Las últimas tendencias se ponen de manifiesto en el Palacio de Montarco

El Palacio de Montarco de Ciudad Rodrigo abrió sus puertas en la jornada del Sábado Santo a las últimas tendencias en moda, belleza, cuidado personal o decoración, mediante la feria mima-t, hasta la cual se acercaron todos aquellos que quisieron (que durante la tarde pudieron además tomar algo en el patio techado del Palacio, aprovechando que la barra estaba abierta).

Por un lado, todos los visitantes pudieron recorrer en la primera planta del Palacio una serie de stands de venta y servicios: Beauty touch, Yasmina Wedding Looks con su glitter bar, Huta hia y su nueva colección en prendas, Nuria Nails con su nails bar, Óptica Vasconcellos y Calzados Montero. Por otro lado, se ofrecieron dos sesiones especiales, que contaron con una amplia asistencia.

Por la mañana, tuvo lugar una sesión conjunta sobre estilismo, para aprender qué colores y prendas favorecen más, y cuáles son las últimas tendencias. En la sesión participaron Noemí Sierra (de tocados Birds in my Head), Bea Acosta (huta ia), Lourdes Tendero peluquería, María Montero (Ma Marie) asesoría de imagen, y Yasmina Wedding looks como maquilladora.

Mientras, en la franja de tarde de la Feria, la farmacéutica experta en cosmética Mencía Hermosa ofreció una sesión en la que se expuso por qué es importante cuidarse la piel, y cómo debe hacerse.