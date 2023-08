Entretenida tarde taurina en las calles de Morasverdes

San Bartolóme sigue muy presente durante este fin de semana en la localidad de Morasverdes, donde están disfrutando a la grande con la infinidad de actividades programadas desde el pasado 18 de agosto con pregones, disfraces y actos solemnes por destacar alguno.

Como plato fuerte festivo y al que suelen acudir más visitantes de otros pueblos y comarcas, se celebró una suelta de vaquillas en una de las principales calles morasverdinas en la que no cabía un alfiler, ocupando el público cualquier espacio de cada talanquera, balconada o ventana en todo el recorrido.

EL evento comenzó treinta minutos tarde de la hora programada, lo que hizo impacientar al público que había acudido con buen tiempo para coger mejor sitio y no perder detalle; la tarde estaba un poco más fresca que en días anteriores, lo que hizo la espera en la parte soleada más pasajera hasta que comenzó el evento.

Antes de la suelta de las vacas, los más pequeños del lugar pudieron disfrutar de su particular encierro y toreo de vaquillas con unos carretones. La afición infantil en Morasverdes se notaba que no está en peligro de extinción, pues fueron numerosos los pequeños que tenían la adrenalina en el cuerpo dando rienda a la imaginación, siendo en no pasados muchos años los protagonistas de estas capeas populares.

Al llegar la hora de las vacas de verdad, la Guardia Civil 'limpió' el espacio taurino de criaturas se procedió a la suelta de tres vaquillas de la vecina ganadería de Aldeanueva y la local de Jesús Ramos, que dieron un buen juego e hicieron pasar un rato divertido a todos los asistentes, forzando pasar algún que otro momento de apuro a los participantes de dentro del recorrido.

El domingo 27 tendrá lugar una comida popular en la que los morasverdinos despedirán San Bartolomé con un buen sabor de boca, contando anécdotas y hazañas de estos días.