO, LOS TEJEDA, CECILIO ALBARRÁN, JUAN DONCEL, PEPE TORRES, MANUEL MORENO PIDAL, LOS HERMANOS TERRÓN, LUIS SAAVEDRA, LOS GRAJAL, LOS BALLESTEROS, FRANCISCO CASTILLO Y MUCHOS MÁS…

DE LA BAJA ANDALUCÍA LLEGABAN LOS BUENDÍA, LOS GUARDIOLA, IGNACIO SÁNCHEZ IBARGÜEN, EL GRAN PEPE RUFINO, JUAN ANTONIO PEÑA, ÁNGEL BOHÓRQUEZ, RAFAEL JURADO, ÁLVARO DOMECQ, PADRE E HIJO, Y MÁS TARDE, IGNACIO GONZÁLEZ, ERNESTO CAMPOS, LOS CAÑAVERALES, LOS MOLINA, Y ACTUALMENTE TODOS LOS GARROCHISTAS PUNTEROS DE ESPAÑA. ENTRE ELLOS FIGURAS DEL TOREO Y UN ÚLTIMO GANADOR COMO FUE LUIS ERQUICIA.

AMPARADORES DE LUJO QUE CONTRIBUYERON A ECHADAS MÁGICAS QUE ESTOS CAMPOS SABEN, PACO ALBA, PEPE Y ANTONIO RAMOS, JUAN MANUEL RONCERO, MAXI, DIEGO PEÑA, LOS PAJITO, PACO Y JOSÉ LUIS CENIZO, ANTONIO FLOR, PEDRO CID, JOSÉ ANTÚNEZ, JOSÉ MARÍA CAMPILLO, ANTONIO TORRADO Y MUCHOS MÁS… QUE SE DESVIVIERON POR ESTA PASIÓN EN AQUELLOS CORREDEROS LEGENDARIOS COMO EL HOSPICIO, LA CAMPILLA, RODASVIEJAS, CASABLANCA, MELIMBRAZO, LA TORRE DE VALMUZA, Y UN AÑO HASTA EN ALBA DE TORMES.

LEYENDAS VIVAS, TRADICIÓN DE PADRES A HIJOS, SALAMANCA LA DE LAS PLAZAS DE PIEDRA, LA DE GUISO Y LUMBRE, DE PALQUILLO Y DE LIBRETA, DE MODESTOS GUADARNESES, DE HERRADEROS Y CAPEAS, DE TENTADEROS CON SABOR, DE RECIOS MAYORALES, DE INVIERNOS FRÍOS Y VERANOS SECOS, CORAZÓN DE ESPAÑA Y ALMA DE CASTILLA, DE PRESTOS VAQUEROS Y TOREROS LARGOS, DE CABALLOS DUROS Y TORO ENCASTADO.

