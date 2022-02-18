Pregón íntegro de José León para la Peña El Caballo

El pregón fue pronunciado a última hora de la tarde del viernes en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal
DESPIÉRTATE CAMPO CHARRO
QUE A FINALES DE FEBRERO
EL RELOJ MARCA LA HORA
Y ANUNCIA QUE EL BELLO ENCIERRO
SALIÓ YA DE CASASOLA
AVANZAN POR LA CAÑADA
GARROCHISTAS FARINATOS
Y A LA VIRGEN DE LA PEÑA
UNA ORACIÓN LE HAN REZADO
LA CALLEJA DE VALHONDO
DE GENTE ES UN HERVIDERO
PARA VER A LOS SEIS TOROS
QUE YA LLEGARON AL PUEBLO
PASARON POR PUENTECILLA
Y POR CONDE DE FOXÁ
BELLA LUCE LA CORRIDA
QUE VA METIENDO RIÑONES
GALOPANDO CUESTA ARRIBA
Y AL PASAR POR ÁRBOL GORDO
EL ENCIERRO SE HA TEMPLADO
Y LES DA LA BIENVENIDA
A AQUEL MARQUÉS DE BAYAMO
MAESTRO DE GARROCHISTAS
Y SEÑOR DEL CAMPO BRAVO
LOS TOROS ENTRE MURALLAS
CASTIGADAS POR ASEDIOS
Y EN ESA PLAZA MAYOR
ESA QUE GUARDA LOS SUEÑOS
DE LOS CAPAS Y MALETAS
QUE ALGÚN DÍA SERÁN TOREROS
LA CAMPANA ESTÁ ANUNCIANDO
LA QUE TIENE EL RELOJ SUELTO
ESTA FIESTA DE LOS TOROS
CON AIRES CARNAVALEROS
EL TORO YA ESTÁ EN LA CALLE
PARA HISTORIA DE ESTE PUEBLO
QUE SE AFERRA A SUS COSTUMBRES
A SUS FIESTAS Y A SU SELLO
A SU ORIGEN Y A SU HISTORIA
PORQUE AQUÍ SE PARA EL TIEMPO
CUANDO EL TORO ESTÁ EN LA ARENA
A FINALES DE FEBRERO
PRÓLOGO
QUERIDO JUAN LUIS, TE AGRADEZCO ESTA PRESENTACIÓN Y AUNQUE LA ESPERA POR TRAERME A ESTE ATRIL HA SIDO LARGA, ESPERO QUE MEREZCA LA PENA. INTENTARÉ HACER UNA FAENA NO MUY LARGA, PERO INTENSA.
TAMBIÉN AGRADECER AL SEÑOR ANTONIO RISUEÑO, SACERDOTE Y ESCRITOR, QUE ME HA SERVIDO DE GRAN AYUDA POR SUS CONOCIMIENTOS Y EL GRAN AMOR QUE LE TIENE A ESTE PUEBLO.
HAY MÁS PERSONAS, PERO LOS NOMBRARÉ A MEDIDA QUE MI PREGÓN SE VAYA DESGRANANDO.
UN PREGÓN ES EL ANUNCIO DE ALGO Y SOLO EL PREGONERO CUMPLE EL PAPEL DE VÍSPERAS GOZOSAS. SOLO A ÉL PERTENECE EL PRIVILEGIO DE IMAGINAR Y ENSALZAR COSAS AÚN NO OCURRIDAS. AL IGUAL QUE EL ARCÁNGEL FUE PREGONERO DE LA MÁS BELLA NOTICIA JAMÁS CONTADA.
EN ESTE ATRIL CAMPERO RECITARON VERSOS, PROSAS, CONOCIMIENTOS DEL MUNDO DEL CABALLO GENTE ILUSTRE Y AFICIONADA COMO FUERON MAÍLLO, ÁNGEL PERALTA, MARIANO ZUMEL, ÁLVARO DOMECQ Y DÍEZ, RAMÓN PAÚL, ERNESTO CAMPOS, TOMÁS MORENÉS, ‘EL JULI’, PERERA Y MUCHÍSIMOS MÁS… PARA HABLAR Y ELOGIAR LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES DE ESTE PUEBLO AMURALLADO, CUNA DE ESTOS DOS BELLOS ANIMALES, PADRES DE NUESTRA DOMA VAQUERA.
