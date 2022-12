El CD Guijuelo se prepara para otro día histórico con el Villareal

Otro día de locura para el CD Guijuelo, que se medirá al Villareal en el Municipal Luis Ramos (martes, 21:00 horas por Movistar Plus). Los chacineros recibirán en el Municipal Luis Ramos a todo un campeón de la Europa League en la segunda ronda de la Copa del Rey.

De este modo, la localidad salmantina vivirá un choque para el recuerdo con un estadio que rozará el lleno con las gradas supletorias que han colocado desde el club en uno de los fondos. Además, la jornada se antojará como una fiesta del fútbol para toda la provincia por lo que supone.

Por su parte, Carlos Rubén, Quintana y Peralvo se perderán la cita, aunque soñarán con repetir la gesta de eliminar al Deportivo de La Coruña como en la fase anterior. Entre tanto, Morales, Parejo, Gerard Moreno, Pino y compañía son la gente más destacada en los de Setién.

Por otro lado, Piojo, uno de los referentes charros de los últimos años, ha dicho que "he jugado ya tantos partidos de Copa que no sé lo que puede pasar. Será un contexto parecido al del Rayo Vallecano el año pasado y la superficie marcará el partido, ya que no es lo mismo que si se jugase en el Helmántico o en La Cerámica. Igual nos meten cinco... o nosotros a ellos (bromea). Su potencial es increíble y ojalá salga todo de nuestro lado". En definitiva, batalla de las grandes para cerrar el 2022.