SALAMANCA CAMPO BRAVO

TIERRA DEL SEÑOR MIGUEL

QUE FUE EL MARQUÉS DE BAYAMO

EL ILUSTRE GARROCHISTA

SEÑOR DE LOS FRÍOS PRADOS

EL DE LA ECHADA TEMPLADA

QUE DERRIBABA DESPACIO

CUANDO LA PRIMAVERA ESTALLA

EL BELLO CAMPO CHARRO

SE RECUERDA AQUELLA ESTAMPA

DEL MARQUÉS CON SUS CABALLOS

QUÉ FIGURA DE JINETE

Y QUÉ PRESTANCIA EN LA MANO

POR PORTE DE CABALLERO

QUÉ SOMBRERO LADEADO

LOS HIERROS DE FINA FRAGUA

ESTRIBOS EMPAVONADOS

CON SU PELLIZA CAMPERA

Y SUS ZAHONES DE GATO

MIROBRIGENSE DE CUNA

Y CRIADO EN EL GANADO

CUANDO TE FUISTE A LA GLORIA

SOBRE UN CRUZADO GALOPANDO

EL SOL ASOMÓ EN LA SIERRA

Y EN LA DEHESA LOS RAYOS

PARECIERON TUS GARROCHAS

QUE DEL CIELO HABÍAN BAJADO

LOS CASCOS PARTÍAN LA ESCARCHA

DE LOS MÁS NUEVOS POTRANCOS

Y LOS BLANCOS ENCINARES

LOS MUROS ESTÁN HELADOS

Y CUBRÍAN LAS VIEJAS PIEDRAS

QUE DIVIDEN LOS CERRADOS

CUATREÑOS DE RECIO PELO

ERALES REBURDEANDO

Y LOS MANSOS DEAMBULABAN

CON SUS CENCERROS COLGADOS

NUNCA TE FUISTE DEL TODO

Y AQUÍ EN TU PUEBLO ENCLAVADO

ESTÁS ESCULPIDO EN BRONCE

SIGUE VIVO TU LEGADO

PREPÁRATE ENCERRADOR

DE LA PEÑA DEL CABALLO

PREPÁRATE ENCERRADOR

QUE EL CARNAVAL HA LLEGADO

Y SUEÑAS CON LA CAÑADA

Y SEIS TOROS GALOPANDO

CUANDO ENTRES EN TU PUEBLO

CON LA CAMPANA SONANDO

Y LLEGUES HASTA SU ESTATUA

DESTÓCATE GALOPANDO

Y QUE VAYA TU ORACIÓN

PARA EL MARQUÉS DE BAYAMO

QUISIERA DEDICAR ESTE POEMA A UN HOMBRE ESPECIAL CON SENSIBILIDAD, ENAMORADO DE UNA PASIÓN COMO ES EL ACOSO Y DERRIBO, PATRIARCA DE GARROCHISTAS, QUE A SUS 87 AÑOS RECUERDA COMO EL PRIMER DÍA ESA ÉPOCA ESPLENDOROSA DEL ACOSO Y DERRIBO EN ESTA BENDITA TIERRA.

UN FUERTE APLAUSO PARA DON DIONISIO HOLGADO.

