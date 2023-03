Juampa vela armas para el Linense: "Es el partido de la temporada en Unionistas"

Juampa Barros, jugador de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de la marcha del conjunto charro.

Ambiente: "Estamos muy contentos y se nota cuando ganas durante la semana de entrenamientos. Todo se vive con otra alegría y sabemos que tenemos una gran oportunidad este fin de semana".

Su gol: "Sorprendió al portero que golpeara un zurdo y no un diestro, pero tenía ganas ya de chutar una falta al borde del área y pudo entrar por suerte. Lo importante es que valió una victoria para Unionistas".

Capacidad de reaccionar: "Son rachas y etapas, pero no quiere decir que antes no se generasen ocasiones. Ahora nos entran por fortuna".

Linense: "Es vital. Hay muchos equipos peleando para no bajar y creo que va a estar así hasta el final, pero en casa no podemos fallar".

Dani Ponz: "La relación es muy buena. Soy un jugador de equipo y que intenta ayudar con una buena actitud siempre. Los entrenadores acaban confiando en ti y estoy agradecido, me encuentro en un momento muy feliz y quiero conseguir el objetivo. Si ganamos, seguro que se puede mirar arriba".

El mejor momento: "Con Raúl también me encontré cómodo y todo son etapas, cada entrenador es un mundo. Puede ser que sí sea mi mejor momento, aunque no me gusta comparar. El día del partido, el míster dijo que si había una falta la tiraba Juampa y eso me ayudó".

Reina Sofía: "Es el partido de la temporada y si ganamos tendremos más cerca el objetivo. La afición es nuestra suerte y una ayuda brutal".