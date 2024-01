Marcos Iglesias: "Sin suelo industrial no hay expectativas de crecimiento y su dotación es fundamental para abordar el Ciudad Rodrigo de los próximos años"

Preocupación por el sector privado al no encontrar mano de obra cuando siempre se ha invocado a la falta de trabajo como factor determinante para fijar población.

Comenzamos un nuevo año dejando atrás un 2023 en el cual a lo que se refiere a la gestión municipal ha venido lleno de grandes inversiones con un presupuesto nunca antes visto, de casi 17 millones de euros proveniente de fondos europeos, estatales, regionales y provinciales respecto al presupuesto de 9 millones que es lo que viene manejando el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.

Sin duda el equipo de gobierno ha tenido una buena oportunidad para acometer obras de gran envergadura.

Nos lo cuenta mejor el protagonista de esta entrevista Marcos Iglesias, alcalde de Ciudad Rodrigo al que responde a preguntas e inquietudes de los mirobrigenses.

Pregunta: Señor Iglesias ¿Dónde se ha invertido esa lluvia de millones de euros extra al presupuesto anual?

Respuesta: Ha sido un año muy inversor, que ha provocado una inyección económica en Ciudad Rodrigo, que ha ayudado a mejorar sustancialmente la imagen y los servicios públicos de la ciudad. Hemos finalizado con un presupuesto de más de 5 millones de euros de inversión, en muchas ocasiones de fondos y transferencias de otras administraciones. Creo que son más que evidentes las mejoras urbanísticas, adaptando nuestros parques, instalaciones, calles y plazas. La Avenida de España, el entorno de la Estación de Autobuses, la calle Las Canteras, la Rúa del Sol, el Campo de Carniceros… etc. En breve comenzaremos la calle Las Eras, Álamo Chico, Voladero, la fase II de Campo de Carniceros y la fase II de la calle Las Canteras. Casi todo está financiado en gran medida por otras administraciones, en particular de la Junta y de la Diputación. Esto es el resultado de un Equipo de Gobierno que nos movemos. Con la inversión no sólo se mejora la imagen, sino que se introducen servicios, como el gas, las telecomunicaciones… fundamentales en nuestro tiempo.

Pero hay que hablar también de las inversiones que se ejecutan de forma directa por otras administraciones, como la Estación de Autobuses, el asfaltado de toda la travesía de la Avda. de Béjar y de España o las obras de la Catedral. Se han realizado muchos proyectos en el año que ha concluido.

P: Uno de los sueños de este Ayuntamiento es la de disponer de terreno industrial, después de dos décadas con una idea en la cabeza con hacer un polígono nuevo (Las Viñas II), de repente el cambio de ampliar Las Viñas I ¿a qué se debe?

R: A que, desde el Ayuntamiento, al menos desde que yo soy el alcalde, lo veía como más lógico y rápido. Así se lo hicimos ver a la Junta de Castilla y León. Las Viñas II no tienen incorporados servicios como el agua, el saneamiento o la luz. Sin embargo, sí los tienen Las Viñas I. No se puede olvidar que en aquel se dejó crecer una escombrera que descontaminarla es un coste. Como alcalde, y junto a mi equipo de gobierno, llevo trabajando en esta opción desde el minuto uno, y al final he logrado convencer a la Junta de que es la mejor opción. Necesitamos suelo industrial pues el que existe está agotado. Sin suelo industrial no hay expectativas de crecimiento y su dotación es fundamental para abordar el Ciudad Rodrigo de los próximos años. Ha sido una preocupación absoluta y poco a poco se va materializando. La Junta ya viene abordando el asunto con decisión, tal y como lo reflejan los borradores que nos va mandando. La ampliación del Polígono Las Viñas es vital para Ciudad Rodrigo.

P: El gasto energético reflejamos en los medios de comunicación que en este caso le quita el sueño.

