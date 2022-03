Íñiguez, a Lou: "El único sueño que tiene Roberto Íñiguez, tu entrenador, es que tú vuelvas aquí"

Roberto Íñiguez es un tipo muy transparente para lo bueno y lo malo. Por ello, cada vez que habla siempre da su verdadera opinión y deja grandes titulares más allá de que en la pista tiene totalmente demostrado que es de los mejores del mundo. Por ello, la rueda de prensa posterior al partido entre el Perfumerías Avenida y el Uni Girona se esperaba con ganas para conocer cómo se encontraba de ánimos tras todo lo acontecido en las últimas semanas.

Al ser preguntado por Katie Lou Samuelson, una de las estrellas de su equipo, por llevar muchas semanas en Estados Unidos sin regresar a Salamanca (algo que casi nadie llega a comprender) con motivo de una lesión, el reputado coach ha comentado lo siguiente: "Creo que ahora no tengo que hablar de Lou. Lo que tenga que hablar, lo haré con ella porque me conoce. Yo quiero a Lou y le tengo mucho aprecio. También por su hermana".

Sin embargo, ahí no ha quedado la cosa y ha ido subiendo el tono de su mensaje al afirmar que "este equipo le ha ayudado mucho a recuperar su nivel de UConn y de ser una estrella. Aquí ha tenido partidos antes de irse contra Praga y Venezia de Euroliga que jugó a un nivel brutal. Si ha visto el partido, estará contenta por ella y por Karlie, que también le duele... pero pelea y da todo lo que puede dar".

Pese a ello, el entrenador ha demostrado que también es humano y se ha 'ablandado' al contar lo que le ha dicho a la '33', dado que ha relatado, delante de los medios de comunicacion, que "si Lou acaba viniendo, encantado; sería el mejor fichaje. Se lo dije a ella después de que me dijese 'coach, me está hablando el club porque igual queréis fichar o tengo que dar la baja', pero yo le dije que el único sueño que tiene Roberto Íñiguez, tu entrenador, es que tú vuelvas aquí. Eres querida y me gustaría que estés".

SU DESGASTE

En definitiva, el vitoriano no ha podido ser más franco y ha hecho un llamamiento público a la espera de que la pequeña de las Samuelson entre en razón para reforzar una plantilla que se ha visto muy tocada en este 2022 después de sufrir numerosas adversidades. Además, Roberto Íñiguez ha confesado el desgaste que sufre a causa de dos temporadas duras.