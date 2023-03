Foz Côa Douro Trail Adventure, tres días para correr entre bancales y almendros en flor

Las desafiantes pendientes del Alto Douro portugués, cerca de la frontera con España, tendrán la compañía este fin de semana de los cerca de 800 atletas participantes en el evento Foz Côa Douro Trail Adventure.

En medio de la belleza abrumadora del Douro, por entre bancales y pueblos situados en lo alto de un monte o en lo más profundo de los valles creados por el curso de los ríos Côa y Duero, la prueba trascurrirá del viernes 10 al domingo 12, siendo posible correr los tres días del evento o sólo durante la etapa del domingo 12 de marzo.

El Foz Côa Douro Trail Adventure arranca del viernes 10 de marzo con el Sunset Trail, de 15 kilómetros, tras una visita a la Quinta do Vale Meão, la obra más grandiosa de doña Antónia Ferreira, la Ferreirinha, detentora de la más icónica marca de vinos de Oporto. La salida será dada en la propia bodega y recorrerá escenarios de esta mítica finca vitivinícola.

El sábado 11 de marzo el trayecto irá desde el Museo del Côa hasta Castelo Melhor y el domingo 12 de marzo la etapa Ultra Reserva recorrerá la distancia entre el Castillo de Numão y Vila Nova de Foz Côa.

Foz Côa Douro Trail Adventure forma parte del circuito portugués de Trail Running y del circuito Best Trail Series. Cuenta con el apoyo del municipio de Vila Nova de Foz Côa, los Bomberos Voluntarios de Vila Nova de Foz Côa, IMPETUS, OZ Energia, Chocolates Avianense, Ecomobile, Fyke, Delta Cafés, Quinta Porto Ferreira, Quinta da Vineadouro, Casa Agrícola Roboredo Madeira, Quinta Vale da Veiga, Quinta Arribas do Côa, Quinta Vale Meão, Quinta das Mós y Quinta Móos do Douro.

Este evento deportivo en la naturaleza está organizado por la empresa Carlos Sá Nature Events en colaboración con el municipio de Vila Nova de Foz Côa.

El concejo de Vila Nova de Foz Côa está ya preparado para acoger a los 800 participantes de 13 nacionalidades diferentes, según afirma la organización.

Vila Nova de Foz Côa está a unos 190 km de Salamanca capital, en su acceso a través de Vilar Formoso, Almeida y Figueira de Castelo Rodrigo. Esta última localidad portuguesa constituye el mejor acceso desde la comarca salmantina de las Arribes.

Más información en www.carlossanatureevents.com