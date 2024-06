El PSOE de Fuenteguinaldo ve muy preocupante la 2ª dimisión en el Equipo de Gobierno del PP

El Partido Socialista de Fuenteguinaldo ha emitido una nota de prensa al hilo de la dimisión de Ricardo de Arriba Torres como integrante del Equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento del municipio, que llega apenas un mes después de haberse producido otra (la de Ramón Estévez Vicente en mayo).

Como señalan los socialistas, la “letra pequeña” de las dimisiones solo la conocen los implicados, pero desde su punto de vista detrás está el hecho de que la alcaldesa, Lourdes Palos Carreño, “no cuenta con su equipo, no permite dar un solo paso sin que ella lo diga, no escucha ideas y, mucho menos, permite llevarlas a cabo”, considerando que “sólo aguanta ciertas licencias al teniente de alcalde, Juan José Carreño”, de tal modo que “no hay más Equipo de Gobierno que la alcaldesa y el teniente de alcalde”.

Como ejemplo de su actuación, el PSOE expone que en la última Comisión de Festejos se votó “por unanimidad” traer a los festivales veraniegos a Julio Benítez y Damián Castaño, pero a éste último “le han dado de baja sin informar ni contar con la oposición: lo sabemos por fuera, no oficialmente”.

En su nota de prensa, el PSOE recuerda que este “ordeno y mando” de la alcaldesa “lo hemos vivido en propias carnes”, cuando insistió en colocar los plenos del Ayuntamiento al mediodía, “en el habitual horario de trabajo de la mayoría”, lo que llevó a que tuviesen que dimitir dos de sus concejales.

De hecho, el PSOE resalta que en apenas un año de legislatura ya han dimitido por unos motivos u otros 4 de los 7 concejales que fueron elegidos en las urnas en mayo de 2023 (2 del PP y 2 del PSOE), recordando además que en la anterior legislatura también dimitieron 2 concejales del Equipo de Gobierno de Lourdes Palos Carreño: “si el Ayuntamiento no da facilidades a los suyos como para dárnoslas al resto”.

El PSOE estima que la alcaldesa puede estar “más preocupada por quedar bien ante sus jefes de Salamanca, por sacar un mayor rédito en su partido y que Fuenteguinaldo sea el lugar donde proyectarse”, pero ante tanta dimisión, “debería hacérselo mirar”, porque “Fuenteguinaldo no está ni para perder el tiempo ni para dramas internos; necesita ideas y productos, con los pies en el suelo, pero con movimiento”.