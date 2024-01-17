Cuenta atrás en Babilafuente para vivir cuatro intensas jornadas festivas en honor a San Blas

Tendrá lugar del 2 al 5 de febrero
Babilafuente se encamina hacia cuatro intensas jornadas festivas en honor a San Blas, algo para lo que el Ayuntamiento de la localidad ha presentado un variado y amplio programa, que une un año mas diversión y tradición para todas las edades y gustos.
PROGRAMA FIESTAS SAN BLAS 2024
Viernes 2 de febrero
12:00 HORAS: ENTREGA DEL BASTÓN DE MANDO A LA AGUEDERA MAYOR EN EL AYUNTAMIENTO
20:00 HORAS: IV RUTA DE SAN BLAS AMENIZADA POR QUELOQUE'S BAND (SALIDA DESDE EL MULTIUSOS)
22: 30 HORAS: YINCANA EN EL MULTIUSOS PARA MAYORES DE 18 AÑOS
23:30 HORAS: DISCOMÓVIL CON DJ CORTÉS EN EL MULTIUSOS
Sabado. 3 de febrero
12:00 HORAS: SANTA MISA EN HONOR DE SAN BLAS EN LA IGLESIA PARROQUIAL. ENTREGA DE VARAS ALAS MAYORDOMAS. A CONTINUACIÓN, PROCESIÓN ACOMPAÑADA POR LOS BAILES Y SONES CHARROS DEL GRUPO DE FOLCLORE MANANTIAL. FINALIZADOS LOS ACTOS RELIGIOSOS, PASACALLES DESDE LA IGLESIA HASTA EL MULTIUSOS AMENIZADO POR EL GRUPO MANANTIAL
13:00 HORAS: VINO DE HONOR EN EL MULTIUSOS
16:00 HORAS: V EDICIÓN DEL TORO DE SAN BLAS. FESTEJO TAURINO POPULAR POR LAS CALLES DE LA VILLA AMENIZADO POR LA CHARANGA LA ESCALA.
23:00 HORAS: BAILE EN EL MULTIUSOS CON LA ORQUESTA LA BÚSQUEDA SEGUIDO DE DJ CORTÉS
Domingo. 4 de febrero
12:00 HORAS: SANTA MISA EN HONOR DE SANTA ÁGUEDA EN LA IGLESIA PARROQUIAL. AL FINALIZAR, LAS AGUEDERAS OFRECERÁN UNA INVITACIÓN A PASTAS EN LA PLAZA MAYOR
14:30 HORAS: COMIDA DE AGUEDERAS Y BAILE HASTA QUE EL CUERPO AGUANTE
14:30 HORAS: EN EL PABELLÓN, CALDERETA ORGANIZADA POR PASIÓN TAURINA BABILAFUENTE, DONATIVO 1,50 EUROS. ACTIVIDAD AMENIZADA POR LA CHARANGA LA ESCALA
16:00 HORAS: EXHIBICIÓN DE AVES RAPACES EN EL PABELLÓN
18:00 HORAS: CINE SOLIDARIO EN EL MULTIUSOS CON LA PROYECCIÓN DE "BURUJÚ, EL ÚLTIMO UNICORNIO”
Lunes. 5 de febrero
18:30 HORAS: CHOCOLATADA EN EL MULTIUSOS ANIMADA POR LA CHARANGA LOS DEL LÍO
21:00 HORAS: CENA DE AGUEDERAS