CUANDO EL VIEJO GARROCHISTA

SE SIENTA SOLO EN EL FUEGO

Y SUEÑA ENTRE LAS ENCINAS

ESOS TIEMPOS QUE SE FUERON

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CUANDO LOS HUESOS QUEBRADOS

DUELEN AL CAMBIAR EL TIEMPO

Y LA GARROCHA EMPOLVADA

SE CONVIERTE EN UN RECUERDO

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Y ACARICIA LOS ZAHONES

QUE LOS AÑOS PONEN RECIOS

DE AQUELLA PUEBLA DEL RÍO

DE FINOS TALABARTEROS

QUE MOTEABAN CON GATO

LOS DIBUJOS Y ARABESCOS

CONTEMPLA SU CHAQUETILLA

LOS TIRANTES Y EL PAÑUELO

---

QUEDA LA VIEJA MONTURA

VERDOSA POR EL INVIERNO

Y LOS ESTRIBOS DE FRAGUA

MOHOSOS ESTÁN LOS HIERROS

Y LAS DURAS FRONTALEDAS

DONDE PRENDEN LOS MOSQUEROS

Y CAE LA TARDE DESPACIO

FUMANDO TABACO NEGRO

SE EMOCIONA VIENDO FOTOS

AÑEJAS EN BLANCO Y NEGRO

SE LE PIERDE SU MIRADA

RECORDANDO AQUEL VAQUERO

EL QUE SIEMPRE LE AMPARABA

EL LOS DÍAS DE TENTADERO

Y ANTES DE EMPEZAR LA TIENTA

REZABAN EL PADRE NUESTRO

---

SE COLOCA SU SOMBRERO

SOBRE EL PELO PLATEADO

BUSCA VENTAJA AL SUBIRSE

CADA VEZ CON MÁS TRABAJO

SALE AL CAMPO CADA DÍA

CUANDO EL SOL VA DESPUNTANDO

Y A LOMOS DE SU CABALLO

VE COMO PASAN LOS AÑOS

CANTA ANTONIO FERNÁNDEZ

GRANDES POETAS SE SINTIERON INSPIRADOS POR ESTA BELLA CIUDAD DE SALAMANCA CUANDO LA CONOCIERON…

DEL CORAZÓN EN LAS HONDURAS

GUARDO TU ALMA ROBUSTA

CUANDO YO ME MUERA

GUARDA DORADA SALAMANCA MÍA

TÚ EN MI RECUERDO

DON MIGUEL DE UNAMUNO

PUES NO TE GUARDO

BOTA DE BAQUETA

ESTE VERANO VOY A SALAMANCA

Y TE PIENSO LLEVAR COMO MALETA

LOPE DE VEGA

PERO A MÍ POR MI PASIÓN DESDE QUE NACÍ AL TOREO, SIEMPRE ME IMPRESIONÓ AQUELLO DE MIGUEL LÓPEZ QUIROGA Y QUINTERO…

ROMANCE DE VALENTÍA

ESCRITO CON LUNA BLANCA

Y SANGRE DE ANDALUCÍA

EN CAMPOS DE SALAMANCA

Y ES QUE DESDE EL PRIMER DÍA ME CAUTIVÓ. AÚN RECUERDO CUANDO ESTABA TERMINANDO LA OBRA ‘QUE DIOS REPARTA SUERTE’ Y COMPUSE ESTOS VERSOS VESTIDOS CON ACORDES DE SEVILLANAS.

TIERRA DEL ‘VITI’ Y CAPEA

SALAMANCA CAMPO BRAVO

Y DE ROBLES LA TRINCHERA

DE FARINA SU FANDANGO

DE LOS SÁNCHEZ COBALEDA

DE BARCIAL Y DE BAYAMO

LA GLORIETA DE LOS SUEÑOS

PRADO DE LOS GARROCHISTA

INVIERNOS DE LOS TOREROS

TIERRA DE LOS MALETILLAS

Y ORGULLO DE GANADEROS

EL CAMPO SALMANTINO SIEMPRE HA SIDO UN ENCLAVE MÁGICO, UNO DE LOS PUNTALES DEL TOREO, Y LO SIGUE SIENDO. SUS DEHESAS GUARDAN VIVENCIAS ÚNICAS, INVIERNOS DE MANOLETE… CUENTAN QUE GALLITO TOREABA SEIS VACAS POR LA MAÑANA Y SEIS TOROS POR LA TARDE EN LA GLORIETA.

LAS AVENTURAS DE UN MANUEL BENÍNTEZ ‘EL CORDOBÉS’, EL GRAN ANDRÉS VÁZQUEZ, AL QUE LLAMABAN EL NONO, LEYENDAS DE MAYORALES, HISTORIAS DE GANADEROS, AL CALOR DE LA LUMBRE, CORTIJOS DE PIEDRA, ESENCIA DE LA VAQUERA.

LETRAS Y POEMAS CAMPEROS QUE AQUÍ SUENAN DIFERENTE Y SIEMPRE FUERON MOTIVO DE INSPIRACIÓN PARA MÍ.

SEVILLANA DEL PAÑUELO Y DESPACIO POR LA LLANURA

LLEGÓ LA HORA DE SOLTAR LA CARA, DE MONTAR EL PALO Y PEGARLE LA ÚLTIMA ECHADA A ESTE PREGÓN. ESPERO QUE PASÉIS UNAS FIESTAS CON ALEGRÍA, SIENDO CONSCIENTES DE QUE HAY QUE VIVIRLAS AL MÁXIMO DESPUÉS DE LOS DOS AÑOS TAN DUROS QUE LLEVAMOS… ¿QUIÉN NOS LO IBA A DECIR?, PERO ESO SÍ SIN PERDERLE LA CARA AL VIRUS PORQUE DESGRACIADAMENTE SIGUE DANDO SUS CORNADAS…

QUE SIGÁIS MANTENIENDO ESTE LEGADO EN ESTE BELLÍSIMO PUEBLO, AQUÍ EN VUESTRA MURALLA SE QUEDAN LOS SUEÑOS Y LAS ILUSIONES DE MUCHOS QUE SOÑAMOS SER TOREROS.

LA ANTIGUA, NOBLE Y LEAL CIUDAD DE MIRÓBRIGA AGUARDA IMPACIENTE QUE SUENE LA GRUESA CAMPANA PARA QUE EL TORO UNA VEZ MÁS, AMPARADO POR LOS CABALLOS, ENTRE HASTA SUS ENTRAÑAS. ESTE CRUCE DE CAMINOS ENTRE CÁCERES Y PORTUGAL ES UN LUGAR PRIVILEGIADO QUE DESCANSA EN UNA FOSA.