R: El gasto energético ha subido para todos, para las familias, las empresas… y también para el Ayuntamiento. No nos hemos librado y reconozco que me tiene preocupado. Tenemos un gran gasto energético de iluminación viaria, de edificios como los colegios o la piscina climatizada. La reducción del gasto energético es una prioridad, licitando los contratos de suministros eléctricos (esperamos un ahorro), la puesta de placas solares y la renovación de luminarias. Sobre la renovación a led de las luminarias hemos hecho un gran esfuerzo y seguiremos por esa vía. Lo que es incomprensible es que el Gobierno de España, principal competente en la financiación local, no haya salido a hacer frente a este problema de todos los municipios. Sólo la Diputación de Salamanca nos ha ayudado a los ayuntamientos. Se avecina de nuevo una subida del IVA del gas, sin que desde el Gobierno se adopten medidas para los Ayuntamientos o las familias para paliar las consecuencias.

P: Este equipo de gobierno se vuelca mucho que la ribera del río, que no solo mira donde el agua refleja la ciudad, sino que va más allá.

R: En efecto, ha sido una realidad y lo va a seguir siendo. Queremos que el río Águeda sea un motor turístico, de ocio y de esta forma, también económico. Hemos aprobado la estrategia del río, y poco a poco la vamos a ir poniendo en marcha. En la anterior legislatura hemos puesto en valor la zona de la Alameda Vieja en su plenitud. Ahora, en la presente, le toca a la zona de la Moretona y las pasarelas que unirán Sanjuanejo con Águeda e Ivanrey con Conejera. El río, que ya es fundamental para los mirobrigenses, va a ser un recurso natural, ecológico, de ocio y turístico de primera clase. El río Águeda tiene un potencial que debemos aprovecharlo y estamos impulsándolo.

P: Ya que habla de turismo… es un fuerte que, aunque no va mal y cada vez nos vista más gente, hay varios aspectos que Ciudad Rodrigo tiene que limar, y no solo a nivel de concejalía… ¿no es así? ¿Cómo ha sido o está siendo esta Navidad aprovechando la cercanía?

R: Las cifras nos avalan y cada vez viene más gente a vernos, a disfrutar de Ciudad Rodrigo y de la comarca. La Navidad está siendo buena, pues el atractivo de la iluminación navideña ha provocado que venga mucha gente y se ha extendido la noticia de lo bonita que está Ciudad Rodrigo. Como se sabe, hemos hecho una promoción única de Miróbriga en redes o programas de televisión… Pero necesitamos más el apoyo del sector privado, destacando que muchos lo hacen y muy bien. El turismo tiene sentido si deja recursos. Desde el Ayuntamiento tenemos que poner en marcha el plan de sostenibilidad turística; la principal subvención de 1,8 millones de euros que ha recibido el Ayuntamiento en su historia, y que supondrá renovar nuestras estructuras turísticas. Para ello necesitamos el apoyo y el compromiso de todos.

P: Presume usted y su equipo de la contratación de 191 trabajadores en el Ayuntamiento, convirtiéndose este en la empresa más grande de toda la comarca.

R: Esto es así por el gran número de fondos y subvenciones que recibimos, producto en muchos casos de las gestiones que hacemos desde el Ayuntamiento de cara a otras administraciones. Para el año 2024, por ejemplo, el Plan de Apoyo Municipal al empleo de la Diputación mejorará en más de 100.000 euros para Ciudad Rodrigo.

Muchas de esas contrataciones están vinculadas a fines concretos y tengo que señalar que se realizan obras o se mejoran servicios de forma evidente. Hay gente muy buena trabajando en este momento en el Ayuntamiento en los diferentes negociados. Está claro que el Ayuntamiento es un motor económico, inyectando recursos en la economía local. Hemos preferido fomentar la inversión y a través de la contratación pues así, de esta forma, se da un trabajo a mucha gente. Yo siempre tengo presente aquello de que es mejor enseñar a pescar que dar peces. El empleo público es un dato, pero lo que más me preocupa en este momento es que muchos sectores privados necesitan mano de obra y no la encuentran. Siempre se ha invocado a la falta de trabajo como factor determinante para fijar población. Ahora, sin embargo, hay necesidad de mano de obra... La hostelería o la construcción necesitan trabajadores. También es cierto que este no es sólo un problema de Ciudad Rodrigo.

P. Este gasto de personal ha llevado junto a la subida de las energías, que haya tenido que subir los impuestos más de un millón de euros que tendrán que pagar los mirobrigenses. La población baja y los servicios son los mismos o quizás más. Esto va a seguir influyendo en el bolsillo del ciudadano. La oposición ha puesto el grito en el cielo pero no aporta soluciones.

¿Qué planes económicos hay para el futuro?

R: La oposición, cuando gobernó en el famoso tripartito, adoptó como primera decisión la de subir los impuestos. Lo hicieron a los dos meses de empezar a gobernar. Nosotros hemos aguantado 4 años sin subir los impuestos. Llevamos 8 años sin actualizarlos cuando el gasto en personal fijado por el Gobierno ha crecido más de un 14 % y el gasto energético se ha triplicado. La oposición no ha aportado ninguna medida ni propuesta, desviando la atención de que es la la incompetencia del Gobierno de España de no dar soluciones a los Ayuntamientos el que está forzando a muchas entidades municipales, de diferente signo, a adoptar estas decisiones. También tratan de ocultar que el Ayuntamiento va a tener que hacer frente al coste del Palacio de los Águila, por el abandono del Ministerio, sobre lo que no han abierto la boca… Ojalá los ajustes en el gasto corriente vayan dando sus frutos y les pedimos ideas y una oposición constructiva.

P: Una contratación de una persona para que lleve la comunicación del Ayuntamiento con un coste anual de 37.000 euros brutos no ha gustado a la oposición y le cuesta digerir al ciudadano de a pie.

R: Es una figura que muchos ayuntamientos grandes lo tienen y es fundamental, pues la comunicación la deben llevar profesionales. Con esta figura se mejorará el tratamiento de las noticias y se le dará más difusión y visibilidad a Ciudad Rodrigo. Vivimos en una realidad, en muchos casos digital, donde no podemos quedarnos atrás. El Ayuntamiento es una fuente de información, la principal en toda la comarca, y debe hacerse con profesionalidad y con estrategia. De esta figura dependerá, por ejemplo, que haya avances en la declaración del Carnaval como Fiesta de Interés Turístico Internacional y que las labores de promoción de la ciudad y de nuestros recursos sean los correctos. Desde el Ayuntamiento se hacen muchas cosas, pero es vital la comunicación. Por otra parte, dicha persona tendrá una retribución igual a un administrativo (unos 1600 euros, dependiendo de su retención), dado que la cifra que comenta es bruta.

P. Los mirobrigenses se volcaron el pasado mes de mayo con usted y su equipo porque confían en el PP. Las subidas de impuestos como usted dice son impopulares, pero en qué van a notar los mirobrigenses esa subida, ¿solo en mantener lo que tienen o habrá más servicios?

R: Todo debe de ir mejorando, siempre poco a poco. La mejora de las instalaciones, calles, colegios, la puesta en marcha del plan del río o del plan de sostenibilidad turística, etc, mejoran la calidad de la vida en Ciudad Rodrigo. Nosotros trabajamos siempre para mejorar todos los aspectos de la vida municipal. No gestionamos para mantener, sino para renovar y transformar. Y creo que venimos demostrando que no sólo pensamos en el corto plazo, sino en el medio y en el largo. Del acierto de nuestras gestiones depende ubicar el Ciudad Rodrigo de los próximos años.

P: Ya para terminar, estamos a punto del culmen de la Navidad y comenzamos con el Carnaval, que ya tendrá usted oportunidad de hablar de él en otra entrevista. Solo un pequeño avance. ¿No cree que ponerse en exclusiva en manos privadas para la creación de un evento musical el sábado de Carnaval es arriesgado?

R: Afrontar los problemas del macrobotellón del Carnaval está siendo una preocupación constante para nosotros. La opción de un evento alternativo es algo que se viene comentando en la calle y ha sido un clamor en los últimos años. Lo que no tendría sentido es duplicar fines y propósitos. Hay que ir viendo los resultados, sabiendo que no hay decisiones fáciles ni seguramente todo quede solucionado de un día para otro. Pero tenemos que intentarlo y ver los pros y los contras de las decisiones. Pero tiene que haber decisiones y no quedarnos en actitudes meramente contemplativas.