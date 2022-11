Recio y Méndez: "Es más problemático que mi familia y yo perdamos la ilusión. Me cuesta venir a algunos partidos del Avenida y antes no"

Jorge Recio y Carlos Méndez, presidente y gerente del Perfumerías Avenida, respectivamente, ha ofrecido una rueda de prensa -cerca de la hora de duración- en la que ha salido al paso de Roberto Íñiguez tras la victoria frente al Basket Landes en Euroliga por sus duras críticas al club salmatino.

JORGE RECIO

Motivo del acto: "Era necesario por las declaraciones de nuestro entrenador. Me da rabia, pena y es un juego de niños. Sé que puedo hablar con él estando vosotros aquí. Es una chorrada que iba a tener solución, pero Roberto dijo que no quería hablar con nosotros y tampoco le apeteció quedar con nosotros el jueves de la semana pasada. Estamos al 500% con el equipo. Todo esto viene de que el sábado surgió algo que no entendimos y es por el fisio. El staff no es de nadie, solo el club. Todos lo somos. En el primer partido de Euroliga, Roberto se encaró con la directiva para que hiciéramos algo ya. Todos sabemos que el arbitraje fue nefasto aquel día. No tenemos peso en FIBA para estas cosas. He estado jorobado porque no es normal. No conozco a ningún entrenador que se encare a un presidente delante de 2.400 personas. Estuve esperando a ver si él reaccionaba".

Staff: "Ha sufrido variaciones, se nos fue una fisio que hacia también de preparador física y a ambiciosos no nos gana nadie. El equipo empezó a entrenar sobre el 20 de agosto y el 16 de octubre tuvimos un mensaje en el grupo que se llama 'Socios' en el que se nos comentaba que las jugadoras no estaban muy de acuerdo con los tratamientos del fisio. El día 17 le dijimos que buscaríamos un fisio de apoyo. Seguro que todos tenéis a 18.000 fisios competentes para entrenar ahora mismo. No nos planteamos rescindir el contrato al fisio. En estos 15 días ha sido un machaque constante. El tema del fisio se enquistó. Al acabar el partido con Bembibre, Roberto dijo que necesitaba una solución y el fisio tomó la determinación de decir que no podía seguir. Yo también le tengo aprecio a Íñiguez, igual que él a mí. Le dije que había que ir todos a una y no podemos hablar por los medios".

Su enfado: "Os estoy utilizando para que se entere de lo que estoy diciendo. Creo que tengo una relación medianamente cordial con él. No ha habido quejas a Roberto a pesar de las derrotas que hemos sufrido. Dijo bastante barbaridades y este club no se merece esto. Tenemos una plantilla de once jugadoras y le prometí que en enero reforzaríamos la plantilla con la mejor jugadora posible. Nuestra cantera es la que es y la hacemos con la mayor ilusión, pero no tenemos mejores instalaciones. Esto le pasa hasta al poderoso Valencia, aunque tiene otras capacidades económicas. Cuando habla de que hay un 5% de cosas que se saben, el resto de cosas no se saben en otros sitios o en los propios medios, pero sabemos por donde podemos crecer. Llevo 21 años aquí, ya son 26 títulos con otros entrenadores y 4 con Roberto. Los trabajadores son excelentes y hay que respetarlos. Somos el equipo más laureado del baloncesto español, pero gran parte de la mejoría viene por dinero. Nadie nos ha enseñado a hacer todo esto y nuestro orgullo es este. No puedo gastar más de lo que puedo invertir. Venimos de una pandemia y estamos en crisis en Salamanca. No por llorar vamos a conseguir, igual este pabellón es el peor de Europa. Ya lo siento, pero mi preocupación no son unas sillas. Le he dado demasiada cancha y voluntad. Nos enteramos de cosas de rebote".

La famosa reunión: "Cuando estuvimos en Madrid, nos reunimos con el mejor entrenador para intentar convencerle de lo que era Avenida. No se habló de crecimiento, eso es mentira. Carlos le dijo que no íbamos a cambiar la manera de funcionar, aunque allí no se nos presentó un proyecto de futuro. Era una entrevista. Me gustaría tener un director general como el de Sopron. Cobra bien, aunque no tanto como Méndez (bromea). Él está vinculado al Gobierno de Hungría. Íñiguez nunca ha aguantado más de dos años en ningún sitio, pero aquí le quedan. No puedo aguantar como presidente que esté haciendo de menos al club. Si no estás bien... poco más puedo decir. Roberto es el mejor entrenador de baloncesto femenino y habrá que limar asperezas. Estamos cayendo un poco antipáticos desde hace un tiempo y quiero recuperar lo humano que es este club".

