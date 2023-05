Jesús Miguel Hernández Prieto, cabeza de lista del PP en Saldeana

El PP presenta nuevo candidato a la Alcaldía de Saldeana, aunque Jesús Miguel Hernández estará acompañado de los actuales concejales populares Jesús Ortiz y Trinidad Barrientos, además de Josefa Montalvo Amaro, “hijos del pueblo”, y con el proyecto “de que nuestro pueblo, tenga vida y el brillo especial que se merece”.

Así se presentan ante los vecinos de Saldeana, “con compromiso y con la ilusión de poder dotar al pueblo de servicios necesarios y merecidos en la sociedad actual, medidas necesarias, para mejorar su calidad de vida” y que desglosan en el siguiente programa:

PROGRAMA DEL PP PARA SALDEANA

1-Punto limpio->

Como sabéis, es una instalación municipal, donde se depositan aquellos residuos de origen doméstico, tales como, muebles viejos, aparatos electrónicos, etc., que de una vez por todas, tengamos los vecinos para llevar nuestros trastos y dejen de ocupar viviendas y locales, dándoles una salida

2-Arreglos de caminos de concentración y carretera de Barreras->

Como ya anunciamos en su día en la prensa por el estado lamentable que se encuentra en la actualidad por el estado del firme y la vegetación de manera que ocupan las cunetas...

Así como en la carretera de Barreras, además de lo anterior, el peligro que encierra cuando cruzan dos coches o cuando se utiliza por el paseo

3-Instalación de alumbrado público->

Iluminación en un radio cercano al pueblo, en aquellos lugares que carecen de luz y por supuesto elegir la mejor y más económica compañía eléctrica y no a la asociación Duero-Douro solo por?? Por interés

4-Inversiones en agua y redes de abastecimiento->

Recuperar fuentes y “pozo San Juan” por darle utilidad en tiempos de sequia

No como ahora, que se está yendo agua del grifo del valle desde hace tiempo (A pesar de haberlo dicho en su día)

Por cierto, el suministro de agua para ganado fue una propuesta mía, como concejal del PP en la anterior legislatura que no se llevó a cabo

Así mismo en esta legislatura volví a insistir ante la necesidad que había que darles a los ganaderos la oportunidad de tener un abastecimiento municipal de suma necesidad en época de sequía y esta vez, sí que accedieron.

5-Parque del valle de las escuelas->

Darle un giro al parque para que sea un espacio abierto por el esparcimiento y recreo de los vecinos y turistas. Aportando inmobiliario y espacios de sombra y que las mesas sean utilizables.

6-Promover rutas turísticas->

Promocionar nuestro precioso paisaje de “Arribes del Huebra” con el impresionante sendero con vistas al rio Huebra, Castro y Arroyo de los molinos.

Como también dar publicidad al Castro que es uno de los mejores castros de piedras hincadas de Europa, que data del siglo IV antes de Cristo. Teniendo ese privilegio de donde vinieron nuestros antepasados, aquí en nuestro pueblo.

Posibilidad de algún mirador en el Puente Resbala

7-Fiestas populares->

Queremos que todos se diviertan y participen en los actos públicos sin discriminación de ningún tipo solo por no estar empadronados en el pueblo, siendo hijos y descendientes del mismo.

Así como también haya equidad, en la distribución de los gastos, en establecimientos públicos, para que no haya desigualdad y seamos consecuentes con el dinero público.

8-Asfaltado de calles y arreglos la calle Conceja->

Pavimentar las calles donde haya más necesidad porque es dinero nuestro, dinero de todos, igual que pasa en los caminos.

9-Depuradora->

¿Saben cómo está el tema de la depuradora? Pues que en el 2021 dieron una subvención para solucionar el problema y por no hacerla se han incrementado los materiales y mano de obra. Aparte de un toque de atención que le ha dado la confederación. Al no hacerla y haber dejado pasar el tiempo, no llega el dinero. En el pleno 2-mayo-23 el alcalde da por sentado (hacer la propuesta de una persona exconcejal de otra legislatura) que se aplique en los gastos, en plazo fijo, que tiene ayuntamiento en una entidad bancaria. Todo por dejadez de funciones ¿Hasta esto vamos a permitir que se apliquen las directrices de una persona ajena a este ayuntamiento?

10- Retirar cobros por plenos->

Queremos gobernar sin ningún motivo económico. No como hasta ahora que todos cobran (Menos la persona concejal de este municipio) solo por asistir a plenos y muchos telemáticos, todos los que gobiernan en este equipo del ayuntamiento, subiéndose el sueldo en el 1º pleno con el actual alcalde

11-Impulsar ferias->

Que acudan los empresarios con productos de la zona y así acercar los consumidores a sus puestos de productos en primera línea.

Por todo esto y más os brindamos nuestro compromiso y estamos dispuestos a escuchar y mejorar en la medida que podamos a tratar de dar soluciones a los problemas que surjan.

Esto mueve nuestro interés: es devolverle al pueblo a los vecinos la vuelta de gobernar por ser nacidos y criados con todo el amor que tenemos a este pequeño municipio porque vinimos en el

