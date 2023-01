Un viaje interior al interior de Portugal

"A VIAGEM DO ELEFANTE"- RUTA TURÍSTICO-LITERARIA

Cuando el enorme paquidermo llegó a Portugal desde la India, toda la aristocracia lisboeta se acercó a Belém para testimoniar el espectáculo.

Salomón tenía la cualidad de provocar el asombro y la alegría de los habitantes de las tierras por donde pasaba, tal vez porque “siempre llegamos adonde nos esperan”.

Poco tiempo después, los caballeros y las damas perdieron el interés y el animal cayó en el olvido. Resultó que el rey João III y su esposa, la reina Catalina, se sentían en deuda con su primo, el archiduque Maximiliano de Austria, creían que no lo habían obsequiado suficientemente con ocasión de su matrimonio, que no le habían hecho un regalo de bodas adecuado a su relación de parentesco.

Ahora que lo tenían cerca, de visita en Valladolid, era conveniente quedar bien con quien tanto poder tenía en la Europa del siglo XVI. Y resolvieron entregarle algo lucido, pero sin invertir mucho, dar lo que sobra. El elefante Salomón era el regalo perfecto. Reunía todas las cualidades de un capricho: exclusivo, exótico e inútil.

Los monarcas portugueses prepararon la primera parte del viaje, desde Belém (Lisboa) hasta la corte castellana en Valladolid. A partir de ahí, sería el primo Maximiliano quien se encargaría de su transporte hasta la corte de Viena.

Lisboa, Constanza, Castelo Novo, Belmonte y Castelo Rodrigo, ya al pie de la frontera española, constituían los locales de pasaje. Para seguir por Ciudad Rodrigo hasta Valladolid, embarcando en el puerto de Rosas (Girona) para llegar al de Génova y atravesar los Alpes italianos y austríacos hasta Viena.

Seguir las huellas del elefante Salamón por las tierras del interior portugués es ahora la propuesta que lanza la Rota Viagem do Elefante, una idea desarrollada por la Asociación de Desarrollo Regional Territórios do Côa, con sede en Almeida. “Nos dimos cuenta de que podíamos crear una ruta basada en el libro El Viaje del Elefante (2008), de Saramago, cuando veíamos a los turistas españoles caminando por Castelo Rodrigo con el libro abierto a modo de guía”, cuenta para SALAMANCA AL DÍA Dulcineia Catarina Moura, coordinadora de la Asociación.

Esta ruta incluye territorios de la Beira Interior y no el camino completo desde Lisboa, pasando también por algunos lugares donde no anduvo Salomón. Así, va desde la Beira Baixa hasta el Douro Superior, siempre bordeando la frontera. Arranca en Castelo Novo (Fundão) y pasa por Penamacor, Belmonte, Sortelha (Sabugal), Guarda, Almeida, Cidadelhe (Pinhel), Marialva (Mêda), Foz Côa y termina cerca de la frontera española, en Castelo Rodrigo.

Más de la mitad de estos puntos son pueblos históricos, así denominados por su singularidad arquitectónica y papel en la consolidación de la identidad lusa, y forman parte de la red de 12 Aldeias Históricas de Portugal. La ruta también coincide con algunos puntos del Camino Interior Portugués de Santiago, que enlaza con el Camino Central Portugués.

La ruta es definida por la Asociación Territórios do Côa como turístico-literaria, estaría inspirada en la obra A Viagem do Elefante y sería una reinterpretación de la misma. Busca aprovechar la riqueza cultural de esta región del Portugal interior, “realizando un trabajo en red que ha dado origen a un producto cultural y turístico”, recalca Dulcineia C. Moura.

La metáfora de la vida como camino, las relaciones entre los humanos y otros seres vivos, la diferencia entre religión y espiritualidad, la desconfianza entre España y Portugal, la hipocresía social, eclesiástica y política o las jerarquías son temas que surgen durante el viaje de Salomón, donde Saramago combina hechos históricos y ficción, quedando la supuesta inteligencia superior del ser humano en entredicho.

La Ruta Viaje del Elefante ahonda sobre estos símbolos y enlaza también con otras obras de Saramago, principalmente, con Viaje a Portugal (1981), comenta Dulcineia Moura.

Para realizar la ruta se tiene acceso a una información a través de una aplicación y códigos QR. Asimismo, se ofrece la posibilidad de un pasaporte digital para ir dejando huella de nuestro recorrido. Incluirá información literaria de ésta y otras obras del autor, así como de la biografía del Nobel de Literatura y su relación viajera con esta región. Pero, sobre todo, pretende ser un instrumento para conocer puntos significativos de la Beira, con todo tipo de información turística sobre el territorio. Y de la relación de Saramago con el pensador portugués Eduardo Lourenço, nacido en la región, en São Pedro de Rio Seco (Almeida), según adelanta Dulcineia Moura.

La misma asociación lanzó una guía en 2003 con el título de Caminho de Salomão-Rota Portuguesa no Vale do Côa, disponible en pdf y que presenta la parte del recorrido que pasa por el valle del río Côa.

Esta entidad también dinamiza la Gran Ruta del Côa, de 196 kilómetros, para realizar a pie, en bicicleta o a caballo, que va desde la naciente del río en la frontera española a la altura de Fóios (Sabugal) hasta su desembocadura en Vila Nova de Foz Côa.

Según la coordinadora de la asociación, la señalización estará completa en los próximos meses, ya que la alta protección a la que está sometido el trazado urbano de la mayor parte de estos pueblos condiciona la colocación de más placas. Entonces, la aplicación contará con toda la información.

En este proyecto han colaborado todos los ayuntamientos por donde pasa la ruta, además de la entidad Turismo de Portugal, la Direção-Geral de Cultura do Centro y la Fundación José Saramago. La ruta fue presentada a Pilar del Río, presidenta del Consejo de Administración de la fundación, en la Casa dos Bicos, su sede en Lisboa, a principios del verano de 2021.

El elefante asiático y su cuidador hindú recorrieron el interior de la península ibérica en verano, y los Alpes bajo los rigores del invierno, junto con los miembros de una gran caravana, en un trayecto patético y caprichoso. Lejos quedaron los gozosos baños de Salomón en el Tajo, los humanos que creían que el elefante era Dios y el puesto fronterizo de Castelo Rodrigo.

El músico extremeño Luis Pastor compuso la banda sonora para un espectáculo de teatro de calle basado en El Viaje del Elefante, creado en 2013 por la compañía portuguesa ACERT, y que fue representado por las localidades de España y Portugal que aparecen en la obra. Poemas de José Saramago sirvieron de letra a esas 14 canciones.

Al parecer, un año antes de su muerte, José Saramago quiso emprender un nuevo viaje interior al interior de Portugal, y caminar con nuevos pasos sobre los del elefante Salomón. Ya dejó dicho el Nobel que “El fin de un viaje es solamente el comienzo de otro. Es preciso recomenzar el viaje. Siempre”.

Más información sobre la Ruta turístico-literaria A Viagem do Elefante aquí