Una petición en internet pide la reanudación del tren nocturno a Lisboa

Jueves, 21 de enero de 2021

Una petición de firmas a favor del regreso de los trenes nocturnos que unían las dos capitales de la península ibérica así como Lisboa con la frontera francesa ha sido creada en la plataforma Change.org.

La petición está dirigida a los gobiernos de España, Portugal y Francia y defiende la recuperación de la conexión ferroviaria nocturna que hasta marzo de 2020 proporcionaban el Sud Express (Lisboa-Hendaya) y el Lusitania Express (Madrid-Lisboa) y que suponían para Salamanca la conexión ferroviaria con la capital portuguesa y con Francia.

La pandemia provocó su suspensión y una vez recuperadas las comunicaciones ferroviarias estos trenes no han vuelto a circular.

Esta iniciativa lleva por título “Link the Iberian Peninsula and Central Europe with Night Trains”, tiene como objetivo aumentar las conexiones ferroviarias de la península ibérica con el centro de Europa mediante los trenes nocturnos, una fórmula que está siendo muy utilizada en otros países europeos para trayectos de larga distancia.

La ventaja medioambiental del tren frente al avión es uno de los principales argumentos esgrimidos por los impulsores de esta iniciativa, como alternativa verde, confortable y eficiente, considerando que “el principal motivo de la reactivación de los trenes nocturnos es la emergencia climática”.

Otras razones para defenderlos son la comodidad, la versatilidad o el ahorro económico, siendo una opción que se adapta tanto a viajes de ocio, en familia o de negocios, asegura el texto de la petición. Según sus impulsores, estos trenes se caracterizan por tener gran capacidad y buena demanda, sin necesidad de grandes inversiones en infraestructuras como los trenes de alta velocidad, pues la infraestructura que utilizan ya existe.

Ponen el ejemplo de los ferrocarriles centroeuropeos, como los Ferrocarriles Federales de Austria, que han aumentado su oferta de trenes nocturnos por ser la opción económicamente más rentable para los trayectos de larga distancia.

Un español, un francés y un portugués en 2021, el Año Europeo del Ferrocarril

Esta petición insta a los gobiernos español, portugués y francés a que se pongan de acuerdo para, no solo reanudar el Sud Express Lisboa-Hendaya, sino extenderlo hasta París y Bruselas, para conectar el sur con el centro del continente.

Y a los gobiernos español y portugués a que se sumen a la declaración efectuada por SNCF (ferrocarriles franceses), DB (ferrocarriles alemanes), ÖBB (ferrocarriles austríacos) y SBB (ferrocarriles suizos) a favor de la construcción de una red europea de trenes nocturnos.

El texto de la petición recuerda a ambos ejecutivos que estamos en el Año Europeo del Ferrocarril y que Portugal ostenta la presidencia del Consejo de la Unión Europea.

Sud y Lusitania

El Sud Express (inaugurado en 1887, pasando por Salamanca desde 1895), ha unido durante más de un siglo diariamente Lisboa con Francia, proporcionando durante todo este tiempo a los salmantinos la posibilidad de viajar hasta las varias ciudades portuguesas que atravesaba, como Coímbra, y acabar en Lisboa al amanecer.

Fue concebido originalmente para unir Moscú con Lisboa. Desde 2012 el Sud enlaza con el tren-hotel Lusitania Express (Madrid-Lisboa) en Medina del Campo, pasando por Salamanca ya como una sola composición.

Un viaje de noche que a los bolsillos más pequeños les permitía ahorrar una noche de hotel y a bolsillos más grandes les proporcionaba una experiencia única de viaje en un tren-hotel.

Estos dos trenes nocturnos llegaban a la estación Vialia de Salamanca como un único convoy diariamente hacia la 1:00h en sentido Lisboa y hacia las 4:53h en sentido Hendaya/Madrid. Disponían de clase Turista, Cama Turista, Cama Preferente y Cama Gran Clase, con precios que oscilaban entre los 52,50 euros para el asiento en clase turista y los 180,50 euros para la suite Grand Class.

Hace casi un año que no circulan.

Puede consultar la petición de firmas aquí