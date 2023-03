Mª Ángeles Hernández: “Es muy importante la igualdad y el respeto, si vamos de la mano tenemos mucho ganado”

Mª Ángeles Hernández es la tercera mujer elegida por el Ayuntamiento de Salamanca para reconocer su trayectoria profesional de cara al próximo 8 de marzo. Forma parte de la tercera generación de una familia que desde 1936 se ha dedicado a la elaboración artesanal de pastelería dulce y salada a través de Pastelerías La Madrileña, fundada en Alba de Tormes.

Años más tarde, en 1990, dieron el salto a Salamanca con una tienda hasta que en 2002 abrió la segunda tienda en la capital y La Madrileña pasa a formar parte de la ‘Marca de Garantía Hornazo de Salamanca’. Desde 2014 cuentan con una tercera tienda en Salamanca. Mª Ángeles, junto a sus hermanos, forma parte de la tercera generación de la empresa perpetuando la tradición familiar que ofrece productos artesanales de calidad junto a nuevas elaboraciones, apostando por el crecimiento del comercio de proximidad en la ciudad y la creación de empleo.

Conoció la noticia a través de una llamada telefónica de Ana Suárez, primera teniente alcalde del ayuntamiento. “Sentí mucha emoción y todavía estoy intentando asimilarlo porque me puse a llorar cuando y a pensar en cómo me podía pasar algo así a mí. Estoy muy agradecida la verdad”.

Su felicidad se suma al orgullo de su familia por este reconocimiento. “Están muy contentos, yo siempre digo que soy la cabeza visible pero detrás hay un equipo y hay mucho trabajo, muchas personas que hacen que todo esto sea posible”. Y hay algo que tiene claro, “somos un equipo”.

Mujer trabajadora, referente en la empresa y en el sector, señala que ella nunca se ha encontrado con obstáculos a la hora de realizar o de crecer a nivel profesional. “No me han cortado las alas, todo lo contrario, al final me ha hecho volar. Mi padre ha confiado en mí desde el primer momento y mis hermanos me han puesto de cabeza visible, con lo cual no me he sentido coartada en ningún momento”, explica.

Para ella con este reconocimiento “se da visibilidad” y ayuda a que otras mujeres y niñas luchen por lo que quieren. “Con trabajo y con esfuerzo, si se quiere, se puede llegar muy lejos”.

En el Teatro Liceo el día 8 compartirá escenario con otras dos mujeres que también serán reconocidas por su trayectoria profesional. Marta del Pozo y María Victoria Mateos. “Marta es mi vecina, la conozco desde hace muchísimos años y es maravilloso compartir algo así con ella”. Por su parte, “a María Victoria también tengo el gusto de conocerla de alguna mesa redonda, me parece una persona que me toca mucho el corazón y es una gran profesional”.

Ahora se está formando en empresa familiar para seguir aportando valor al negocio familiar. “Siempre he apostado por la formación. Después de la pandemia para mí fue un punto de inflexión y ahí supe que formarse como empresa, como empresarios, para saber tratar mejor a nuestros clientes y a nuestros equipos”. Por todo ello, Mari Ángeles se siente “muy orgullosa de eso, me está costando después de tantos tiempos, pero está siendo una experiencia fantástica”.

A la sociedad, de cara a este 8M tiene claro qué decirle. “Es muy importante la equiparidad y el respeto, teniendo respeto y yendo de la mano tenemos mucho ganado y no hay que ponernos trabas ni unos ni otros”, concluye.