GRACIAS A TODOS LOS MIEMBROS DE LA PEÑA DEL CABALLO POR SU HOSPITALIDAD, AUNQUE ESA CARACTERÍSTICA HOSPITALARIA LA CONOCÍ HACE YA TRES DÉCADAS.
RECUERDO COMO EL PRIMER DÍA EL DÍA QUE ENTRÉ POR UNA DE ESTAS SIETE PUERTAS. ESTA BELLA HISTORIA COMENZÓ EN LA TAPIA DEL TORUÑO UN LUNES AL ATARDECER Y SÉ QUE ERA LUNES PORQUE PACO OJEDA TENTABA LOS LUNES EN CASA DE LOS GUARDIOLAS.
15 O 20 ESTÁBAMOS AGUARDANDO PARA INTENTAR DAR UNOS PASES A AQUELLAS VACAS PEDRAJEÑAS CON LOS OJOS ABIERTOS AL IGUAL QUE UN HALCÓN SE TIRA A LA PRESA. ASÍ SALTÁBAMOS NOSOTROS AQUELLA TAPIA CUANDO EL GANADERO LANZABA AQUEL GRITO CLÁSICO: ¡UN AFICIONADO!
EN AQUELLA TAPIA HABÍA CINCO CHAVALES CON LA ILUSIÓN Y ESA ENFERMEDAD INCURABLE QUE ES EL TOREO. DE REPENTE DIJO CURRO MOLINA: “HAY QUE IRSE A SALAMANCA, AL BOLSÍN, Y LUEGO A LAS CAPEAS, QUE ALLÍ SALE EL TORO Y TE VEN”.
DICHO Y HECHO. CON UN COCHE QUE TENÍA MI PADRE Y DICIÉNDOLE QUE ÍBAMOS “AHÍ AL LADITO”, NOS PLANTAMOS EN CIUDAD RODRIGO. AQUÍ LLEGAMOS ANTES DEL AMANECER Y POR UNA CARRETERA HELADA: “PARA, QUE ES CONRADO”.
ALGUNOS NO TENÍAMOS 18 AÑOS Y NOS VEÍAMOS MAYORES Y ESE SEÑOR ANDABA DE MADRUGADA POR UNA CARRETERA SOLO PARA IR A UN TENTADERO A PORTUGAL. ESO ES EL TOREO Y ESA ES LA PASIÓN QUE HAY QUE TENER PARA SER TORERO.
“¿MAESTRO DÓNDE VA USTED? AL CAMPO ¿DÓNDE VOY A IR? SI ME LLEVÁIS OS ORIENTO”.
COMO SE DECÍA EN SEVILLA: “TOREROS AL PAJAR”. AL COCHE, LA SUERTE NOS SONREÍA. AL SIGUIENTE DÍA CONTEMPLAMOS MUCHAS VACAS “ENTREPELÁS” CON HECHURAS PRECIOSAS Y NI UN GUARDA A LA VISTA.
AQUELLO NOS PARECIÓ EL PARAÍSO. ALGUNOS DE NOSOTROS YA SABÍAMOS LO QUE ERA UN TIRO DE SAL E INCLUSO IR A UN CUARTELILLO, PERO HABÍA QUE JUGÁRSELA.
ENSEGUIDA UN LAND ROVER Y UN GUARDA RIÉNDOSE...”PERO HOMBRE POR DIOS SI SON MORUCHAS, SI QUERÉIS DAR CAPA ES LA SEMANA QUE VIENE, AL TORO EN LA PLAZA MAYOR”.
AQUELLA NOCHE DE CIUDAD RODRIGO FUE ESPECIAL, CONVIVÍAMOS CIENTOS DE COMPAÑEROS, DE JÓVENES CON LAS MISMAS ILUSIONES, LA FONDA NOS PARECÍA EL PALACIO DE MONTARCO, LOS HUEVOS ROTOS CON FARINATO, PERO SOBRE TODO LA ILUSIÓN QUE SENTÍAMOS. FUIMOS A LO DE VALDEFRESNO CON JULIO APARICIO, LA MIRÓBRIGA ROMANA SE ABRÍA ANTE NOSOTROS CON SUS MURALLAS, CON SU HISTORIA, CON SU CASTILLO Y SUS PALACIOS, CASAS SOLARIEGAS, SUS CONVENTOS, SU CATEDRAL…
QUÉ ILUSIÓN NOS HIZO EL MONUMENTO AL MALETILLA, CUÁNTO NO DARÍA YO POR VOLVER A AQUELLA ÉPOCA SIN MÁS FORTUNA QUE UN HATILLO LLENO DE ILUSIONES.
