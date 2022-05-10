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Programación Fiestas de San Isidro en Torrejón de Alba
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ALBA DE TORMES

Programación Fiestas de San Isidro en Torrejón de Alba

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ALBA DE TORMES
Actualizado 10/05/2022 18:54
Roberto Jimenez

Del 13 al 15 de mayo, la pedanía de Alba de Tormes se viste de fiesta

VIERNES 13 DE MAYO

22.00 H. FIESTA DE DISFRACES

SABADO 14 DE MAYO

16:00 H. CAMPEONATO DE FUTBOLI?N MASCULINO Y FEMENINO.

19:00 H. CONCURSO DE PLAYBACK (INFANTIL Y ADULTOS)

21:30 H. PARRILLADA (*TICKET 5€ POR PERSONA, RETIRAR Y ABONAR CON ANTERIORIDAD)

23:00 H. VERBENA AMENIZADA POR “DU?O BUENAVISTA”

DOMINGO 15 DE MAYO

10:30 H. TIRADA DE COHETES.

11:00 H. MISA EN HONOR A SAN ISIDRO. ACTO SEGUIDO, PROCESIO?N CON LA IMAGEN DE NUESTRO PATRO?N.

12:00 H. CONVITE

13:00 H. ENCIERRO INFANTIL

14:30 H. PAELLA (PREVIA RETIRADA DE TICKET)

16:00 ACTIVIDADES INFANTILES

16:30H. JUEGOS DE MESA

17:00 H. BINGO

19:00 H. JUEGO DE LA CALVA

20:00 H. CHOCOLATE CON CHURROS

22.00 H. BOMBA FINAL.

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