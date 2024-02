"Me recibió con la navaja. Comenzó el forcejeo y se pinchó", declara el acusado de matar a un hombre en Carnaval

Yo no quería que eso acabase así, me ha arruinado la vida.Maldita noche", ha expresado entre lágrimas

El último en declarar ha sido el acusado, J.A.V.S. Se le juzga por matar presuntamente a un hombre en Ciudad Rodrigo durante el Carnaval del Toro en el año 2022.

Un jurado popular es el encargado de juzgar los hechos y tras la declaración de ayer de los testigos protegidos; a primera hora de este miércoles ha sido turno para la presentación de las pruebas periciales y forenses. Tras ello, turno del acusado.

J.A.V.S. ha explicado que, junto a dos chicas, asistieron a la capea y posteriormente fueron a algunos establecimientos. Ya en el lugar en el que ocurrieron los hechos, ha explicado que "tuve un enfrentamiento con dos chicos que llevaban un rato molestando. Hubo una discusión, le pegué algún empujón", pero explica que después se solucionó."Salí con el chico de la discusión, estuvimos hablando en la calle". Este fue el motivo por el que se cerró el bar.

Ya en la calle, "escuché un golpe y me llama la atención. Veo a las chicas en la puerta y vi a alguien que estaba tirando con cosas. Yo cuando entré solo le vi a él, al fallecido, en mitad de la pista y supuse que había sido él. Me acercaría y me dijo: nada, tú no te metas que no tienes nada que ver. Y pasó la tragedia".

"Me pinchó, me quiso agredir y me agredió. Cuando me acerqué me tiró con la navaja, me agredería en la mano. Fue todo muy rápido comenzó el forcejeo y se pinchó. Fue rapidísimo. La mala suerte de que le coincidió en mal sitio, yo no fui a pincharle ni tenía la intención de acabar con su vida. No le conocía, fue un hecho puntual, ni más ni menos. Yo no tenía intención de clavársela, yo solo quería defenderme. Se fué hacia él y se pinchó".

El acusado ha continuado explicando que "sentí que se había pinchado. Automaticamente me fui asustado, le dije vámonos que no quiero más problemas". Asegura que no fue al médico porque "no era mi prioridad. Mi prioridad era llegar a casa y estar con mi mujer, se lo conté".

Al día siguiente de los hechos se presentó en la comisaría. "Vi la noticia, relacioné las cosas y hablé con un abogado. Yo no quería que eso acabase así, me ha arruinado la vida. Maldita noche", ha expresado entre lágrimas.

¿A QUÉ SE ENFRENTA?

La Fiscalía le acusa de homicidio y solicita una condena de 13 años de prisión, así como una indemnización de 595.000 euros para la familia de la víctima. Por su parte, la acusación particular solicita una condena de 25 años de prisión además de 600.000 euros a los familiares.

LOS HECHOS

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 26 de febrero de 2022, en torno a las 4:30 horas de la madrugada. Este día, el acusado, tras asistir a una capea junto a dos amigas, se dirigieron a un bar ubicado en la calle de La Colada. Momentos después el acusado inició una fuerte discusión con dos clientes, lo que llevo al dueño del establecimiento a decidir cerrar el bar.

Tras esto, la víctima lanzó un botellín y sacó una navaja al ahora acusado, este volvió y se la quitó, asestándole una puñalada en el pecho. Tras el fatal suceso, abandonó el lugar y se reunió con sus acompañantes, que le esperaban fuera. Cogieron su vehículo y regresaron a Salamanca donde fue detenido dos horas después