Y ANTES DE ENFOCAR MI PREGÓN AL MUNDO DEL CABALLO Y LA GARROCHA EGOÍSTAMENTE NO PODÍA DEJAR PASAR ESTA OPORTUNIDAD PARA REALZAR LA FIGURA DEL TORERILLO ‘PILLO’, DEL CHARRÁN SOBRADO DE PICARESCA, QUE RONDABA PUEBLOS Y CERRADOS, MUCHOS PERDIERON LA VIDA Y TODOS SU JUVETUD ENTRE PLAZA DE CARROS Y TALANQUERAS, EN UNA ESPAÑA DE HAMBRUNA, CUÁNTOS SUEÑOS DE DESVANECIERON...CUÁNTA INJUSTICIA, PERO A LA VEZ CUÁNTA GRANDEZA Y CUÁNTA VERDAD…
PLAZA MAYOR CASTELLANA
LA DE LOS TOROS MÁS SERIOS
LUCIENDO TODA LA BARBA
CON SUS RIZOS EN LA FRENTE
Y SUS PERCHAS AFILADAS
ESE TORO Y SU DEHESA
EMBLEMA DE TIERRAS CHARRAS
Y UN CAPOTE SE DESPLIEGA
AL SOL DE RECIA CAMPANA
¡VAMOS ALLÁ LOS TOREROS!
SIN ORO Y SIN FINA PLATA
QUE SE ACERCA LA CORRIDA
CON GARROCHISTAS DE CASTA
CABALLOS ALTOS EN SANGRE
Y SUS GARROCHAS EN ALZA
HAY QUE ECHAR LA PATA ALANTE
EN LA ARENA DE ESTA PLAZA
Y MIENTRAS TANTO EL GENTÍO
ESTÁ DE FIESTA Y JARANA
LOS BALCONES ADORNADOS
CON LA BANDERA DE ESPAÑA
GLORIA AL ‘VITI’ Y AL ‘CAPEA’
Y A ROBLES QUE EN PAZ DESCANSA
QUE NOS INSPIRE EL FANDANGO
DE ESE GITANO DE RAZA
QUE NACIÓ EN MARTÍN AMOR
Y FARINA LE LLAMABAN
VAMOS PENDIENTE A LOS QUITES
QUE CON LA VIDA SE PAGA
EL ERROR CON UN CINQUEÑO
REY DE ESTA CABAÑA BRAVA
DE LOS PÉREZ TABERNERO
DE LOS FRAILES Y LOS MAZA
DE COBALEDA Y GALACHE
BARCIAL Y SUS PATAS BLANCAS
DE LOS CHARROS Y LISARDOS
Y SUS DEHESAS GALANAS
CON EL VERDOR DE LOS CAMPOS
CON SUS CAMADAS EN CALMA
¡VAMOS ALLÁ MALETILLA!
QUE LA ZURDA ES LA QUE MANDA
QUE ESA MANO VA ENCHUFADA
A LAS ENTRAÑAS DEL ALMA
Y SI NO PUDIERA SER
Y SI EL SUEÑO NO LLEGARA
NADIE TE HABRÁ DE QUITAR
ESA GLORIA QUE BUSCABAS
DE CORRER LA MANO A UN TORO
EN LA MAYOR DE LAS PLAZAS
EN ESTE CIUDAD RODRIGO
CORAZÓN DE SALAMANCA
SEVILLANA DE LOS MALETILLAS
LA PEÑA DEL CABALLO UN AÑO MÁS, COMO VIENE SIENDO HABITUAL, OTORGA UN GALARDÓN A AQUELLA PERSONA QUE SEA RELEVANTE EN EL MUNDO DEL ENCIERRO Y LA GARROCHA. ESTE AÑO LO RECOGE DON MANUEL MONTERO GONZÁLEZ, MIROBRIGENSE DE CUNA.
