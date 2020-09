El cambio en la Dirección de Industria retrasa la apertura permanente de la estación de ITV de Vitigudino

Miércoles, 30 de septiembre de 2020

La alcaldesa de Vitigudino, Luisa de Paz, permanece a la espera de mantener una reunión con el nuevo director de Industria de la Junta de Castilla y León, Alberto Burgos, hecho este que está provocando un importante retraso para que Vitigudino cuente con una ITV permanente: “Si hubiera seguido el anterior director, ya estaba arreglado, pero el cambio obliga a retomar el asunto. Estoy pendiente de tener esta reunión y que está tratando de concertar la directora de Castilla y León, Victoria Antona, para estar todas las partes”, aseguraba la alcaldesa.

Cabe recordar que el pasado mes de diciembre Luisa de Paz mantenía una reunión con el director general de Industria, Juan Casado Canales, en la que le solicitó el establecimiento permanente de este servicio en Vitigudino ante la gran demanda de usuarios, en estos momentos con más de tres meses de espera tras solicitar cita.

La petición del Ayuntamiento de Vitigudino, que no es nueva, encontró como respuesta entonces el rechazo de la empresa concesionaria al entender que la demanda no era suficiente para la contratación de tres técnicos, plantilla necesaria para prestar el servicio de continuo, un argumento que Luisa de Paz no comparte, por lo que indicó al director general de Industria que los datos que manejaba la empresa “no se ajustan a la realidad”, pues entiende que muchos de los potenciales usuarios de la ITV de la comarca de Vitigudino pasan la inspección de sus vehículos en las estaciones de Salamanca e incluso de Ciudad Rodrigo para evitar colas y esperas.

Ante el firme rechazo de la empresa a contratar más personal, Luisa de Paz pidió entonces a Casado Canales su intervención para que al menos Itevelesa amplíe el calendario actual de inspecciones.



Por otro lado, el pasado mes de julio, Itevelesa emitía un comunicado informando de la reapertura de sus instalaciones tras varios meses cerradas por el coronavirus, lo que le obligaba a la contratación de más personal para poner al día el número de inspecciones pendientes.

En ese mismo comunicado se informaba de la transformación de las estaciones de Vitigudino y Peñaranda de Bracamonte, que en la actualidad funcionan en horario discontinuo (abren una semana de cada dos), a estaciones de apertura diaria con horario de 9:00h a 13:00h y de 16:00h a 18:45h; y los sábados, de 9:00h a 13:30h.

Tres meses después, estas mejoras aún no se han producido, un hecho que ha venido influenciado por los cambios en la Consejería de Empleo e Industria.

Hay que señalar que la postura de la empresa viene también provocada por carecer de competencia en la provincia de Salamanca y al ser este un trámite de obligado cumplimiento para los vehículos, lo que convierte a Itevelesa siempre en la beneficiaria porque, independientemente de dónde tenga sus estaciones abiertas, al final los usuarios tienen que pasar ITV en sus instalaciones. La espera de un mes, o tres como sucede actualmente, para pasar la ITV hace que muchos usuarios opten por ir a otros puntos de la provincia para cumplir este trámite, lo que produce un grave perjuicio tanto a los usuarios como a los negocios de Vitigudino, especialmente talleres mecánicos.