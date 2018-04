Los tres mejores trucos para tener una página en Wordpress profesional

Miércoles, 18 de abril de 2018

Las oportunidades que nos ofrece Wordpress son infinitas, pero la diferencia entre una web anodina y otra impactante, marcará la diferencia

Cada día es más común descubrir, como alguien a nuestro alrededor, ya dispone de su propio blog o página web con ciertos contenidos, en la que relata sus historias o sus pensamientos dentro de un área de conocimiento en particular.

Así mismo, la facilidad que aporta la tecnología Wordpress para conseguir esto, ha permitido que mucha gente se inicie, de diferentes capacidades a nivel técnico (desde usuarios noveles en el ámbito de Internet, a usuarios duchos en la materia).

Pero, cuando empezamos a analizar los diferentes blogs que componen la infinita blogosfera que Internet nos ofrece, podemos rápidamente darnos cuenta de un patrón común: Todos son prácticamente iguales; salvo unos buenos contenidos en algunos casos, no aportan nada especial que salte a la vista e invite a volver en un futuro.

Darse cuenta de la importancia de tener un buen diseño web Wordpress, es fundamental para pasar de una página de “andar por casa” a una página de buen disfrute, profesional o incluso, aún más importante, capaz de monetizar. Es decir, una página capaz de generar unos ingresos adicionales en nuestra cuenta haciendo lo que más nos gusta: Mostrar al mundo nuestras inquietudes y especialización sobre un tema particular.

¿Cuáles son los mejores trucos para Wordpress?

Vamos a desglosar una serie de trucos compartidos por expertos en el sector, para elevar nuestra página un nivel superior y ser capaces de destacar sobre la competencia.

1. La velocidad cuenta

¿Quién suele pararse a pensar en la importancia de que una página cargue rápido o lento? Muchas veces pensamos que es nuestra conexión la que está flojeando cuando tarda mucho en cargar una página. Pero esto no es siempre así: Muchas veces son los propios servidores donde se aloja el blog los que escasean de recursos e impiden una rápida ejecución. Esto afecta muy severamente no solo a los usuarios que entran y se aburren de esperar, sino para el buscador de Google que penaliza fuertemente a aquellas páginas que no tienen en cuenta esto. Adicionalmente, un mal diseño con imágenes demasiado grandes, código que carga irregularmente, o un servidor barato pero de muy mala calidad pueden perjudicar severamente a la velocidad de la página.

2. La primera impresión es la más importante

Volviendo al diseño, cuando entramos en una página que es exactamente igual a cientos de otras páginas que vimos con anterioridad, ¿qué impresión nos causa? ¿Será que ya hemos entrado aquí en el pasado? Si nadie se ha tomado la molestia en mejorar el aspecto, ¿es posible que los contenidos acompañen la mala calidad? Son muchas las preguntas que se abren cuando el diseño de nuestra página es mediocre e impersonal. Es por ello que, existen varias técnicas para poder mejorar un poco en este aspecto:

Temas y Plantillas: Afortunadamente Wordpress permite adquirir cientos de temas y plantillas de manera gratuita o a precios moderados. A veces son difíciles de configurar y quizá sea necesario contar con un profesional que nos la adapte un poco, o elegir una más sencilla pero que encaje bien con la temática.

Imágenes: No es suficiente con colocar cualquier imagen que encontremos. Hay que tener cuidado con los derechos de autor, y también debemos tomarnos la molestia de editarla un poco para que encaje en altura y ancho con las dimensiones de nuestra web. Esto evitará que se deformen y no cumplan la función deseada.

Sobrecarga visual: La funcionalidad de Wordpress puede ser un arma de doble filo. Cuando empezamos a entender como funciona, lo más común es intentar introducir todo lo que nos parezca divertido. Esto podría provocar justo el efecto contrario: Una sobrecarga molesta para el usuario. Los elementos peor utilizados son los carruseles: Esas imágenes que van girando cada varios segundos. Casi nadie se detiene a esperar cuál será la siguiente imagen, y el efecto que generan no suele ser siempre el más deseado. Cuanto menos movimiento haya, mejor.

3. Actualizaciones y Seguridad

Uno de los mayores inconvenientes de Wordpress, es que lo utiliza tantísima gente, que se ha convertido en un objetivo principal de los atacantes maliciosos. Esto ha provocado que una amplia comunidad de programadores, se haya lanzado a intentar arreglar diariamente todos los desperfectos que podrían ser motivo de un ataque de seguridad.

Es por ello, que tener el blog desactualizado puede ser un error fatal: Pueden sustraernos toda la información de nuestros usuarios, o todo el contenido privado del blog. También podrían modificarse ciertas partes del mismo, introducir virus para que nuestros usuarios se descarguen pensando que somos nosotros los que damos la confianza de la descarga, y consecuentemente una penalización por parte de Google si lo detecta.

Existe un sinfín de ataques contra nuestro blog y estar protegidos ante ellos es tan sencillo como llevar al día las actualizaciones conforme vayan siendo publicadas. Ciertamente es muy común entrar en un blog y ver que hay 20 o 30 actualizaciones pendientes. Hacer las copias de seguridad periódicas y demás procedimientos necesarios para el buen mantenimiento de un blog son aspectos fundamentales que hay que aprender tarde o temprano.

Afortunadamente existen empresas que ofrecen un servicio de actualización y backup para evitarnos a nosotros esta molestia.