DE LA FAMILIA DE LOS PERITAS, MANUEL MARCHÓ A FRANCIA EN LOS AÑOS 60 Y VOLVIÓ EN LOS 80 PARA VOLCARSE EN SU FACETA EMPRESARIAL. PROMOVIÓ LA VUELTA DE LOS ENCIERROS A CABALLO AL CARNAVAL, GRAN ENCERRADOR Y UNO DE LOS FUNDADORES DE LA PEÑA.
UNA PEÑA QUE VENERA A UN GARROCHISTA ÚNICO, UN SEÑOR A CABALLO, UN HOMBRE CARISMÁTICO Y ADELANTADO A SU TIEMPO, INNOVADOR EN EL BELLO ARTE DEL ACOSO Y DERRIBO. HABLO DE DON MIGUEL BERNALDO DE QUIRÓS Y TACÓN, MARQUÉS DE BAYAMO, RESPETADO POR TODA LA ESTEPA ESPAÑOLA.
ALLÁ POR LOS AÑOS 60 SE CODEABA CON TODA LA FLOR Y NATA DE LA GARROCHA EXTREMEÑA HACIENDO MUCHOS TENTADEROS DE MACHOS POR LA BAJA ANDALUCÍA EN LAS FINCAS MÁS EMBLEMÁTICAS Y ES CURIOSO… PORQUE AQUÍ EN CIUDAD RODRIGO HUBO UN LANCERO DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA, LLAMADO JULIÁN SÁNCHEZ ‘EL CHARRO’, Y EN LAS MARISMAS DEL RÍO NACIÓ OTRO LLAMADO JUAN DE LA OLLA CONSIDERADO COMO UNO DE LOS PRIMEROS GARROCHISTAS DE LA PUEBLA DEL RÍO.
DECÍA JUAN BELMONTE, AQUEL QUE CAMBIARÍA EL CURSO DE LA TAUROMAQUIA A ORILLAS DE TRIANA, QUE LA VIDA SIEMPRE ERA LA MISMA Y QUE SOLO CAMBIABAN LOS PERSONAJES. QUÉ RAZÓN TENÍA… PORQUE SIGLOS DESPUÉS UN GARROCHISTA CASTELLANO LLAMADO DON MIGUEL BERNALDO DE QUIRÓS Y OTRO SEVILLANO LLAMADO DON JOSÉ LUIS BUENDÍA RAMÍREZ DE ARELLANO FUERON FUNDADORES DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ACOSO Y DERRIBO CON SUS ESTATUTOS Y SUS LEYES.
EL TEMPLE DE SALAMANCA JUNTO AL PODERÍO DE ANDALUCÍA A LA HORA DE DERRIBAR SE FUNDIERON PARA CREAR LO QUE HOY CONOCEMOS COMO EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ACOSO Y DERRIBO, INTERVINIENDO TAMBIÉN EN LOS ESTATUTOS DON ÁLVARO DOMECQ Y DÍEZ.
SIN DUDA LA ÉPOCA DE ORO DE LA GARROCHA ESTABA EN SALAMANCA, EXTREMADURA Y ANDALUCÍA Y ESOS SON LOS ORÍGENES DE LA DOMA VAQUERA, EL MANEJO DEL TORO DESDE LO ALTO DE UN CABALLO.
