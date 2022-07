La alcaldesa de Vitigudino abre expediente disciplinario a la secretaria municipal

Luisa de Paz califica la decisión de “durísima” y señala que se debe a que “a nuestro entender el Ayuntamiento no puede tener la paralización que tiene”

La alcaldesa de Vitigudino, Luisa de Paz, ha decidido abrir un expediente disciplinario a la secretaria municipal ante una presunta dejación de sus obligaciones como secretaria, según ha podido saber este diario. En el expediente, registrado en el programa Gestiona el pasado viernes, la regidora incorpora más de 400 páginas en las que justifica su decisión. En este amplio dossier se encuentran las sentencias de procesos judiciales perdidos por el Ayuntamiento en los últimos tres años, la mayoría firmes y sin ejecutar.

Sobre esta medida, Luisa de Paz no ha querido hacer declaraciones más allá de que se trata de una decisión “durísima”, a la vez que “muy consensuada, muy meditada, muy trabajada…, porque a nuestro entender el Ayuntamiento no puede tener la paralización que tiene”.

Como medida cautelar durante el procedimiento instructor del expediente, la titular del departamento de Secretaría del Ayuntamiento ha sido desalojada de su despacho, además de haberle sido retirado el acceso a las distintas plataformas administrativas municipales.

Por otro lado, días atrás el presidente de la Diputación de Salamanca nombraba al instructor que llevará el proceso, así como su suplente, persona encargada de resolver la medida adoptada por la Alcaldía.

Conocedor de los hechos que tenían lugar este lunes, el portavoz de CS en el Ayuntamiento de Vitigudino, José Antonio Pérez Blanco, se ponía en contacto con este diario para señalar que “la decisión adoptada ahora por la alcaldesa la debía haber tomado al principio y no hubiéramos llegado a lo que ha pasado en el Ayuntamiento estos tres años”, a la vez que destacaba que varias de las sentencias que sirven de apoyo al expediente corresponden “a denuncias que yo he realizado en el Juzgado y por las que me habían tachado de loco”.

Cabe recordar que a finales de la legislatura pasada, el anterior alcalde, el socialista Germán Vicente, inició el proceso de un expediente que tramitó ante la Diputación, la cual no nombró instructor como ha sucedido ahora, por lo que finalmente no se concretó tras la entrada del equipo de Gobierno actual.

Por último, señalar que este diario ha intentado ponerse en contacto con la secretaria municipal infructuosamente. Aunque aún no se ha producido el hecho, todo apunta a que el conflicto se trasladará también al Juzgado.