Salida: "La destitución no ha estado encima de la mesa: no queremos que Íñiguez sea el presidente, el gerente, el de prensa o el que lleve los viajes. Para darme lecciones de cómo crecer, pf... No puede haber parches ahora con las Ligas empezadas. El año pasado hubo lesiones y fugas. Si vieráis mi teléfono de estos años, muchas cosas os sorprenderían. En otros clubes tardaban 15 días en hablar con él. Este club nunca va a tener una estructura de ACB. Imagina que viene el Madrid, claro que nos adelantará. Poner todos los años cerca de un millón de euros no es fácil. No nos merecemos esto".

Puede forzar para irse: "Es más problemático que mi familia y yo perdamos la ilusión. Me cuesta venir a algunos partidos y antes no me pasaba. No quiero prescindir del mejor entrenador de la Liga, otra cosa es que el quiera prescindir del peor equipo de la Liga. No quiero recordar otras decepciones, pero me molesta. Me llamó mi hijo anoche y me dijo lo que había dicho Roberto. He dormido fatal y tengo la tensión mal. Espero que hable con nosotros. No se atreve a hablar con su directiva. Al final puede ser hasta divertido (bromea)".

CARLOS MÉNDEZ

Su postura: "Estoy un poco extrañado porque llevo 33 años en esto y venir a explicar esto es demencial. Crear una crisis de esto no tiene sentido. Esto es lo que somos y aquí no se engaña a nadie. Somos un club identificado con su ciudad. Yo reconozco que igual soy el menos grato para todo el mundo porque controlo el gasto y con Roberto es con el que he tenido más talante de permitir más de la cuenta. El director deportivo y gerente soy yo, no el entrenador. Nunca se le ha dicho que venga como nada más que un grandísimo entrenador y solo para entrenar. Se le ha dicho que se dedique a entrenar, que no organice los viajes y tiene una personalidad que arrasa, pero hay cosas que no se pueden permitir. El patrocinador es sagrado. No es consciente que somos unos privilegiados en este club y buscamos problemas donde no los hay".

La marcha del fisio: "Carlos Curto ha sido un excelente trabajador, ha estado al 100%, ha tomado una decisión que voy a respetar y es lo que toca. No se puede hablar del trabajo de un compañero a los medios y ahí lo dejo estar. Ya se ha hablado con dos personas. El problema es de un fisio que se va el lunes y el lío ha sido el miércoles. Mavi es preparadora física y fisio. Hemos tenido hasta tripletes".

Fichar: "Se busca a una jugadora porque teníamos un plan previsto, no por urgencias. Hemos tenido a la cantera toda la vida. Queremos disfrutar del equipo. No se puede increpar al que pone el dinero. Él no ha hecho ningún bien con todo esto. No se puede a arrastar a un club económicamente. ¿Crecer de qué? ¡Pues que vengan los de ACB!. El equipo junior es el campeón actual y tenemos un club vinculado con la USAL. Me enteré de que no daba la rueda de prensa y me sentó fatal".

Su no comparecencia en RDP: "Pasa hace cuatro años y le pongo una multa. Los medios son sagrados. No sé qué busca pese a todas las cosas. Nadie debe querer su puesto (ironiza). Yo tendré menos feeling que el presidente con él. El que habla más alto no es el que tiene razón. Es un entrenador brillante. Punto. Si el presidente no está de acuerdo conmigo, nosotros hablamos".

La plantilla: "Las jugadoras se van a abstraer porque no las vamos a meter en esta historia. Él tiene que olvidarse de estas cosas. No quiero ser pesado, pero tiene que ponerse a entrenar. También un día habló de un tema del Ayuntamiento y resulta que ya estaba solucionado. Hemos tenido otras crisis y hemos seguido adelante. Intentaremos disfrutar. A mí nadie tiene que explicarme cómo hago las cosas".

La parcela deportiva: "Conozco a todas los agentes y en algunas casos trabajo con la agencia de mi hermano y en otras no, dependiendo de cómo sean las jugadoras. Las decisiones han sido consensuadas y le hemos dado más cancha, especialmente este año para fichar. La educación es importante".