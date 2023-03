Recuerdo hace unos cuarenta años, que unos cuantos ciudadanos recogimos firmas que después se llevaron a Madrid, al Ministerio del Interior, para que no quitaran la Comisaría de Policía de Ciudad Rodrigo, entre otras cosas porque desaparecía la oficina para extender el carnet de identidad y el pasaporte. Hoy me dicen que han dejado definitivamente de hacerlo. Una noticia que parece ser no le importa a nadie, ni siquiera a aquellos que cuando vienen las elecciones nos hablan de la España vaciada. Llevan más de treinta años hablando y cada vez hacen menos, no dan como cosa perdida.

Qué triste, una zona que en veinte años ha perdido la mitad de la población, y sigue a ritmo galopante.

Esto lo tenían que (pedir, reivindicar, solicitar) los representantes del Ayuntamiento, para eso los votamos. Hace unos días, un chico venido de Madrid me dice que le es muy difícil trabajar aquí, porque el ADSL va muy lento o no va; para que venga gente a trabajar aquí, estos servicios son fundamentales y otros muchos, pónganse las pilas de una vez señores del consistorio y me estoy refiriendo a todos, gobierno y oposición y no hagan salir a los ciudadanos a la calle a reivindicar cosas tan elementales.