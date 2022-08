Back to the Covers traslada la Plaza de España de Vitigudino cuatro décadas atrás

Una noche más los vecinos de Vitigudino contaron con un atractivo evento en este prólogo de las Ferias y Fiestas que comenzaba hace una semana con las Noches de Cultura.

En esta ocasión se trataba de la actuación de Back to the Covers, incluida ya en la programación organizada por el Ayuntamiento vitigudinense. Para disfrute de los que ya cruzaron ‘los 50’ o están a punto de hacerlo, el público que asistió a la Plaza de España pudo escuchar temas legendarios de la música entre las décsdas de los 60 y 90, desde los Beatles con su ‘Sargento Pimienta’ a los ‘granujas a todos ritmo’ de los Blues Brothers, o temas de Abba versión rock, en definitiva, música de la que ya no se hace, lamentablemente.

Y tras la actuación de Back to the Covers y su recorrido por la música de los 60 a los 90, el programa festivo continúa mañana miércoles con más rock. En esta ocasión será el grupo local Narkada el que protagonice la noche con punk-rock, aunque por el día los niños contarán con una actuación de payasos en el Parque San Nicolás, además de castillos hinchables por la tarde en el pabellón deportivo de las escuelas.

PROGRAMA DE LAS FERIAS Y FIESTAS DE VITIGUDINO 2022

8 de agosto, lunes

Exposición ‘El eterno ebanista’ dedicada a Rufino Holgado. Hasta el 19 de agosto en el edificio San Nicolás

22.00 El circo mágico, Crispin D´olot. Plaza España.

9 de agosto, martes

20.00 Carretones Infantiles Huertos, Plaza España

22.00 Back to the Covers. Versiones Pop-Rock 60, 70, 80 Y 90. Plaza España.

10 de agosto, miércoles

12.00 Pandora animación, payasos de Risolandia, Parque de San Nicolás

17.00 Gran parque infantil con castillos hinchables en el pabellón de las escuelas.

22.00 Grupo Narkada.

11 de agosto, jueves

22.00 En la Plaza España, presentación, coronación e imposición de bandas a la Corte de Honor.

22.30 Pregón de las fiestas a cargo de Elia Gonzalo Santamaría.

12 de agosto, viernes

00:00 Macro discoteca móvil a cargo de Espectáculos Benítez.

13 de agosto, sábado

00.00 Orquesta Super Hollywood. Lugar: Plaza España.

14 de agosto, domingo

00.00 Capea nocturna con disco-móvil.

Lugar: plaza de toros.

15 de agosto, lunes

12.30 Misa en honor a la Virgen del Socorro. A continuación, procesión hasta la ermita.

14.00 Recorrido por las calles del municipio de Gigantes y Cabezudos.

22.00 Desfile de Carrozas.

00.00 Orquesta Malibú.

16 de agosto, martes

13.30 Desenjaule de los toros de la corrida en la Plaza de Toros

19.00 Corrida de Toros con Andy Cartagena, Antonio Ferrera y Manuel Escribano.

22.00 Actuación de Mayalde, música tradicional. Plaza España.

17 de agosto, miércoles

18.30 Pelota Mano en el frontón con tres partidos.

Días 12, 13 y 14, Feria Medieval

- Cetrería.

- Tiro con arco.

- Espectáculo de fuego.

- Danza oriental.

- Tiovivo.

- Ludoteca.

- Puestos de artesanos.