El alcalde de Saldeana asegura que “escupen palabras que contaminan el aire limpio de este pueblo de las arribes”

En respuesta a las manifestaciones de los concejales del PP de Saldeana, en la Carta al Director publicada por LAS ARRIBES AL DÍA respondiendo a un vecino de la localidad que mostraba su apoyo al alcalde, el regidor del municipio, Pedro Martín Casado, sale al paso para aclarar cuestiones como su “dedicación parcial del 75%” de 8:00 a 14:00 horas y por lo que percibe 11.550 euros anuales brutos en 12 pagas, según reza en el acta de la sesión plenaria del 27 de junio de 2023, al que ha tenido acceso este periódico, y cuyo punto en el orden del día se aprobó por unanimidad, incluido el voto favorable del concejal del PP, Jesús Miguel Hernández Prieto, y la ausencia, “en el primer pleno de la legislatura”, de la concejala del PP, Trinidad Barrientos, “porque estaba de vacaciones”, lo que para Martín Casado el acuerdo “no tiene nada que ver con las 14 pagas, vacaciones y las cosas que se inventa la concejala, que lejos de malmeter, no tiene otra intención”, añade el alcalde.

Respecto a la contestación que los concejales del PP realizan en la respuesta al vecino que apoya al regidor, Martín Casado asegura que “vomitan una mentira tras otra, escupen palabras que contaminan el aire limpio de este pueblo de las arribes. Este Ayuntamiento -continúa- puede presumir de transparencia, y no oculta nada, todo es público”, y pone como ejemplo la grabación y exhibición pública de los vídeos de los plenos de la Corporación y en los que se puede ver su forma de hacer”.

Para Martín Casado, “la forma de hacer que tienen estos concejales es conocida en el pueblo, sobre todo la política que hace Trinidad Barrientos, a la cual el pueblo le ha dicho no, en tres o cuatro elecciones municipales. A la mayoría de la gente de este pueblo, como quedó claro en las urnas, ustedes no les gustan. El pueblo me colocó donde estoy, y el pueblo me quitará”, asevera.

El alcalde asegura estar “harto de este tipo de personas que tienen estos comportamientos que lo único que hacen es injuriar y calumniar, y avivar el fuego que hay en el pueblo”, una actitud que el regidor considera que “es por despecho”. A este respecto, añade que “la carta que me escribieron en su día en este periódico podía haber sido ella perfectamente unos meses antes de las elecciones, porque ahí están los concejales de Barruecopardo, que lo pueden confirmar, de cómo eran todo alabanzas hacia mí persona y cómo hablaba de mí, poniéndome por las nubes hasta que vio que no iba con ella y que iba con el partido contrario. Fue entonces cuando surgieron los comportamientos que tiene. Por lo que es despecho, no es otra cosa”, añadía.

Por último, el alcalde quiere "darle las gracias a ese vecino anónimo, sea quien sea, por su carta. Gracias por apreciar la labor que intento hacer en este pueblo y que también me ha acogido".