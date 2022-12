Piojo suma otro grande a su colección de Copa del Rey: "Me gustaría tener la camiseta de Parejo o de Morales"

Piojo, del CD Guijuelo, es el rey de Copas de salmantino. No cabe ninguna duda y su relación de amor con el torneo del KO mejora cada año. En esta ocasión, el lateral diestro sumará a su colección, en la que ya se encuentran el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano, al Villareal.

Eliminatoria: "He jugado ya tantos partidos de Copa que no sé lo que puede pasar. Será un contexto parecido al del Rayo Vallecano el año pasado y la superficie marcará el partido, ya que no es lo mismo que si se jugase en el Helmántico o en La Cerámica. Igual nos meten cinco... o nosotros a ellos (bromea). Su potencial es increíble y ojalá salga todo de nuestro lado".

Sin jugar por el Mundial: "No va a cambiar nada para nosotros, pero no sé si su entrenador apostará por si los del Mundial jueguen o no. Su once será competitivo igualmente. Hay gente como Foyth o Rulli que han jugado la final y es histórico para la provincia de Salamanca, pero también para Guijuelo. Me gusta que haya la mayor calidad posible en el campo".

Rivales a destacar: "De cuando era joven y estaba en la cantera de la UDS, concretamente en el División de Honor, yo coincidí con Parejo y siempre le he seguido al compartir la quinta del 89. Es un jugador que me gusta y alguna vez nos hemos enfrentado. También destaco a Morales, que le conozco porque está en la AFE y yo también trabajo ahí".

Camisetas: "Me gustaría tener la de Parejo o de Morales. La que sea con tal de verla en el cajón. Siempre me gusta tener recuerdos así, fotos, vídeos...".