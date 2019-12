Itevelesa maneja datos irreales en cuanto a la demanda de ITV en Vitigudino

Domingo, 15 de diciembre de 2019

La empresa concesionaria considera inviable la prestación permanente del servicio sin tener en cuenta que muchos usuarios de la zona pasan inspecciones en otras estaciones de la provincia por no esperar más de un mes de cita

La alcaldesa, Luisa de Paz, mantuvo el pasado viernes una reunión en la Dirección General de Industria, en Arroyo de la Encomienda, con el director general, Juan Casado Canales. El objetivo de este viaje de la regidora vitigudinense era solicitar el establecimiento permanente de este servicio en Vitigudino ante la gran demanda de usuarios, con más de un mes de espera tras solicitar cita.

La petición del Ayuntamiento de Vitigudino, que no es nueva, encontró como respuesta –una vez más– el rechazo de la empresa concesionaria al entender que la demanda no es suficiente para la contratación de tres técnicos, plantilla necesaria para prestar el servicio de continuo, un argumento que Luisa de Paz no comparte.

Como explicó a este diario y trasladó en esta reunión al director general de Industria, Luisa de Paz considera que los datos que maneja la empresa “no se ajustan a la realidad”, pues entiende que muchos de los potenciales usuarios de la ITV de la comarca de Vitigudino pasan la inspección de sus vehículos en las estaciones de Salamanca e incluso de Ciudad Rodrigo “porque no pueden esperar un mes e incluso más, para pasar la ITV en Vitigudino”.

Hay que señalar que la postura de la empresa también viene provocada por carecer de competencia en la provincia de Salamanca y al ser este un trámite de obligado cumplimiento para los vehículos, lo que convierte a Itevelesa siempre en la beneficiaria porque, independientemente de dónde tenga sus estaciones abiertas, al final los usuarios tienen que pasar ITV en sus instalaciones. La espera de un mes o más tiempo para pasar la ITV hace que muchos usuarios opten por ir a otros puntos de la provincia para pasar la ITV, lo que produce un grave perjuicio tanto a los usuarios como a los negocios de Vitigudino, especialmente talleres mecánicos.

Ante el firme rechazo de la empresa a contratar más personal, Luisa de Paz pidió a Casado Canales su intervención para que al menos Itevelesa amplíe el calendario actual de inspecciones, cuestión que tampoco será fácil.

Proyecto de nuevas rotondas

El viaje de Luisa de Paz a tierras vallisoletanas también la llevó a la Dirección General de Carreteras, en Valladolid, donde depositó la memoria valorada para la creación de dos rotondas sobre la CL-517 y el acceso al polígono agroalimentario a través de la SA-315, obras que serían sufragadas totalmente por la Junta de Castilla y León.

Como ha venido informando LAS ARRIBES AL DÍA, la primera de las rotondas sobre la carretera de circunvalación (CL-517) se ubicaría en la zona conocida como Fuente de la Pepita, y su objetivo es facilitar el acceso al polígono industrial. La segunda de las rotondas se ubicaría frente al almacén de Mirat y afecta a las carreteras de Masueco (SA-314) y Trabanca (SA-315), reduciendo en este punto el riesgo de accidentes al eliminar los actuales cruces.