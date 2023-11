Dimiten 2 concejales del PSOE de Fuenteguinaldo por los horarios ‘imposibles’ de plenos y comisiones

Los horarios fijados en lo que va de legislatura para la celebración de plenos y comisiones en el Ayuntamiento de Fuenteguinaldo (de 12.00 a 14.00 horas en días laborables), de los que se quejaron públicamente hace unas semanas sin encontrar rectificación por parte del Equipo de Gobierno del PP, han acabado por propiciar la dimisión de dos de los ediles del PSOE, al ser totalmente incompatibles con sus obligaciones laborales.

Los dos concejales que han decidido renunciar a su acta de concejal son Ricardo Sánchez Alaejos y Cyril Tendero Cazin, según el comunicado al que dio lectura la otra edil socialista, María del Carmen Villoria, en el pleno celebrado el pasado martes de nuevo a las 14.00 horas (el PSOE remarca que estos horarios han sido “impuestos autoritariamente” por el PP).

Según explican desde el PSOE, durante esa sesión plenaria uno de los concejales del PP dijo que quería que constase en acta que los concejales que se marchan no han participado activamente en su labor de concejal, preguntándose uno de ellos, Ricardo Sánchez Alaejos, “¿cómo quiere que participe y trabaje para el pueblo si debido a mi trabajo no considero oportuno acudir a comisiones y plenos impuestos en un horario hecho a capricho?”.

Asimismo, ese concejal del PP dijo que “desde mayo” no sabía nada de Ricardo Sánchez Alaejos en las comisiones, replicando éste que para empezar la legislatura empezó en junio, y que sí acudió a comisiones hasta el mes de agosto (al estar de vacaciones laborales). Ricardo Sánchez traslada públicamente sus ánimos a quién le va a sustituir, deseándole “mucha suerte” y transmitiendo que “estaré ahí para lo que a mi grupo y a mi pueblo le haga falta, porque no olvidemos que me siento guinaldés como el que más”.