Contestación del PP de Saldeana a un/a vecino/a por la carta de apoyo al alcalde

En principio, si hemos tardado en contestar a esta carta, queremos puntualizar, que a un anónimo de un escrito no merece la pena contestarle, al no identificarse. Pero tratándose de que el ambiente en el pueblo cada vez está más crispado y va a más, no queremos dejar pasar esta oportunidad, porque, obviamente, cuando las acusaciones son falsas hay que defenderse. Con lo cual, damos contestación a esta/este habitante de Saldeana.

Si a Ud. lo único que le preocupa es la posible renuncia del actual alcalde, Pedro MartÍn Casado, dando a entender que es por los ataques verbales, por parte de la oposición, especialmente del Partido Popular (como Ud. debe saber no hay más concejales en la oposición), nosotros queremos pensar que esa no es la verdadera razón de la posible renuncia. Su renuncia sería, supuestamente, porque le queda muy poco tiempo para cobrar la jubilación (dicho por él en su día) y mientras, desde julio del año pasado, incluido, está cobrando del Ayuntamiento de Saldeana 1.262'50 al mes, teniendo así un sueldo hasta su jubilación. ¿Porque no pone en su carta lo que cobra y así se entera todo el mundo?

Para quien no lo sepa, Saldeana es un pueblo de apenas 80 habitantes, no de 102 como Ud dice. Nunca un alcalde se ha puesto sueldo, como la mayoría de la comarca y de los que apenas tiene ingresos, que gracias a la Diputación y a la Junta de CyL, con sus subvenciones se pueden contratar obreros y realizar obras. Nosotros, como concejales del PP, jamás hemos cobrado 1€, ni por plenos, ni por kilometraje (yendo en ocasiones desde Salamanca), otros sí.

El sueldo es más, como se supone, cobra las dos pagas extraordinarias, más el mes de vacaciones sin trabajar, o sea sin dar rendimiento. Eso si, al haber un gasto extra hay que subir los impuestos y crear otros nuevos con subidas de tasas, incluidas algunas que están exentas de pago por tráfico. Esto tampoco lo dice en su carta, Sra./ Sr. habitante.

Este alcalde tiene la jornada laboral de 8 a 14 h. ¿Dónde pasa o qué hace en su horario de trabajo? ¿Ud. lo sabe? O se debaten temas del Ayto. en el bar que ha hecho?

Porque después de su jornada se va al pueblo donde vive, ya que no es de aquí.

En su propaganda electoral destaca habilitar un local como bar y así lo ha hecho. Pero eso sí, también prometió que iba a poner a disposición de los vecinos un servicio semanal de trasporte, para realizar compras en municipios cercanos y trámites bancarios, y esto aún ha quedado en propaganda.

Como tampoco a desarrollado el compromiso en la dinamización de la cultura, fomentando la lectura etc etc. Sin embargo, no informó en su propaganda electoral que se iba a poner un sueldo del Ayto. para trabajar como obrero.

Ud. resalta la extraordinaria labor, mostrando un compromiso inquebrantable con el bienestar de nuestros conciudadanos. Preguntamos ¿con cuáles?, puesto que a otros ciudadanos nos trata con soberbia, con abuso de poder, con arrogancia, con “aquí mando yo que soy el alcalde”, es su frase más repetida. No hay forma de dialogar, no escucha, no le interesa. Un trato impropio para una persona que es una autoridad en el municipio.

Eso sin meternos de lleno en las difamaciones, insultos y calumnias que tenemos que soportar, cuando por machismo nos acusa, sin mediar palabra, en un tono verbalmente agresivo.

También, a otras personas que acuden a realizar su trabajo legalmente y dignamente, en lugar de facilitar su labor, todo lo contrario, poner dificultades, impedimentos y tasas absurdas. Con lo que demuestra que no utiliza la misma vara de medir para todos por igual.

