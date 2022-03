Íñiguez: "Es uno de los días más bonitos porque he visto mucha gente aquí"

Roberto Íñiguez, entrenador del Perfumerías Avenida, ha comparecido en rueda de prensa delante de los medios de comunicación para valorar el primer partido de cuartos de final de Euroliga entre su equipo y el Uni Girona.

Valoración: "Muy sencilla. Es una importante victoria. Si Girona ganaba, marcaba la eliminatoria. Seguimos creyendo y sabemos lo que tenemos que hacer. Ganamos tiempo pensando en el futuro para que Fasoula esté mejor, para que Copper se encuentre mejor también, para que Elonu ayude entrenando y Lo se recupere. Hay tres niñas que vienen a ayudarnos, Silvia va tirando del grupo. Hay buen vestuario. No sé a qué llegaremos. El mejor liderazgo es cuando está en el vestuario. Estoy contento, pero sé que solo es uno. Quería darle las gracias al público porque vengan con un Madrid - PSG. Es uno de los días más bonitos porque he visto mucha gente aquí".

Silvia Domínguez: "Ya habéis visto cosas así. Ya la había entrenado y cuando firmé aquí fue a la primera jugadora que llamé, ella también tenía ganas de eso. Ojalá siga durando mucho todo esto. Ellas quieren crecer y siempre piensan en cómo crecer".

Físico: "Me gusta el baloncesto intenso y de actividad, pero cuando podemos hacerlo. Tenemos que leer lo que va a hacer Girona ahora y hay que estar preparados. Esto es un playoff y una evolución. Allí lo van a dar todo para forzar el tercero. La única mentalidad que quiero es la de ir a cerrar la eliminatoria, luego ya veremos".

Elonu: "No sé el día, pero está intentando llegar esta semana. He estado centrado en las jugadoras que están. Ella tiene un problema con el pasaporte. Tengo que cuidar a las mías. Me gustaría que viniese pronto, aunque no pueda jugar en Euroliga".

Katie Lou: "No tengo que hablar de Lou. Ella me conoce. Yo la quiero y lo sabe, ya se lo dije a su hermana. Creo que este equipo le ha venido muy bien para ser una estrella. Ha tenido partidos a un nivel brutal. Si ha visto el partido, imagino que estará contenta. Karlie sí que está peleando y también le duele, pero lo da todo. No se le puede pedir más. Veremos cómo acaba ese tema. Me he desentendido porque me quitaba energía y la necesito para otras cosas. Si viene, encantado; sería el mejor fichaje. El único sueño que tiene Roberto Íñiguez, tu entrenador, es que vuelvas le he dicho".

Su año más duro: "Sí, lo es. Estoy muy desgastado. Por fuera, no lo sé... pero por dentro tengo diez años más. Es duro".

Molestias de Karlie: "Tenía problemas, pero ha llegado al partido justita. Va a estar bien, siempre lo está".