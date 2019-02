Valrubio aumenta su vitrina de trofeos con la Mención Especial de la Peña La Taurina de Aldeadávila

Domingo, 3 de febrero de 2019

La Peña la Taurina de Aldeadávila de la Ribera celebró este sábado la entrega de sus premios taurinos con motivo del desarrollo en esta localidad de la feria de novilladas que organiza su Ayuntamiento con motivo de sus fiestas patronales en honor a ‘San Bartolo’. En esta vigésimo segunda edición de la entrega de estos premios hay que destacar el numeroso público que congregó el salón del restaurante El Paraíso, establecimiento que acogió un año más este evento dirigido por el presidente de la Peña La Taurina, Luis Fraile.

Y una nueva edición, la ganadería de Valrubio obtuvo un nuevo reconocimiento, en esta ocasión la Mención Especial por la novillada que lidió en esta plaza el 26 de agosto pasado bajo el hierro de Valdeflores. Juan Carlos Rodríguez recibió de mano de su autor, el artista local Guzmán Pascual, un bonito trofeo con la torre de la iglesia de Aldeadávila. Juan Carlos Rodríguez agradeció expresamente al Ayuntamiento de Aldeadávila este nuevo galardón, “porque si no me comprasen los novillos no estaría aquí”.

El premio a la Mejor Faena fue para el novillero de La Alberca Valentín Hoyos, que recibió de manos del matador de toros zamorano, Alberto Durán, un capote de brega donado por la Peña La Taurina y vecinos de la localidad. Este premio fue otorgado por la faena realizada el 28 de agosto al novillo número 5, de la ganadería de Valrubio, lidiado en segundo lugar.

El premio al Mejor Novillo era para Jerezano, número 10 de la Ganadería de Ignacio López-Chaves, lidiado en segundo lugar el día 25, y cuyo premio recogió el ganadero de manos del primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Aldeadávila, Miguel Alegría.

El galardón a la Mejor estocada de la feria ha correspondido para el novillero murciano Cristóbal Ramos ‘Parrita’, por la ejecutada al novillo número 20, de la ganadería de Domingo López-Chaves, lidiado el día 27 en tercer lugar. Este premio está patrocinado por el Bar Flores y era entregado por dos jóvenes en su representación.

El premio al Mejor par de banderillas era para banderillero Roberto Blanco, por el tercer par de los colocados al novillo número 19 de la Ganadería de Domingo López-Chaves, lidiado en segundo lugar el día 27 de agosto. Este premio era entregado por su patrocinadora Ángela Hernández, gran aficionada y difusora de la Fiesta. Tras la entrega del premio, Ángela Hernández realizó un didáctico resumen de los orígenes del par de banderillas en la lidia.

Y antes de la entrega de los premios del concurso de fotografía, Eusebio García, procedía a la entrega de una botella de Licores El Majuelar, empresa que tiene su origen en Aldeadávila y que es patrocinadora de estos premios.

Concurso de fotografía

Por último, el alcalde de Aldeadávila, Santiago Hernández, procedía a la entrega de los premios ganadores del octavo concurso fotográfico de las Fiestas del Toro. El gran triunfador era Adrián Casado, que se hacía con los premios de tres de las cuatro categorías de que consta el concurso: ‘Encierros’, por la foto La bravura en estado puro; Semana taurina, por la titulada Compás Natural; y el premio otorgado por un jurado popular. Por su parte, el premio Ambiente de las Fiestas del Toro, para David Luis Ledesma, por la fotografía Cuerpo a tierra. Además, se hizo entrega al afortunado de entre las personas asistentes a la exposición de estas fotografías, de una de las imágenes elegidas por votación popular de entre las no premiadas en las categorías anteriores.

A la gala de estos premios acudió también Óscar Martín en representación dela Fundación Toro de Lidia. El acto concluyó con un vino español con productos típicos de esta tierra, obsequio de Bodegas las Arribes del Duero, licores El Majuelar y Restaurante El Paraíso.

Además de fomentar la afición a los toros, tanto en su variante artística como la popular, el principal mérito de la Peña La Taurina ha sido su contribución a la formación de los aficionados locales respecto a la Fiesta, despertando en ellos su interés por conocer en profundidad cada una de las suertes del toreo de a pie, la normativa y la procedencia de los encastes e hierros de las ganaderías. Fruto de este trabajo, el año pasado nacía en esta localidad la Asociación Cultural Taurina de Aldeadávila, que camina con paso firme en la defensa y promoción de la tauromaquia.