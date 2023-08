Emotivo homenaje póstumo en Bogajo a Ángela Hernández Andrés

Emotivo homenaje póstumo el que realizaba este domingo el pueblo de Bogajo a Ángela Hernández Benito, natural de esta localidad y que fue directora de la Casa-Museo de Zorrilla en Valladolid, además de escritora de varios libros y “fiel colaboradora de la revista municipal”, como recordaba el alcalde de la localidad, Javier Castro, quien destacó además su unión a Bogajo, “muy pendiente de los actos que se desarrollaban en el pueblo, y también fue pregonera de las fiestas”.

Como señaló Javier Castro, el objetivo de este homenaje es que “Ángela no quede en el olvido”, haciendo entrega de este momento de una placa a su hija Eva Moreno, quien clausuró el acto narrando bellos recuerdos de su madre. También intervino Juan Hernández, hermano de la homenajeada, quien no pudo contener las lágrimas de emoción al recordar a su otro hermano fallecido, además de realizar un repaso a la vida de Ángela, “muy feliz y estudiosa, lo pasaba mal el día que no iba a la escuela. Le gustaba mucho escribir y la lectura alrededor de la chimenea”.

Finalmente, los familiares agradecieron al alcalde y resto de equipo de Gobierno este homenaje.