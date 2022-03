El Perfumerías Avenida agranda su leyenda y se acerca a la Final Four ante el Uni Girona (77-63)

El Perfumerías Avenida ha agrandado su leyenda y se ha acercado a la Final Four de la Euroliga Femenina ante el Uni Girona (77-63). Las azulonas han ganado el primer partido de cuartos de final a las catalanas a pesar de las bajas de Katie Lou Samuelson y Nogaye Lo, aunque Kahleah Copper, un tanto desacertada tras la muerte de su hermano en Estados Unidos, y Mariella Fasoula han sido las 'altas'. Por otro lado, la Marea Azul ha respondido al llamamiento por parte del club en los días previos y el pabellón de Würzburg ha rozado el lleno por primera vez desde la pandemia.

En el quinteto inicial han estado Silvia Domínguez, Maite Cazorla, Kahleah Copper, Karlie Samuelson y Emese Hof. Es decir, las cinco estrellas (disponibles) del conjunto salmantino han empezado desde la pista el encuentro más importante de la temporada hasta la fecha. Por su parte, la holandesa ha inaugurado el marcador con un tiro libre y luego la mayor de las hermanas norteamericanas ha convertido dos triples que le han dado alas a las suyas para marcar el camino. Fulgurante primer cuarto con el 19-12.

Sin embargo, lo mismo ha ocurrido en el segundo. Leo Rodríguez ha mostrado una versión de buen nivel, al igual que una Mariella Fasoula que ha forzado la máquina para estar presente ante el cojunto amarillo. De este modo, el buen juego coral de las de casa les ha permitido colocarse con 20 puntos de renta, aunque las distancias se han reducido un poco en los compases previos al descanso con el 48-33. Todo por decidir... con susto de Karlie Samuelson incluido al tener que irse al banquillo por problemas físicos.

Pese a lo que parecía en un primer momento, la '44' ha regresado luego a la pista para no dejar solas al resto de guerreras en la complicada tarea de colocar el 1-0 en la eliminatoria de la máxima competición continental. Y, gracias también al apoyo de un feudo que ha registrado su mejor entrada en años por la dichosa pandemia, no se ha doblado rodilla pese a los intentos de las visitantes por recortar diferencias. Así, +17 para los minutos finales.

En definitiva, el Perfumerías Avenida ha demostrado otra vez, y ya van demasiadas por fortuna para todos nosotros, que siempre se rehace ante las adversidades y ha protagonizado lo que se puede catalogar como grata sorpresa. Entre tanto, Roberto Íñiguez no se ha fiado en ciertos momentos y ha parado el duelo en aquellos en los que ha atisbado peligro. Nada más lejos de la realidad. Final feliz en Salamanca. La Final Four, más cerca. Maite Cazorla y Leo Rodríguez, máximas anotadoras con 13 puntos cada una. A ver si en Fontajau hay nuevo milagro y no es necesario retornar aquí después de lo visto sobre la pista. Sabe a gloria. Y no es para menos. Toca disfrutar.