¿Ud. sabe las competencias del alcalde?, porque dice que se implica en resolver problemas como la depuradora, pero si está dentro de sus funciones como alcalde...., aunque no ha empezado la obra y dudamos mucho que se vaya a empezar de inmediato. Lo único que ha hecho es limpiar la maleza y poco más.

Tampoco ha empezado a arreglar la Plaza del Ayto., que desde que tomó posesión ya estaba proyectada. Como la obra que a un vecino le prometió que estaría hecha el verano pasado. Pasó el verano, pasó el otoño y demás, y sigue sin empezar.

Sra./Sr. habitante, dice que es un alcalde ejemplar. Ahora, en plena Semana Santa, los parques están llenos de hierba, en algunos sitios está tan alta que no puedes entrar porque con lo que ha llovido está toda mojada. Una auténtica vergüenza, ya no solo por la imagen que da el pueblo sino por no poder disfrutar sobre todo el parque infantil, con todos los niños que han venido en estos días al pueblo. Ni la ha desbrozado, ni la ha mandado desbrozar... Eso sí, para irse de vacaciones y con el riesgo que ha habido por la climatología, ni a él ni a sus concejales se les han visto por el pueblo. Dese Ud. una vuelta por los pueblos de alrededor y verá cómo ellos sí son alcaldes ejemplares.

Nos culpa Ud. de que la adversidad política está buscando desestabilizar su gestión. Mire Ud., ¿ha quien trata de engañar? Ponemos un ejemplo. Quien gestiona el bar autoservicio que él ha hecho, por su cuenta. Solo él es el recaudador de dicho bar, él se encarga de reponer bebidas, de recoger el dinero de la hucha... Por cierto, quién ha puesto el precio de las bebidas? una cerveza a 1'20€. Porque a nosotros, a la oposición, en ningún momento nos ha informado nada de semejante asunto. Es más, nosotros como concejales del Partido Popular, sí que estamos a favor de que exista un bar donde se puedan reunir las personas, pero no estamos de acuerdo en su gestión. En esto nos oponemos. Es un bar abierto sin control, es decir, ante niños jugando al lado con la nevera llena de cervezas abierta... Ahora, después de mucho tiempo, sí le ha puesto candado. Esto, vuelvo a repetir, como no hay ningún encargado más que para abrirlo y cerrarlo, no estamos de acuerdo con su gestión, pero no porque exista este bar, a eso lo vemos positivo para el pueblo, que no se malinterprete.

Aprovechamos esta oportunidad para agradecer públicamente a la Mina de Barruecopardo, porque con su generosidad de dar gratuitamente grava, para así poder arreglar los caminos de concentración, que falta tenían, porque después de más de 15 años estaban intransitables. Se la ofrecieron a Saldeana como al resto de los pueblos limítrofes, esta es la realidad y no como nos hacia creer el Sr. alcalde, Pedro Martín Casado, que "por ser él" había conseguido bastantes toneladas de grava sin gastar ni un €. Gracias por esa concesión.

Por último, para Ud., habitante de Saldeana, creemos que con sus alabanzas extremas es cómplice con sus comentarios de, supuestamente, ciertas actuaciones. Si Ud. no es capaz de ver la enorme distancia entre un vecino y otro, entre las verdades y las mentiras, esto demuestra que se inclina en la postura que más le interesa para sus fines.

Le invitamos a que apele al principio de transparencia, a no dividir más el pueblo con sus comentarios, que la gente con dos dedos de frente no se los cree. A dejarnos hacer nuestra labor de oposición, que le guste o no le guste, los concejales del PP estamos para luchar por los intereses de nuestro pueblo, al que tanto apreciamos y del que estamos muy orgullosos; y le invitamos a que suba al Ayto., donde quedan otros muchos temas a tratar, y salga ya de su escondite, desde esa cobardía, sin dar la cara es muy fácil acusar e insultar. Nosotros apostamos por un clima limpio, sano, libre de impurezas, por el bien de muchos vecinos que se merecen vivir felices en nuestro pueblo que tanto amamos.

Terminamos con una frase políticamente muy conocida: "No nos tomen por tontos".