GARROCHISTAS SALMANTINOS DE AQUELLA PRIMERA ÉPOCA, LEGENDARIOS SEÑORES, COMO EL MARQUÉS, LOS GRACILIANOS, VICENTE CHARRO, ANTONIO Y JUAN MARI PÉREZ TABERNERO O LUIS GARCIGRANDE Y MUCHOS MÁS…
GENERACIONES DE PADRES A HIJOS A TRAVÉS DEL TIEMPO, JOSÉ IGNACIO CHARRO, JUAN LUIS FRAILE, EL VALLESOLETANO LUELMO, ALIPIO Y ÁNGEL PÉREZ TABERNERO, LUIS FREIJÓ, DIONISIO HOLGADO, AGUSTÍN SANTOS, ANTONIO PÉREZ ANGOSO, Y MUCHOS MÁS… Y EN CIERTAS OCASIONES HASTA DON SANTIAGO MARTÍN ‘EL VITI’ GUSTABA DE DERRIBAR RESES A CAMPO ABIERTO. A ELLOS SE UNIÓ LA VECINA Y HERMANA EXTREMADURA CAMPERA, MIGUEL HIGUERO, LOS TEJEDA, CECILIO ALBARRÁN, JUAN DONCEL, PEPE TORRES, MANUEL MORENO PIDAL, LOS HERMANOS TERRÓN, LUIS SAAVEDRA, LOS GRAJAL, LOS BALLESTEROS, FRANCISCO CASTILLO Y MUCHOS MÁS…
DE LA BAJA ANDALUCÍA LLEGABAN LOS BUENDÍA, LOS GUARDIOLA, IGNACIO SÁNCHEZ IBARGÜEN, EL GRAN PEPE RUFINO, JUAN ANTONIO PEÑA, ÁNGEL BOHÓRQUEZ, RAFAEL JURADO, ÁLVARO DOMECQ, PADRE E HIJO, Y MÁS TARDE, IGNACIO GONZÁLEZ, ERNESTO CAMPOS, LOS CAÑAVERALES, LOS MOLINA, Y ACTUALMENTE TODOS LOS GARROCHISTAS PUNTEROS DE ESPAÑA. ENTRE ELLOS FIGURAS DEL TOREO Y UN ÚLTIMO GANADOR COMO FUE LUIS ERQUICIA.
AMPARADORES DE LUJO QUE CONTRIBUYERON A ECHADAS MÁGICAS QUE ESTOS CAMPOS SABEN, PACO ALBA, PEPE Y ANTONIO RAMOS, JUAN MANUEL RONCERO, MAXI, DIEGO PEÑA, LOS PAJITO, PACO Y JOSÉ LUIS CENIZO, ANTONIO FLOR, PEDRO CID, JOSÉ ANTÚNEZ, JOSÉ MARÍA CAMPILLO, ANTONIO TORRADO Y MUCHOS MÁS… QUE SE DESVIVIERON POR ESTA PASIÓN EN AQUELLOS CORREDEROS LEGENDARIOS COMO EL HOSPICIO, LA CAMPILLA, RODASVIEJAS, CASABLANCA, MELIMBRAZO, LA TORRE DE VALMUZA, Y UN AÑO HASTA EN ALBA DE TORMES.
LEYENDAS VIVAS, TRADICIÓN DE PADRES A HIJOS, SALAMANCA LA DE LAS PLAZAS DE PIEDRA, LA DE GUISO Y LUMBRE, DE PALQUILLO Y DE LIBRETA, DE MODESTOS GUADARNESES, DE HERRADEROS Y CAPEAS, DE TENTADEROS CON SABOR, DE RECIOS MAYORALES, DE INVIERNOS FRÍOS Y VERANOS SECOS, CORAZÓN DE ESPAÑA Y ALMA DE CASTILLA, DE PRESTOS VAQUEROS Y TOREROS LARGOS, DE CABALLOS DUROS Y TORO ENCASTADO.
