Cantalpino celebrará a San Isidro con cinco intensos días de fiesta

Tendrán lugar entre el 10 y el 18 de mayo
Todo listo y el cronometro en cuenta atrás para las esperadas fiestas de San Isidro 2024 en Cantalpino, con cinco jornadas de intensa actividad y una variada programación, diseñada por el Ayuntamiento, que ya avanzamos al detalle:
PROGRAMA FIESTAS SAN ISIDRO 2024 EN CANTALPINO
10 DE MAYO
23:00H VERBENA AMENIZADA POR LA ORQUESTA "NUEVA BANDA"
11 DE MAYO
17:00H VII TORO DE SAN ISIDRO ORGANIZADO POR ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA DE CANTALPINO.
AL FINALIZAR EL TORO, SEGUIMOS LA FIESTA CON CONRI DJ EN LA PLAZA DE ESPAÑA.
19:45H TARDEO FLAMENCO CON EL GRUPO "A MI MANERA" EN LA PLAZA DE ESPAÑA.
AL FINALIZAR EL FLAMENCO, SEGUIMOS LA FIESTA CON CONRI DJ EN LA PLAZA DE ESPAÑA.
23:00H ACTUACIÓN DE "MACRODISCOTECA PANDORA" EN LA PLAZA DE ESPAÑA.
12 DE MAYO
12:00H PARTIDA SIMULTANEA DE AJEDREZ CON EL MAESTRO AMADOR GONZÁLEZ DE LA NAVA EN LA PLAZA DE ESPANA.
17:00H PARQUE INFANTIL EN LA PLAZA DE ESPAÑA
15 DE MAYO
13: 00H MISA EN HONOR A SAN ISIDRO Y PROCESIÓN CON BENDICIÓN DE CAMPOS.
14: 30H COMIDA POPULAR "PATATAS MENEAS" EN LA PLAZA DE ESPAÑA. PARA PODER RECOGER LA COMIDA SERÁ NECESARIO HABER ADQUIRIDO LAS PAPELETAS PREVIAMENTE EN LOS PUNTOS DE VENTA HABILITADOS.
17:30H ACTUACIÓN DEL GRUPO "DAME VENENO" EN LA PLAZA DE ESPAÑA.
19:30H FIESTA DE SAN ISIDRO EN DISCOTECA POUPÉES.
18 DE MAY0
11:00H CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS.