El Colegio Miróbriga invita a sonreír en su concurrida doble función navideña

Por 2º día consecutivo (tras la Marcha a favor de AERSCYL del martes), el Colegio Miróbriga de Ciudad Rodrigo vivió una mañana lectiva de miércoles muy especial, en este caso producto de uno de los clásicos de esta semana prevacaciones: la función de Navidad en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal, que fue doble, contando ambas sesiones con la presencia de numerosísimos familiares, que abarrotaron el recinto.

En el primer turno fueron protagonistas los niños de 1 y 2 años, los del 2º ciclo de Educación Infantil (3, 4 y 5 años), y los de 1º y 2º de Primaria. Tras unas palabras de bienvenida del director, José Manuel Herrera, abrieron la mañana los más pequeños, los de 1 y 2 años, que bailaron el villancico de Las Mariposas, mientras que los de 3 años hicieron lo propio con el de Turrón y Mazapán. Los alumnos de Religión de 3 años se quedaron sobre el escenario para, junto a los de 4 años de esta asignatura, cantar Los peces en el río. A continuación, todos los chavales de ese nivel bailaron I’m the happiest Christmas tree.

Las actuaciones de Educación Infantil se completaron con las del grupo de 5 años: los de Religión recitaron el poema Ya llegó la Navidad, y todo el grupo al completo bailó Jingle Bell Rock. Ya en el bloque de Educación Primaria, fue turno en primer lugar para los alumnos de Religión, que bailaron sendas canciones religiosas: los de 1º, Como en el cielo, y los de 2º, Soy Feliz. Por último, los alumnos de 1º y 2º de Primaria relataron una historia de un grupo de jubilados cantando varias canciones en inglés, incluido Purple Rain. Además, los alumnos de 2º tocaron con muñecos la popular Marcha Radetzky.

Finalizadas las actuaciones de los alumnos, hubo dos bonus track. En primer lugar, se hizo una entrega simbólica del dinero recaudado hasta ese momento (porque se siguieron vendiendo tickets) con la Marcha Solidaria a favor de la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León (AERSCYL). En concreto, en ese instante se habían conseguido 605€. Por último, los profesores subieron al escenario para bailar la canción de Llegó la Navidad de Ozuna.

Concluida esa primera función, se desalojó el Teatro, para dar paso a los alumnos y familiares de 3º a 6º de Primaria de cara a la 2ª, que se abrió con los de 3º de Religión bailando Dios es amor. A continuación, todos los alumnos de 3º cantaron, acompañados de música de guitarra, No te atragantes con las uvas. En lo que respecta a 4º, comenzaron con la actuación general, en este caso un original número titulado You’re never fully dressed without a smile, en el cual se invitó a sonreír; mientras que los alumnos de Religión bailaron Bajo el mismo sol.

Los de 5º de Religión bailaron Jerusalema, y todos los de este curso cantaron Obwisana y Buscando una estrella, con música de piano. La función continuó con una actuación colectiva de los alumnos de Atención Educativa (la alternativa a Religión) de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, que ofrecieron This is me. El culmen llegó con los alumnos de 6º de Primaria, comenzando únicamente con los de Religión, con el baile de Christmas 6.0, seguido de una batucada navideña con los alumnos de cada grupo.

Al tratarse ya de su último año en el Colegio, los alumnos de 6º realizaron –como ellos mismos explicaron- una actuación complementaria distinta a lo habitual: un número de luces negras, que culminó con una felicitación navideña, cosechando grandes aplausos. El cierre de esta función, y de la intensa mañana en el Teatro, fue con un nuevo pase por parte de los profesores de Llegó la Navidad, de Ozuna, sumándose los alumnos en el patio de butacas al ambiente festivo.