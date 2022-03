Carlos Méndez: "Cada vez hay menos opciones de que Lou vuelva"

Carlos Méndez, gerente del Perfumerías Avenida, ha hablado de la expulsión de la Euroliga de los equipos rusos, del cambio de rival en cuartos y de todas las jugadoras que no están disponibles (Copper, Katie Lou, Nogaye y Faosula) junto a más temas en una entrevista con SALAMANCA AL DÍA.

Victoria en Gernika con siete jugadoras: “Estoy muy orgulloso del cuerpo técnico por el trabajo que se está haciendo en todos los ámbitos, pero también por el coraje por parte de lo que nos queda de plantilla. Es una victoria de muchísimo mérito”.

Hasta cuándo se puede seguir así: “La verdad es que partimos de una plantilla de 12 jugadoras que se fueron reincorporando paulatinamente por el tema de la WNBA. Luego ya hemos tenido mucha mala suerte porque Evans nos pide salir por la falta de minutos, las desgracias de las lesiones de Nogaye Lo y Fasoula junto a que Lou no termine de reincorporarse nos han penalizado mucho. Estamos trabajando para buscar una solución, pero nos ha tocado en un momento muy complicado porque el tema de los fichajes sin ser por lesión permanente terminaba el 28 de febrero. Hemos hecho gestiones y esperamos tener solución en breve”.

Es el año más complicado: “Sí, para Jorge Recio y para mí está siendo muy duro. Venimos de un año de pandemia en el que a nivel económico hemos tenido que hacer maravillas y luego nos encontramos con las restricciones de aforo que nos han hecho daño en un mes difícil. También hay situaciones extradeportivas que sigo sin asimilar el motivo. Está siendo todo muy duro y con un desgaste importante”.

Vuelta de Copper: “Nos ha comentado que va a venir en breve y creo que llegará el fin de semana, aunque no hemos concretado fecha todavía. Estamos siendo tremendamente respetuosos y desde la marcha de Lou ha asumido todavía más rol porque le dijo al entrenador que podía ponerla en cualquier posición. Es una gran mala suerte que te maten a tu hermano con la edad que tenía. Es una desgracia y esperemos que venga con ánimo, aunque será arropada por todo el club”.

Caso Katie Lou Samuelson: “El tema está bastante complicado. Llevan tiempo diciéndonos que nos envían una documentación para acreditar un tema de lesión, pero no termina de llegar. Es una agencia muy poderosa en Estados Unidos porque llevan jugadores de fútbol americano, de NBA, raperos, cantantes o actores. No sé si sabrán ubicar en el mapa el sitio en el que está Salamanca. Tienen una prepotencia bastante importante. Es una pena que una jugadora tan joven como Lou esté a otras cosas y se deje asesorar por personas que se están equivocando”.

Han hablado con ella: “No, no he hablado con ella. Lo he hecho con el representante de esta agencia en Europa ya bastantes veces, luego charlé con un despacho de abogados de Los Ángeles y también con la sección de deporte femenino de la agencia, pero muy buena actitud no han tenido por el ocultismo. Vamos a seguir forzando, aunque lo que interesa es buscar una solución y para ello las dos partes tienen que querer llegar a ella”.

Cree que vuelve o no: “Nos van contando una cosa distinta cada día y creo que cada vez hay menos opciones de que Lou vuelva, aunque vamos a intentar hacer otro esfuerzo por razonar y llegar a un acuerdo con ellos. Ni la ciudad y el club se lo merecen. Es un año en el que podíamos volver a hacer historia. El miércoles tenemos un partido muy importante en el que necesitamos el apoyo de Salamanca. Nos ha tocado contra un Gerona con la mejor plantilla de los últimos años. Ojalá haya un gran ambiente en Würzburg y seamos capaces de levantar un encuentro complicado”.

Cuánto afecta su posible salida del club: “Está siendo muy duro a nivel directivo. Se nos han ocultado muchas cosas y creo que no se está siendo justo con nosotros. Ella ha renacido deportivamente en este equipo y se la ha arropado mucho. Hablaremos con calma de todo esto cuando acabe la temporada porque no deja de tener aquí a su hermana, aunque ella lo está dando todo. También hay que educar deportivamente a las personas, no solo mirar el aspecto económico”.

Nogaye Lo y Fasoula: “Poco a poco se van a ir reincorporando. Esperemos que Fasoula empiece a hacer pista y Lo está esperando a que la vea el doctor. Van a llegar justas y creo que lo hará primero Fasoula. Confío en el cuerpo técnico para su recuperación”.

Expulsión de los rusos en Euroliga: “Si todos los organismos optan por esa decisión, evidentemente entiendo que hay que mostrar la repulsa hacia un país que ha declarado la guerra a otro. Los directivos no tienen nada que ver con la decisión de hacer eso, pero no dejan de ser de Rusia. La postura de FIBA es que una vez más no se premia el tema deportivo y si se expulsa a dos equipos, lo lógico es que los otros seis hubieran peleado por la Final Four. Todo lo demás es desvirtuar la competición y no premiar el tema deportivo”.

Cambio de rival en cuartos al Uni Girona: “Creo que no es justo. Es un rival complicado, con una plantilla larga y física. Nos toca en el peor momento posible por todo lo que tenemos. Ellos son claros favoritos y lo saben. Cuando vieron el cruce, estoy seguro de que lo han festejado porque por primera vez en su vida tienen opciones de jugar una Final Four con esta carambola”.

Aumentan las opciones de volver a ser campeón de Europa: “Ahora mismo no me veo en esa opción. Solo podemos ganar a Gerona haciendo clave el factor cancha y que el pabellón sea una olla a presión. Lo primero es intentar ganar un cruce endemoniado y la única forma es que la sexta jugadora sea la afición con aquellas noches mágicas. Sería una gesta”.

Organizar la Final Four: “Nos gustaría porque era un año con una trayectoria deportiva enorme. Salamanca y nuestros aficionados se lo merecen porque venimos de la pandemia y sería como una fiesta. Hemos pedido a FIBA datos de lo que cuesta, pero necesitaríamos el apoyo de empresas privadas. No sabemos que canon de organización nos van a pedir”.

Fichajes: “Se han hecho ya gestiones y no se comunicarán hasta que no sean efectivas. Es la política del club. Pensábamos que todas las jugadoras que estaban en equipos rusos iban a salir, pero la realidad ha sido que los clubes les han hecho firmar que para cobrar los grandes contratos que tienen no les permiten irse así como así. Hay muchas que no se han puesto en el mercado”.

Futuro de Íñiguez: “Tiene contrato de larga duración y no termina este año. Él lo está dando todo. Sabéis que tiene mucho carácter para lo bueno y lo malo, que es lo que nos está llevando a disputar todos los partidos. Es un ganador y cuenta con la compañía con gente que ha mamado el club desde pequeño”.

Cómo se presentan la Liga y la Copa de la Reina: “El objetivo en Liga es intentar mantener el factor cancha para los playoffs. Creo que lo vamos a conseguir. La Copa de la Reina es un torneo en el que te juegas todo a un partido”.