Los protagonistas del CD Guijuelo - Villareal: Setién, Mario Sánchez, Toti...

El CD Guijuelo - Villareal no ha pasado desapercibido y los protagonistas de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey han atendido a los medios de comunicación tras el choque celebrado en el Municipal Luis Ramos.

QUIQUE SETIÉN

"Ya sabíamos que iba a ser muy complicado. La principal dificultad está en el césped y hay que hacer buenos controles en poco espacio, dar pases precisos... pero sí que hay una diferencia de categoría importante. Los partidos suelen ser apretados. Se ha complicado y no han tenido muchas ocasiones, aunque sí que han llegado. Esto no tiene nada que ver con los resultados y las sensaciones son positivas. Este partido no es real para nosotros y lo hemos superado. Nos ha costado, eso sí que es cierto. El Valencia no se va a cerrar como lo ha hecho el Guijuelo y no nos dejará secuelas lo vivido. Los jugadores no te dejan tirar porque están metidos".

MARIO SÁNCHEZ

"Es para estar orgullosos y sabíamos la dificultad que tendría jugar contra un equipo de Primera División. Tienes la esperanza de ganar al ser once contra once. No sé si ha sido penalti o no, igual que la expulsión, pero me duele más por quedarnos con diez. Las sensaciones son buenas. Toti ha hecho bien las cosas y el Guijuelo ha tenido buenos momentos. He insistido mucho con Willy por dentro, aunque pudimos hacer el campo 'pequeñito'. Es un refuerzo anímico pasara lo que pasara y ya era un premio jugar esto".

TOTI

"Hemos dado guerra y el árbitro ha tirado para ellos. La gente ha podido disfrutar de un equipo de Europa. Me lo he pasado bien y lo que está haciendo el Guijuelo es la hostia. No se puede pedir más".

ROBERTO

"Estoy muy orgulloso del equipo y en casa somos muy fuertes. Eso se nota para cualquier rival y lo hemos dado todo ante un Primera División. Toca seguir luchando en Liga para asegurar la permanencia y ya luego soñar".