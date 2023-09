Nueva bajada de peajes en la A23 y A25 portuguesas

El pasado jueves, 28 de septiembre, la reunión semanal del Consejo de ministros portugués aprobó una reducción del 30% sobre los actuales peajes en seis autovías del interior del país, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2024.

Se trata de un nuevo descuento fruto de la presión que durante todos estos años ha venido ejerciendo la sociedad del interior portugués, principalmente organizada a través de la Plataforma por la Reposición de las SCUT´s, (Estradas Sem Custo para o Utilizador/ Carreteras sin coste para el usuario) las vías rápidas construidas con fondos europeos, sin coste por uso hasta la entrada en funcionamiento de los peajes electrónicos en 2011.

Mucho ha dado que hablar el tema de los peajes portugueses en la sociedad salmantina durante estos años, pues la A23 (Guarda-Torres Novas) y la A25 (Vilar Formoso-Aveiro) son las carreteras portuguesas más transitadas por los salmantinos en sus desplazamientos por el centro-norte y el centro-sur del país, así como para llegar a Oporto y Lisboa.

Este descuento del 30% ahora aprobado, se suma a los practicados a lo largo de los últimos años, alcanzando, según el Gobierno portugués, el 65% de reducción sobre el coste inicial de los peajes en el momento de su entrada en vigor en 2011.

Esta bajada será aplicada en seis vías portuguesas: la A22 (Algarve), la A23 (Beira Interior), la A24 (Interior Norte), la A25 (Beira Alta-Beira Litoral), la A4 (Tras os Montes), y la A13 (Pinhal Interior), con el fin de disminuir los costes de contexto en los territorios donde no hay vías alternativas de calidad ni existe, o es deficiente, el transporte público, como ocurre en el interior, demográficamente vulnerable.

De la reducción se beneficiarán los vehículos de las clases 1, 2, 3 y 4, tanto nacionales como extranjeros.

Esta medida ahora aprobada estaba comprometida por el Gobierno portugués, particularmente en la persona de la ministra de Cohesión Territorial, Ana Abrunhosa, antigua presidenta de la CCDRC, Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Centro, y por ello buena conocedora de las dificultades a las que se enfrentan cada día los habitantes y las empresas de la Beira rayana con España, castigada por la despoblación y el menor nivel de renta en comparación con el litoral. Ana Abrunhosa calificó de “justicia territorial” esta decisión, por la que el Estado portugués dejará de ingresar 72 millones de euros al año, según sus cálculos.

Una iniciativa de la que se beneficiarán los salmantinos que regularmente viajan a Portugal por trabajo o turismo, pero que favorecerá sobre todo a los residentes en el interior del país, a los que les es imposible librarse de los peajes diariamente.

La Plataforma por la Reposición de las SCUTs, asociación cívica nacida en 2017 en Covilhã, no ha dejado durante estos años de hostigar al Gobierno para conseguir la abolición de los peajes en el interior, aglutinando y visibilizando el descontento ciudadano.

Esta plataforma se ha manifestado en positivo sobre el anuncio, aunque no satisfecha. “La reducción del 30% es un paso al frente y viene a constatar que la acción unida y cohesionada de la Plataforma, conjugada con las poblaciones, da resultados. Sin embargo, esta reducción es insuficiente”, expresan en comunicado.

Recuerdan que la ministra se comprometió a practicar una bajada del 50% en 2022, y hasta 2023 no ha sido aprobado un descuento, que es del 30 y no del 50%, y que no entrará en vigor hasta 2024.

La Plataforma anuncia la continuación de medidas de presión hasta la completa abolición de los peajes en las antiguas vías rápidas portuguesas de uso gratuito. “La reposición integral de las SCUTs es la medida necesaria que elimina los costes de contexto, atenúa la falta de alternativas de movilidad y restituye alguna justicia para el interior”, afirman en el citado comunicado.

La Plataforma para la Reposición de las SCUTs está formada por asociaciones empresariales y sindicales de los distritos de Guarda y Castelo Branco, así como por sendas comisiones de usuarios de la A23 y A25, movidas por el mismo objetivo: la abolición de los peajes en las vías que ligan el interior portugués con el litoral y con España.