Leticia Cuesta ocupará en el Ayuntamiento de Vitigudino el puesto de concejal dejado por Antolín Alonso tras su fallecimiento

Leticia Cuesta Vicente será la representante de Contigo Somos Democracia (CSD) en el Ayuntamiento de Vitigudino tras el fallecimiento de Antolín Alonso Fernández el pasado 30 de diciembre. Leticia Cuesta ocupaba el tercer puesto en la lista de CSD que encabezaba el exalcalde vitigudinense Julio Santiago, aunque este no llegó a tomar posesión como concejal por este partido, dejando el puesto a Antolín Alonso.

Leticia Cuesta asegura que nunca había imaginado ni mucho menos deseado llegar a ser concejal del Ayuntamiento de Vitigudino bajo las actuales circunstancias, aunque asume lo ocurrido y tomará posesión de su acta de concejal en el próximo pleno municipal que se celebre. Una vez comunicada su intención de tomar posesión del acta, este documento ha sido solicitado ya por el Ayuntamiento a la Junta Electoral Provincial, por lo que Leticia Cuesta será concejal vitigudinense los próximos días.

Leticia Cuesta ha señalado a LAS ARRIBES AL DÍA que se mantendrá “al margen del equipo de Gobierno", aunque "tampoco haré una oposición sistemática. Como desconozco la situación del Ayuntamiento creo que lo más coherente es no ingresar en el equipo de Gobierno ni tampoco realizar una oposición porque sí. Aquello que considere que es bueno para Vitigudino y requiera de mi apoyo lo apoyaré y lo que no, pues no. Esa será mí posición”, señalaba.