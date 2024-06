Vistoso encierro a caballo en Martín de Yeltes en la recta final de sus fiestas en honor a San Antonio

La agenta festiva de Martín de Yeltes con motivo de la festividad de San Antonio de Padua terminó con el último día de la semana, tras varias jornadas de ajetreo, en las cuales ha habido cabida para actividades, recreativas, musicales, culturales, culinarias y taurinas en las que la han podido participar toda clase de personas con diferentes edades y gustos.

Concretamente, fue la madrugada del domingo, la mañana y la tarde, cuando los espectáculos taurinos acapararon la agenda festiva en la localidad martillense.

A las dos de la madrugada tras la verbena, hubo una suelta de vaquillas en la cual participaron muchos jóvenes valientes lugareños y visitantes llegados de pueblos vecinos, continuando la fiesta con una discoteca móvil al término de la capea de reses.

El espectáculo estrella llegaría a las dos de la tarde con un espectacular encierro a caballo con novillos de la ganadería de Manuel Gimeno, los jinetes lograron entronizar desde el campo hasta la Plaza Mayor del centro del casco urbano con mucha facilidad y precisión.

Todo hubiera sido más rápido si el conductor de un vehículo no lo hubiera dejado estacionado en el recorrido dentro del casco urbano el día o la noche anterior. Al ser un gran obstáculo para el paso de ganado y crear peligro, la Guardia Civil no pudo hacer nada para la retirada del automóvil, pues en realidad, no estaba infringiendo ninguna normativa, pues en el recorrido no existía señal alguna que prohibiera aparcar, con lo cual hubo que esperar a que apareciera veinte minutos más tarde de la hora programada un conocido o familiar con las llaves del vehículo para retirarlo.

La espera mereció la pena, pues los caballistas hicieron su trabajo de campo rápidamente y sin contratiempos, ofreciendo una bellísima estampa al encabezar el ganado bravo la manada.

La tarde, también estuvo marcada por la tauromaquia, con una clase práctica de alumnos de la Escuela de toreros de Salamanca y aspirantes a ello. Dando paso a una capea tradicional que puso el broche final a las fiestas de San Antonio de Padua del antiguo Martín del Río.