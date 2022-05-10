Programación Fiestas de San Isidro en Torrejón de Alba

Del 13 al 15 de mayo, la pedanía de Alba de Tormes se viste de fiesta
22.00 H. FIESTA DE DISFRACES
16:00 H. CAMPEONATO DE FUTBOLI?N MASCULINO Y FEMENINO.
19:00 H. CONCURSO DE PLAYBACK (INFANTIL Y ADULTOS)
21:30 H. PARRILLADA (*TICKET 5€ POR PERSONA, RETIRAR Y ABONAR CON ANTERIORIDAD)
23:00 H. VERBENA AMENIZADA POR “DU?O BUENAVISTA”
10:30 H. TIRADA DE COHETES.
11:00 H. MISA EN HONOR A SAN ISIDRO. ACTO SEGUIDO, PROCESIO?N CON LA IMAGEN DE NUESTRO PATRO?N.
12:00 H. CONVITE
13:00 H. ENCIERRO INFANTIL
14:30 H. PAELLA (PREVIA RETIRADA DE TICKET)
16:00 ACTIVIDADES INFANTILES
16:30H. JUEGOS DE MESA
17:00 H. BINGO
19:00 H. JUEGO DE LA CALVA
20:00 H. CHOCOLATE CON CHURROS
22.00 H. BOMBA FINAL.