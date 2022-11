María: "No sé si ha venido condicionado el árbitro. Paso palabra. Desde que murió Franco no me sacaban una amarilla"

María Hernández, entrenador del Salamanca UDS, ha atendido a los medios de comunicación locales al término del partido con el líder, el Atlético Astorga de Lago, y ha compartido sus impresiones.

Un punto: "Ha sido un buen espectáculo, con un Salamanca que lo ha dado todo. Hemos competido hasta el final y se puede dar por bueno el punto por acabar con nueve. El inicio es bueno. Queríamos ganar hasta con nueve. Voy a felicitar al equipo. El Astorga está haciendo una gran temporada y hoy se ha dejado dos puntos, pero también está la Arandina".

Polémicas en las rojas: "No nos habían expulsado a nadie. No voy a valorar al árbitro. No sé si ha venido condicionado por ciertas cosas. Paso palabra. Desde que murió Franco no me sacaban una amarilla".

A cinco puntos: "Es una distancia media, por lo menos no se han ido".

Afición: "La gente ha empujado y se ha divertido".