SALAMANCA CAMPO BRAVO
TIERRA DEL SEÑOR MIGUEL
QUE FUE EL MARQUÉS DE BAYAMO
EL ILUSTRE GARROCHISTA
SEÑOR DE LOS FRÍOS PRADOS
EL DE LA ECHADA TEMPLADA
QUE DERRIBABA DESPACIO
CUANDO LA PRIMAVERA ESTALLA
EL BELLO CAMPO CHARRO
SE RECUERDA AQUELLA ESTAMPA
DEL MARQUÉS CON SUS CABALLOS
QUÉ FIGURA DE JINETE
Y QUÉ PRESTANCIA EN LA MANO
POR PORTE DE CABALLERO
QUÉ SOMBRERO LADEADO
LOS HIERROS DE FINA FRAGUA
ESTRIBOS EMPAVONADOS
CON SU PELLIZA CAMPERA
Y SUS ZAHONES DE GATO
MIROBRIGENSE DE CUNA
Y CRIADO EN EL GANADO
CUANDO TE FUISTE A LA GLORIA
SOBRE UN CRUZADO GALOPANDO
EL SOL ASOMÓ EN LA SIERRA
Y EN LA DEHESA LOS RAYOS
PARECIERON TUS GARROCHAS
QUE DEL CIELO HABÍAN BAJADO
LOS CASCOS PARTÍAN LA ESCARCHA
DE LOS MÁS NUEVOS POTRANCOS
Y LOS BLANCOS ENCINARES
LOS MUROS ESTÁN HELADOS
Y CUBRÍAN LAS VIEJAS PIEDRAS
QUE DIVIDEN LOS CERRADOS
CUATREÑOS DE RECIO PELO
ERALES REBURDEANDO
Y LOS MANSOS DEAMBULABAN
CON SUS CENCERROS COLGADOS
NUNCA TE FUISTE DEL TODO
Y AQUÍ EN TU PUEBLO ENCLAVADO
ESTÁS ESCULPIDO EN BRONCE
SIGUE VIVO TU LEGADO
PREPÁRATE ENCERRADOR
DE LA PEÑA DEL CABALLO
PREPÁRATE ENCERRADOR
QUE EL CARNAVAL HA LLEGADO
Y SUEÑAS CON LA CAÑADA
Y SEIS TOROS GALOPANDO
CUANDO ENTRES EN TU PUEBLO
CON LA CAMPANA SONANDO
Y LLEGUES HASTA SU ESTATUA
DESTÓCATE GALOPANDO
Y QUE VAYA TU ORACIÓN
PARA EL MARQUÉS DE BAYAMO
QUISIERA DEDICAR ESTE POEMA A UN HOMBRE ESPECIAL CON SENSIBILIDAD, ENAMORADO DE UNA PASIÓN COMO ES EL ACOSO Y DERRIBO, PATRIARCA DE GARROCHISTAS, QUE A SUS 87 AÑOS RECUERDA COMO EL PRIMER DÍA ESA ÉPOCA ESPLENDOROSA DEL ACOSO Y DERRIBO EN ESTA BENDITA TIERRA.
UN FUERTE APLAUSO PARA DON DIONISIO HOLGADO.
CUANDO EL VIEJO GARROCHISTA
SE SIENTA SOLO EN EL FUEGO
Y SUEÑA ENTRE LAS ENCINAS
ESOS TIEMPOS QUE SE FUERON
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CUANDO LOS HUESOS QUEBRADOS
DUELEN AL CAMBIAR EL TIEMPO
Y LA GARROCHA EMPOLVADA
SE CONVIERTE EN UN RECUERDO
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Y ACARICIA LOS ZAHONES
QUE LOS AÑOS PONEN RECIOS
DE AQUELLA PUEBLA DEL RÍO
DE FINOS TALABARTEROS
QUE MOTEABAN CON GATO
LOS DIBUJOS Y ARABESCOS
CONTEMPLA SU CHAQUETILLA
LOS TIRANTES Y EL PAÑUELO
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QUEDA LA VIEJA MONTURA
VERDOSA POR EL INVIERNO
Y LOS ESTRIBOS DE FRAGUA
MOHOSOS ESTÁN LOS HIERROS
Y LAS DURAS FRONTALEDAS
DONDE PRENDEN LOS MOSQUEROS
Y CAE LA TARDE DESPACIO
FUMANDO TABACO NEGRO
SE EMOCIONA VIENDO FOTOS
AÑEJAS EN BLANCO Y NEGRO
SE LE PIERDE SU MIRADA
RECORDANDO AQUEL VAQUERO
EL QUE SIEMPRE LE AMPARABA
EL LOS DÍAS DE TENTADERO
Y ANTES DE EMPEZAR LA TIENTA
REZABAN EL PADRE NUESTRO
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SE COLOCA SU SOMBRERO
SOBRE EL PELO PLATEADO
BUSCA VENTAJA AL SUBIRSE
CADA VEZ CON MÁS TRABAJO
SALE AL CAMPO CADA DÍA
CUANDO EL SOL VA DESPUNTANDO
Y A LOMOS DE SU CABALLO
VE COMO PASAN LOS AÑOS
CANTA ANTONIO FERNÁNDEZ
GRANDES POETAS SE SINTIERON INSPIRADOS POR ESTA BELLA CIUDAD DE SALAMANCA CUANDO LA CONOCIERON…
DEL CORAZÓN EN LAS HONDURAS
GUARDO TU ALMA ROBUSTA
CUANDO YO ME MUERA
GUARDA DORADA SALAMANCA MÍA
TÚ EN MI RECUERDO
DON MIGUEL DE UNAMUNO
PUES NO TE GUARDO
BOTA DE BAQUETA
ESTE VERANO VOY A SALAMANCA
Y TE PIENSO LLEVAR COMO MALETA
LOPE DE VEGA
PERO A MÍ POR MI PASIÓN DESDE QUE NACÍ AL TOREO, SIEMPRE ME IMPRESIONÓ AQUELLO DE MIGUEL LÓPEZ QUIROGA Y QUINTERO…
ROMANCE DE VALENTÍA
ESCRITO CON LUNA BLANCA
Y SANGRE DE ANDALUCÍA
EN CAMPOS DE SALAMANCA
Y ES QUE DESDE EL PRIMER DÍA ME CAUTIVÓ. AÚN RECUERDO CUANDO ESTABA TERMINANDO LA OBRA ‘QUE DIOS REPARTA SUERTE’ Y COMPUSE ESTOS VERSOS VESTIDOS CON ACORDES DE SEVILLANAS.
