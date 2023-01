La alcaldesa de Vitigudino abre un segundo expediente a la anterior secretaria municipal

Llega sin que aún se conozca oficialmente la resolución del primer expediente “ante las evidencias detectadas y no conocidas hasta ahora, en el área de intervención”

El Ayuntamiento de Vitigudino ha emitido un comunicado por el que informa de que “ante las evidencias detectadas y no conocidas hasta ahora, en el área de intervención durante el tiempo que prestó sus servicios la anterior secretaria interventora del Ayuntamiento de Vitigudino, se ha abierto un nuevo expediente disciplinario a la anterior funcionaria interina”.

De acuerdo con este comunicado, este segundo expediente “adopta como medida provisional, al igual que el primero, una suspensión de funciones por seis meses, en tanto se delimita con claridad el grado de responsabilidad en los hechos y la naturaleza administrativa o penal de los mismos”.

Asimismo, se informa de que “la incoación de un nuevo expediente lleva aparejado el nombramiento de un instructor que iniciará la fase de instrucción para determinar las posibles responsabilidades y, llegado el caso, su valoración jurídica”.

En cuanto a la resolución del primer expediente abierto en julio pasado y cuyo resultado se producía a finales del mes de diciembre, la alcaldesa de Vitigudino, Luisa de Paz, ha evitado dar detalles en tanto que “le ha sido comunicado electrónicamente a la exsecretaria hace unos días, pero aún no ha abierto el archivo con el contenido” de la medida adoptada por la Alcaldía, por lo que hasta que la interesada no lo conozca, la regidora ha preferido no hacer comentarios al respecto”. Sin embargo, De Paz confirmaba que la funcionaria interina “sí conoce el contenido de este segundo expediente”, documento que "le fue enviado hace ya unos días", añadía.

Por otro lado, fuentes a las que ha tenido acceso este diario, apuntan a que la sanción impuesta por la Alcaldía a la exsecretaria municipal, por ese primer expediente, sería muy superior a la propuesta realizada por la instructora del expediente. Asimismo, hay que señalar que la apertura del expediente fue llevada al juzgado por la exinterventora, denuncia que está en curso y a la que, probablemente, se una otra por este segundo expediente.