La alcaldesa de Vitigudino acusa al PSOE de "no defender al Ayuntamiento" y, por ende, “a los ciudadanos”

En respuesta a la nota de prensa realizada por el PSOE de Vitigudino y en la que este grupo pide la dimisión de la alcaldesa de esta localidad, Luisa de Paz, por considerarla responsable de la situación que presenta el Ayuntamiento de Vitigudino y por la que la regidora decidió abrir un expediente disciplinario a la secretaria-interventora, De Paz recuerda que una de las decisiones del anterior alcalde del PSOE, Germán Vicente, “fue contratar a la secretaria-interventora, y a pesar de sus críticas hacia la funcionaria, no fue capaz de abrir ningún expediente”. A este respecto, la regidora recuerda que su predecesor en el cargo “abrió unas diligencias informativas sin documentación alguna, después de perder las elecciones, acaso por ello mismo, y dos días antes de tomar posesión el nuevo equipo de Gobierno del PP. Por tanto, en las últimas horas de su legislatura”.

Ante este hecho, De Paz señala que “se pierden las elecciones por el mismo mecanismo que se ganan, y eso se llama democracia. Cuando los demás venimos a hacer los deberes que no supo hacer el anterior equipo de Gobierno del PSOE, nos critica también porque lo hacemos”.

Para la alcaldesa de Vitigudino “hay temas que deben ser sacados de la refriega política, y ese es uno de ellos claramente. Es el Estado de derecho lo que está en juego. Y por eso he abierto un expediente disciplinario a la funcionaria que llevaremos hasta el final”.

Luisa de Paz añade que “Germán Vicente no acertó ni en el principio. La mayor parte de los juicios se generaron en la legislatura en la que gobernaba el PSOE. Entonces no lo supo resolver el equipo del PSOE y dejó a la institución debilitada. Los partidos democráticos deben asumir una posición institucional de defensa del Ayuntamiento. Ya veo que el PSOE está en otra cosa. Está claro que se coloca fuera de la defensa de la institución. Cuando no defiendes la institución no defiendes a los ciudadanos. Un ayuntamiento fuerte es un castillo en la defensa de la democracia. Parece que el PSOE para criticar sin razón al adversario, no le importa desacreditar la institución del Ayuntamiento de Vitigudino. Y precisamente en un tema que origina el propio PSOE con la contratación de la funcionaria”.

Por último, para la regidora “la utilización política es manifiesta: Lo que la oposición consideraba imprescindible y era, también, motivo de dimisión cuando se produce lo contrario y sus requerimientos, también, es motivo de dimisión… ya han empezado la campaña. Por nuestra parte seguiremos con nuestra ética: prudencia y que hable quien tenga potestad para hablar”.