TIERRA DEL ‘VITI’ Y CAPEA
SALAMANCA CAMPO BRAVO
Y DE ROBLES LA TRINCHERA
DE FARINA SU FANDANGO
DE LOS SÁNCHEZ COBALEDA
DE BARCIAL Y DE BAYAMO
LA GLORIETA DE LOS SUEÑOS
PRADO DE LOS GARROCHISTA
INVIERNOS DE LOS TOREROS
TIERRA DE LOS MALETILLAS
Y ORGULLO DE GANADEROS
EL CAMPO SALMANTINO SIEMPRE HA SIDO UN ENCLAVE MÁGICO, UNO DE LOS PUNTALES DEL TOREO, Y LO SIGUE SIENDO. SUS DEHESAS GUARDAN VIVENCIAS ÚNICAS, INVIERNOS DE MANOLETE… CUENTAN QUE GALLITO TOREABA SEIS VACAS POR LA MAÑANA Y SEIS TOROS POR LA TARDE EN LA GLORIETA.
LAS AVENTURAS DE UN MANUEL BENÍNTEZ ‘EL CORDOBÉS’, EL GRAN ANDRÉS VÁZQUEZ, AL QUE LLAMABAN EL NONO, LEYENDAS DE MAYORALES, HISTORIAS DE GANADEROS, AL CALOR DE LA LUMBRE, CORTIJOS DE PIEDRA, ESENCIA DE LA VAQUERA.
LETRAS Y POEMAS CAMPEROS QUE AQUÍ SUENAN DIFERENTE Y SIEMPRE FUERON MOTIVO DE INSPIRACIÓN PARA MÍ.
SEVILLANA DEL PAÑUELO Y DESPACIO POR LA LLANURA
LLEGÓ LA HORA DE SOLTAR LA CARA, DE MONTAR EL PALO Y PEGARLE LA ÚLTIMA ECHADA A ESTE PREGÓN. ESPERO QUE PASÉIS UNAS FIESTAS CON ALEGRÍA, SIENDO CONSCIENTES DE QUE HAY QUE VIVIRLAS AL MÁXIMO DESPUÉS DE LOS DOS AÑOS TAN DUROS QUE LLEVAMOS… ¿QUIÉN NOS LO IBA A DECIR?, PERO ESO SÍ SIN PERDERLE LA CARA AL VIRUS PORQUE DESGRACIADAMENTE SIGUE DANDO SUS CORNADAS…
QUE SIGÁIS MANTENIENDO ESTE LEGADO EN ESTE BELLÍSIMO PUEBLO, AQUÍ EN VUESTRA MURALLA SE QUEDAN LOS SUEÑOS Y LAS ILUSIONES DE MUCHOS QUE SOÑAMOS SER TOREROS.
LA ANTIGUA, NOBLE Y LEAL CIUDAD DE MIRÓBRIGA AGUARDA IMPACIENTE QUE SUENE LA GRUESA CAMPANA PARA QUE EL TORO UNA VEZ MÁS, AMPARADO POR LOS CABALLOS, ENTRE HASTA SUS ENTRAÑAS. ESTE CRUCE DE CAMINOS ENTRE CÁCERES Y PORTUGAL ES UN LUGAR PRIVILEGIADO QUE DESCANSA EN UNA FOSA.
ESE LUGAR, QUE TUVO LA VALENTÍA, AL IGUAL QUE LA ISLA DE LEÓN DE SAN FERNANDO, DE RESISTIRSE HASTA EL FINAL LA ENTRADA DE LOS FRANCESES EN AQUELLA DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA.
POR ESO, ANDALUCÍA Y SALAMANCA ES UN TORO DURO DE MANOS, AL QUE LE CUESTA TRABAJO DOBLAR POR SU BRAVURA, UN TORO ARRAIGADO EN SUS ENTRAÑAS DONDE LA SIERRA DE FRANCIA SE HACE BELLO BURLADERO.
QUE EL TORO DEL ANTRUEJO SE ENCAMPANE BUSCANDO PELEA, QUE LOS EMPANTADORES SIGAN CON LA TRADICIÓN DE PADRES A HIJOS, QUE LOS TOREROS LUZCAN TRAJE CAMPERO, QUE DE LA NOVILLADA SALGA UN NUEVO VALOR QUE LLENE DE ESPERANZA LA TAUROMAQUIA, QUE LA SEÑORA DE LA PEÑA DE FRANCIA ECHE SU MANTO EN LAS CAPEAS MAÑANERAS Y QUE EL TORO DEL AGUARDIENTE SIEMPRE ESTÉ CON NOSOTROS COMO UN BERRACO DE LA PLAZA.
Y ES QUE PARA MÍ VOLVER A CIUDAD RODRIGO…
ES TRASLADARME EN EL TIEMPO
ES ESA ESPAÑA CASTIZA
ES CULTURA Y ABOLENGO
ES LA MURALLA QUE ABRAZA
AL MÁS BELLO DE LOS PUEBLOS
SIETE PUERTAS DE SOLERA
DE PIEDRA UN AYUNTAMIENTO
ES LA ARABIA Y LA ROMANA
ES CASTILLO Y ES CONVENTO
ES HIJA DE SALAMANCA
ES LA CIUDAD DE LOS CUENTOS
LA QUE MUESTRA SUS HERIDAS
DEBIDO A SUS DOS ASEDIOS
LA QUE LINDA EXTREMADURA
Y PORTUGAL A LO LEJOS
ES EL CRUCE DE CAMINOS
ES EL ENCLAVE PERFECTO
PERO AQUÍ EN CIUDAD RODRIGO
EN EL MES CARNAVALERO
LA ALEGRÍA SE DESATA
LA FIESTA SE LLEVA DENTRO
CON TABLAS SE HACEN TRONERAS
Y LOS FIRMES BURLADEROS
LAS CAPEAS, EL BOLSÍN
GARROCHISTAS AL ENCIERRO
LA CAMPANA Y LOS RECORTES
Y ESE TORO DEL ANTRUEJO
VOLVER A PASEAR TUS CALLES
ES TENER 30 AÑOS MENOS
CON UN HATILLO A LA ESPALDA
DE POEMAS Y DE VERSOS
AY QUIÉN VOLVIERA A ABRAZAR
A CIENTOS DE COMPAÑEROS
QUE SE DEJARON EL ALMA
EN LA PLAZA DE ESTE PUEBLO
VOLVER A SER UN CHIQUILLO
CON LA MIRADA DE FUEGO
Y QUE CONRADO TE DIGA
QUE ¡YA ES TU TURNO, TORERO!
CIUDAD RODRIGO ES EL ALMA
TAURINA HASTA LOS TUÉTANOS
Y SE MIRA EN EL RÍO ÁGUEDA
COMO SI FUERA UN ESPEJO
ES UN JACO QUE GALOPA
MÁS LIGERO QUE LOS VIENTOS
ES SU PEÑA DEL CABALLO
Y EL MARQUÉS EN SU RECUERDO
ES UN BERRACO DE PIEDRA
QUE SE ASEMEJA A UN CUATREÑO
ES UN CIELO AZUL Y ORO
CUANDO EL DÍA ESTÁ AMANECIENDO
EL RELOJ MARCA LA HORA
Y EL REY VISTE NEGRO PELO
CUANDO LLEGA EL CARNAVAL
A FINALES DE FEBRERO