ESE LUGAR, QUE TUVO LA VALENTÍA, AL IGUAL QUE LA ISLA DE LEÓN DE SAN FERNANDO, DE RESISTIRSE HASTA EL FINAL LA ENTRADA DE LOS FRANCESES EN AQUELLA DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA.

POR ESO, ANDALUCÍA Y SALAMANCA ES UN TORO DURO DE MANOS, AL QUE LE CUESTA TRABAJO DOBLAR POR SU BRAVURA, UN TORO ARRAIGADO EN SUS ENTRAÑAS DONDE LA SIERRA DE FRANCIA SE HACE BELLO BURLADERO.

QUE EL TORO DEL ANTRUEJO SE ENCAMPANE BUSCANDO PELEA, QUE LOS EMPANTADORES SIGAN CON LA TRADICIÓN DE PADRES A HIJOS, QUE LOS TOREROS LUZCAN TRAJE CAMPERO, QUE DE LA NOVILLADA SALGA UN NUEVO VALOR QUE LLENE DE ESPERANZA LA TAUROMAQUIA, QUE LA SEÑORA DE LA PEÑA DE FRANCIA ECHE SU MANTO EN LAS CAPEAS MAÑANERAS Y QUE EL TORO DEL AGUARDIENTE SIEMPRE ESTÉ CON NOSOTROS COMO UN BERRACO DE LA PLAZA.

Y ES QUE PARA MÍ VOLVER A CIUDAD RODRIGO…

ES TRASLADARME EN EL TIEMPO

ES ESA ESPAÑA CASTIZA

ES CULTURA Y ABOLENGO

ES LA MURALLA QUE ABRAZA

AL MÁS BELLO DE LOS PUEBLOS

SIETE PUERTAS DE SOLERA

DE PIEDRA UN AYUNTAMIENTO

ES LA ARABIA Y LA ROMANA

ES CASTILLO Y ES CONVENTO

ES HIJA DE SALAMANCA

ES LA CIUDAD DE LOS CUENTOS

LA QUE MUESTRA SUS HERIDAS

DEBIDO A SUS DOS ASEDIOS

LA QUE LINDA EXTREMADURA

Y PORTUGAL A LO LEJOS

ES EL CRUCE DE CAMINOS

ES EL ENCLAVE PERFECTO

PERO AQUÍ EN CIUDAD RODRIGO

EN EL MES CARNAVALERO

LA ALEGRÍA SE DESATA

LA FIESTA SE LLEVA DENTRO

CON TABLAS SE HACEN TRONERAS

Y LOS FIRMES BURLADEROS

LAS CAPEAS, EL BOLSÍN

GARROCHISTAS AL ENCIERRO

LA CAMPANA Y LOS RECORTES

Y ESE TORO DEL ANTRUEJO

VOLVER A PASEAR TUS CALLES

ES TENER 30 AÑOS MENOS

CON UN HATILLO A LA ESPALDA

DE POEMAS Y DE VERSOS

AY QUIÉN VOLVIERA A ABRAZAR

A CIENTOS DE COMPAÑEROS

QUE SE DEJARON EL ALMA

EN LA PLAZA DE ESTE PUEBLO

VOLVER A SER UN CHIQUILLO

CON LA MIRADA DE FUEGO

Y QUE CONRADO TE DIGA

QUE ¡YA ES TU TURNO, TORERO!

CIUDAD RODRIGO ES EL ALMA

TAURINA HASTA LOS TUÉTANOS

Y SE MIRA EN EL RÍO ÁGUEDA

COMO SI FUERA UN ESPEJO

ES UN JACO QUE GALOPA

MÁS LIGERO QUE LOS VIENTOS

ES SU PEÑA DEL CABALLO

Y EL MARQUÉS EN SU RECUERDO

ES UN BERRACO DE PIEDRA

QUE SE ASEMEJA A UN CUATREÑO

ES UN CIELO AZUL Y ORO

CUANDO EL DÍA ESTÁ AMANECIENDO

EL RELOJ MARCA LA HORA

Y EL REY VISTE NEGRO PELO

CUANDO LLEGA EL CARNAVAL

A FINALES DE FEBRERO

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