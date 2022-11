El mensaje de Íñiguez a las jugadoras del Perfumerías Avenida: “Tenemos que olvidarnos de lo que venimos”

Las últimas semanas han estado sumamente revueltas por un club tranquilo como es el Perfumerías Avenida. De este modo, las lesiones de tres piezas importantes como Silvia Domínguez, Moriah Jefferson y Erica McCall, que ya ha vuelto a jugar en Euroliga, se han unido al cruce de declaraciones entre Roberto Íñiguez y la directiva junto a la dimisión de Carlos Méndez como gerente y director deportivo después de 32 años en ambos cargos.

Así, el cóctel de todo ello ha dado como resultado una dura derrota en el partido con el Famila Schio por un contundente por 71-54, por lo que las azulonas han mordido el polvo por primera vez en la máxima competición continental tras el 2-0 logrado en sus encuentros disputados en Salamanca frente al Cukurova y el Basket Landes.

Entre tanto, Roberto Íñiguez ha enviado un contundente mensaje a sus jugadoras por lo ocurrido: "Tenemos que olvidarnos de lo que venimos. En la primera mitad no jugamos bien y en la segunda ni jugamos. Sin atención y sin intensidad. Nos ganaron en energía, porcentajes, rotaciones…". Por su parte, Julia Reisingerova, la mejor de las charras con 13 puntos, ha comentado que "empezamos más lento de nuestro juego normal y sin seguir los sistemas que usamos. Peleamos hasta el descanso, pero luego no estuvimos al nivel ni defensiva ni ofensivamente. No ha sido nuestro partido".

En definitiva, el mal del conjunto salmantino en este arranque de competición reside en las batallas lejos de su feudo, puesto que acumula ya un total de tres golpes recibidos –dos en Liga y uno en Europa–, motivo por el que es la gran asignatura pendiente para recuperar sensaciones.