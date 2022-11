El Salamanca UDS sobrevive al Astorga y el arbitraje tras quedarse con nueve en la lucha por el ascenso (1-1)

El Salamanca UDS ha salvado un golpe exagedaramente duro tras empatar casi a última hora con el líder Astorga (1-1). Álvarito ha marcado el gol de la igualada como respuesta a Sergio Peláez, mientras que Pablo de Castro y Gustavo han terminado expulsados por ver dos tarjetas amarillas cada uno, por lo que ninguno de ellos estarán aptos para competir la semana que viene frente a la Arandina. Se avecinan serios problemas en la defensa.

En la alineación de un duelo tan transcendental, María ha decidido apostar por sus hombres de confianza y solo ha hecho dos cambios con respecto a las tablas con el Mirandés B: Fábio y Gabri Salazar por José Rodríguez y Joel Salvi. El resto, los mismos, incluido un Peli que ha forzado la máquina para jugar bastante adelantado con el '9' blanquinegro en esta tarde. Mati, de nuevo, descartado de la lista por sus molestias físicas.

En los primeros compases de juego, Diego Benito ha puesto un balón picado a Álvarito, que no se ha enterado bien de la película y ha desperdiciado la genialidad del '10'. Más tarde, Fábio ha reclamado un penalti, pero Manso Rojas, el colegiado, no ha pitado absolutamente nada y David Franco ha intimidado a Sergio con un buen golpeo. No obstante, el que ha gozado la ocasión más clara ha salido de las botas de Souley, que ha soltado un trallazo de volea desde fuera del área que se ha estrellado en el larguero. Mientras, en los visitantes, solo David Álvarez ha intentado hacer algo con chuts lejanos. 0-0 al descanso en el 'templo' bajo la lluvia.

LA LOCURA EN EL HELMÁNTICO

Con el paso por los vestuarios, guantazo a mano abierta para variar. Sergio Peláez ha conectado un buen tiro con efecto que no ha podido detener Del Río, que anteriormente le había detenido un mano a mano a Javi Amor. 0-1 y a ocho puntos. Desastre de escándalo un año más que se ha agravado con la expulsión de Pablo de Castro por doble amarilla. Entre tanto, David Franco y Diego Benito han tirado por la borda una ocasión clarísima antes de quedarse con 10 con el portero en el suelo y completamente vencido.

Tras ello, María, a la desesperada, ha movido el banquillo con la entrada de Padilla por Diego Benito. Todo parecía sumamente complicado para los de la carretera de Zamora, aunque ahí ha aparecido Álvarito para poner el 1-1 a menos de diez minutos para el final con un tanto desde la frontal. En medio de la locura, la horrosa actuación de Manso Rojas ha dejado al Salamanca UDS con nueve por las dos cartulinas a Gustavo. Finalmente, un punto para cada uno y bola de set salvada... al menos por ahora.

FICHA TÉCNICA

Salamanca UDS: Miguel del Río; Gustavo, Fábio, Pablo de Castro, Souley; Amaro, Peli, Diego Benito (Padilla, min. 67); Álvarito, Gabri Salazar (Joel, min. 76) y David Franco.

Astorga: Sergio; Herrador (Iker, min. 79), Sergio Peláez, Tony, Jony; Keita, Ivi Vales (Lucho, min. 69), David Álvarez (Mendoza, min. 79), Adri (Madou, min. 63); Peláez y Javi Amor.

GOLES: 0-1, min. 51: Peláez. 1-1, min. 81: Álvarito.

ÁRBITRO: Ángel Manso Rojas, del colegio de Castilla y León. Rojas a Pablo de Castro, Gustavo y Guillermo Pérez (delegado del Salamanca UDS). Amarillas para Pablo de Castro (2), Gustavo (2), Souley, Peli y María Hernández; Lucho, Ivi Vales y Adri.

ESTADIO: Helmántico.