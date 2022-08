Semana completa de actos en Saucelle para honrar a San Lorenzo

Saucelle volverá a vivir en plenitud sus fiestas en honor a San Lorenzo, celebraciones que discurrirán del 5 al 11 de agosto con un programa de lo más completo y variado, recuperando eventos como los encierros urbanos y sus verbenas, seis en total, cinco con grandes orquestas, de las que tres se desarrollarán en el campo de fútbol, y una última, para cerrar las fiestas, más humilde en cuanto a espectáculo. Estarán en Saucelle La Búsqueda, Cañón, Kronos, La Huella y Pikante, además del Trío Timanfaya.

También hay que destacar que vuelven los encierros que no los toros porque el año anterior ya se celebraron novilladas. En esta ocasión serán las ganaderías Charro de Llen y La Campana las que lidien sendas novilladas los días 9 y 11 de agosto con sus respectivos encierros. En el primer festejo están anunciados Ignacio Becerra y Cristiano Torres, mientras que en el segundo figuran Roberto Jarocho y El Mene.

Entre las novedades cabe señalar el pasacalles de peñas por el pueblo, amenizado por la charanga Queloque´s Band, y que abrirá las fiestas la noche del viernes 5 de agosto, un espectáculo de mentalismo y un combate de bolas láser. También habrá un espectáculo de copla, en esta ocasión a cargo de Laura Cerdeño, y una actuación de folclore con Malajota Folk. Tampoco faltará el apartado gastronómico tradicional de estas fiestas con una pancetada y la merienda fin de fiestas, además de una chocolatada para los mayores. Por su parte, los niños contarán con un gran parque acuático, un parque infantil con hinchables, tren y fiesta de la espuma, y el ‘paintball laser combat’.

Por su parte, San Lorenzo tendrá su misa y la procesión hasta la ermita con convite para todos los asistentes, el 10 de agosto.

Encarnación Quirós Sánchez / Alcaldesa de Saucelle

“En principio no me presentaré a la reelección, la experiencia ha sido dura”

¿Nos hace un resumen de la actividad municipal de los últimos meses?

Por fin tenemos rampa de acceso en las piscinas para personas discapacitadas, y también en ese mismo capítulo para mejorar la accesibilidad, estamos habilitando la planta baja del ayuntamiento como oficina de atención al público y evitar así subir las escaleras. Durante los últimos meses se han estado finalizando todas las obras iniciadas. Casi tenemos acabadas las obras en la planta superior del Centro Social donde, lo que antes era un piso diáfano, con pladur se han realizado tres habitaciones con ducha y cuarto de baño Hemos arreglado todos los caminos y a ver si este año la Diputación hace lo que ha quedado pendiente.

¿Qué le queda por hacer hasta el final de la legislatura?

Con los próximos Planes Provinciales vamos a pavimentar la calle Cruz del Canto y el Camino Frejo, la zona comprendida entre la plaza de toros y las piscinas, llegar hasta donde se pueda. Vamos a hacer unas escaleras de obra en el vaso de las piscinas para mejorar también el acceso a las personas mayores, especialmente. Y vamos a acabar de arreglar el ayuntamiento, primero la planta baja y después nos meteremos con la planta de arriba. También vamos a ampliar el gimnasio de las escuelas uniendo lo que es ahora la biblioteca. En las aulas de las escuelas se van a construir servicios con duchas y concina para cualquier eventualidad que surja, que quede un edificio útil.

¿Se presentará a la reelección?

En principio no. Ha sido una experiencia dura por varios motivos, por la situación económica que tenía el Ayuntamiento hace tres años, por lo que ha implicado tomar decisiones en plena pandemia, y por las críticas recibidas sobre si se hacían más o menos cosas en el pueblo. La sensación que tengo es que no se ha reconocido el trabajo realizado en muchas cosas que no se ven pero que eran muy necesario hacerlas y que dejan solucionados problemas para muchos años.

¿Qué nos cuenta de las fiestas?

Pues que van a ser como siempre, aunque este año San Lorenzo ha coincidido fatal en el calendario. Tendremos dos encierros con las novilladas, seis verbenas con orquesta, la cena popular, una pancetada, una actuación folk, un mentalista…, actuaciones para todos.

¿Qué le quiere decir a sus vecinos por estos días?

Pues que estoy feliz porque ya podemos hablarnos de frente, pedirles que convivan en armonía y que disfruten de la familia y de las fiestas.

PROGRAMA

5 agosto, viernes

23.00 Pasacalles de peñas, amenizado por la charanga.

6 agosto, sábado

De 17.00 a 20.00 Parque cuático con tobogán en la calle Cruz de Canto.

23.30 Presentación de peñas.

A continuación, verbena con la orquesta La Búsqueda en la Plaza.

7 agosto, domingo

19.30 Paintball Laser Combat

20.00 Chocolatada para los mayores en el salón Cultural.

22.30 Espectáculo de mentalismo con Alejandro Revuelta en la Plaza.

00.30 Actuación de la orquesta Cañón en el campo de fútbol.

8 agosto, lunes

11.30 Parque Infantil con hinchables, tren y fiesta de la espuma en la plaza

19.00 Yincana de peñas.

22.30 Espectáculo de copla y canción española con Laura Cerdeño en la Plaza.

00.30 Gran verbena en el campo de fútbol amenizada por la orquesta La Huella.

9 agosto, martes

12.30 Encierro de novillos.

18.30 Gran novillada con 4 novillos de Charro de Llen para los novilleros: Ignacio Becerra y Cristiano Torres.

20.45 Pancetada y sangría para todos en la Plaza.

00.30 Gran verbena en la plaza con la orquesta Kronos.

10 agosto, miércoles

12.30 Misa en honor a San Lorenzo. Procesión hasta su ermita y convite para todos.

22.30 Actuación del grupo Malajota Folk en la plaza.

00.30 Gran verbena en el campo de fútbol amenizada por la orquesta Pikante.

11 agosto, jueves

12.30 Encierro de novillos.

18.30 Gran novillada con 4 novillos de La Campana para:

Roberto Jarocho y El Mene

21.00 Cena tradicional.

Verbena con el Trio Timanfaya.