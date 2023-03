Ramón: "No sé cuántas veces he visto el gol, pero estoy seguro de que mis padres lo han visto muchas más"

Ramón Blázquez, jugador de Unionistas, ha atendido a este medio de comunicación para hablar de toda la actualidad.

Buena racha: "Estamos contentos y al acabar el último partido se notaba el ambiente tanto en el equipo como en la afición. Queremos seguir así".

Su golazo: "No sé cuántas veces he visto el gol, pero estoy seguro de que mis padres lo han visto muchas (bromea). Fue un golazo y ojalá caigan muchos".

Fuera de descenso: "El míster ha venido con una idea clara y hemos cambiado algunas cosas. Los resultados llegan y la confianza sube".

Badajoz: "Es un partido clave, en un estadio bonito y con un buen rival a pesar de venir de una mala dinámica. Cualquier equipo te puede ganar e iremos a por los tres puntos".

Locura contra el Dépor: "He leído por ahí que casi no quedan entradas y que vendrá mucha gente. Es un orgullo que se llene el campo. El Dépor es un histórico, su afición es espectacular, pero la de Unionistas no tiene nada que envidiarle. Lo importante ahora es Badajoz".

Su nivel: "He tenido muchos altibajos. Al principio me costó entrar por la lesión y el equipo no ha ido del todo bien como queríamos, pero ahora he entrado y me encuentro bien. Ojalá pueda afianzarme".