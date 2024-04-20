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Cantalpino celebrará a San Isidro con cinco intensos días de fiesta
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Cantalpino celebrará a San Isidro con cinco intensos días de fiesta

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Actualizado 20/04/2024 21:31
Raul Blazquez

Tendrán lugar entre el 10 y el 18 de mayo

Todo listo y el cronometro en cuenta atrás para las esperadas fiestas de San Isidro 2024 en Cantalpino, con cinco jornadas de intensa actividad y una variada programación, diseñada por el Ayuntamiento, que ya avanzamos al detalle:

PROGRAMA FIESTAS SAN ISIDRO 2024 EN CANTALPINO

10 DE MAYO

23:00H VERBENA AMENIZADA POR LA ORQUESTA "NUEVA BANDA"

11 DE MAYO

17:00H VII TORO DE SAN ISIDRO ORGANIZADO POR ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA DE CANTALPINO.

AL FINALIZAR EL TORO, SEGUIMOS LA FIESTA CON CONRI DJ EN LA PLAZA DE ESPAÑA.

19:45H TARDEO FLAMENCO CON EL GRUPO "A MI MANERA" EN LA PLAZA DE ESPAÑA.

AL FINALIZAR EL FLAMENCO, SEGUIMOS LA FIESTA CON CONRI DJ EN LA PLAZA DE ESPAÑA.

23:00H ACTUACIÓN DE "MACRODISCOTECA PANDORA" EN LA PLAZA DE ESPAÑA.

12 DE MAYO

12:00H PARTIDA SIMULTANEA DE AJEDREZ CON EL MAESTRO AMADOR GONZÁLEZ DE LA NAVA EN LA PLAZA DE ESPANA.

17:00H PARQUE INFANTIL EN LA PLAZA DE ESPAÑA

15 DE MAYO

13: 00H MISA EN HONOR A SAN ISIDRO Y PROCESIÓN CON BENDICIÓN DE CAMPOS.

14: 30H COMIDA POPULAR "PATATAS MENEAS" EN LA PLAZA DE ESPAÑA. PARA PODER RECOGER LA COMIDA SERÁ NECESARIO HABER ADQUIRIDO LAS PAPELETAS PREVIAMENTE EN LOS PUNTOS DE VENTA HABILITADOS.

17:30H ACTUACIÓN DEL GRUPO "DAME VENENO" EN LA PLAZA DE ESPAÑA.

19:30H FIESTA DE SAN ISIDRO EN DISCOTECA POUPÉES.

18 DE MAY0

11:00H CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS.