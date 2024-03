La Fregeneda pone al mal tiempo buena cara en su tradicional Fiesta del Almendro

La Fregeneda amanecía este domingo vestida de fiesta para celebrar la sexagésima edición de su Fiesta del Almendro, celebración que ha sido desde sus inicios un “punto de encuentro” entre vecinos de un lado y otro del Duero, y que por eso, en esta señalada edición, el Ayuntamiento de La Fregeneda designaba como pregonero de la fiesta al presidente de la cámara de Figueira de Castello Rodrigo, Carlos Condesso, señalaba el alcalde de La Fregeneda, Manuel Alonso.

La jornada arrancaba con la recepción de autoridades y la inauguración de la III Feria EcoNatural, certamen en el que participan 39 expositores, entre los que no faltaron los quesos de La Fregeneda e Hinojosa, vinos y licores, y aceite de las Arribes, así como embutidos, dulces y productos de artesanía, muchos de ellos procedentes de la comunidad extremeña y de la provincia de León, también alguno procedente de La Coruña.

Entre las autoridades presentes cabe destacar la de la procuradora socialista en las Cortes regionales, Rosa Rubio, la de los diputados provinciales de la comarca de Vitigudino, Jesús María Ortiz y Luis Rodríguez, el diputado provincial de Turismo, Juan Carlos Zaballos, y el diputado de Vox, Celestino del Teso, además de alcaldes y concejales de municipios de la comarca, principalmente. También, entre las autoridades militares se encontraban el teniente coronel de la Guardia Civil, jefe de la Comandancia de Salamanca, Pedro Merino, y el coronel Herrera, subdelegado de Defensa en Salamanca. Minutos después se incorporaría al amplio número de autoridades el presidente de la Diputación, Javier Iglesias.

A continuación la programación festiva daría paso a la plantación simbólica de un almendro en la Plaza de La Fregeneda, momento en el que participaría el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, con el resto de autoridades más destacadas, además del alcalde fregenedés y el pregonero de esta edición, Carlos Condesso.

Tras la plantación de un almendro en la Plaza de La Fregeneda, el alcalde de localidad, Manuel Alonso, agradecía al presidente de la Diputación su presencia, así como al resto de autoridades, también al pregonero, “casi obligado por encontrarse en plenas elecciones y una agenda apretada”, a la vez que deseaba que la fiesta se desarrollara con una grana fluencia de público. Asimismo, el regidor destacaba la Fiesta del Almendro como el día “más importante de La Fregeneda” por ser la producción de almendra un elemento importante en la economía de sus vecinos, aunque en un segundo plano como complemento a sus ingresos, “una paga extraordinaria en su forma de vida”. Además de ser un “día de fiesta, de mercadillo, con una gran ambiente y muchos visitantes”.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, calificaba la Fiesta del Almendro como un día de “exaltación al almendro” y “a la amistad con el país vecino”, pues recodaba que no siempre “las relaciones entre España y Portugal fueron fáciles y abiertas, y La Fregeneda para España simbolizaba lo que deseábamos los españoles y los salmantinos de las relaciones con el país vecino”. Para Iglesias, “a veces hemos puesto fronteras físicas e imaginarias, fronteras mentales, donde las personas no las poníamos, y La Fregeneda y la Fiesta del Almendro simbolizaba esa falta de fronteras que percibíamos las personas que vivíamos cerca de Portugal. Y esto es una máxima en toda la provincia. La Fregeneda fue pionera en romper esas cadenas y dificultades políticas aunque no reales”.

En tono más institucional, Iglesias destacó la “cercanía” de la Diputación con los pueblos más alejados de la capital salmantina, y destacó el proyecto de Camino de Hierro como una oportunidad económica para los habitantes de la zona “que desean emprender un negocio, que desean quedarse a vivir en su tierra, que desean tener un proyecto de vida en estas tierras más alejadas, con más dificultades siempre añadidas a la hora de tener un proyecto de vida”.

Sin realizar mayores concreciones, Iglesias avanzó que “va a haber novedades importantes que queremos impulsar en el Camino de Hierro, no nos olvidamos esas más de 50.000 personas que ya han venido por aquí y queremos que sea constante la presencia de visitantes y yo tengo puestas muchas esperanzas en las personas de Las Arribes y en ese proyecto para impulsar la economía el empleo y la actividad económica de esta zona”.

También el pregonero, Carlos Condesso destacaba en su intervención la necesidad de unir fuerzas entre los municipios rayanos para evitar sufriendo la despoblación, por lo que consideró la vía férrea del Duero y la navegabilidad del río como dos oportunidades para el desarrollo de ambos lados de la frontera. Del mismo modo, Condesso, reivindicó los recursos naturales, patrimoniales y arquitectónicos de la Raya, y animó a todos los habitantes de la Raya a sentirse orgullosos de esta zona, y unidos sin fronteras, invitándoles a trabajar en proyectos comunes de desarrollo, sindo sus palabras muy aplaudidas por el público (Pregón completo en iVoox).

A LO LARGO DE LA JORNADA SE IRÁ AMPLIANDO LA INFORMACIÓN Y LA GALERÍA DE IMÁGENES