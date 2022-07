Al César lo que es del César

Ante los comentarios catastrofistas realizados por los médicos de familia de nuestra Zona Básica de Salud en sus consultas diarias (cuando las realizan) a los pacientes que acuden a las mismas, tales como "Decid a vuestros Alcaldes que se muevan, que se movilicen" "Esto se acaba, tendrán que desplazarse al Centro de Salud de Lumbrales etc., etc., quiero aclarar a los usuarios de nuestra Sanidad Pública en la Comarca del Abadengo algunas circunstancias a este respecto.

En materia de sanidad debemos de ser totalmente neutrales, sin mezclar políticas e intereses personales o particulares con la realidad de las circunstancias, todos enfermamos, ricos, pobres, mayores, niños, de derechas, de izquierdas, etc.

Efectivamente hemos estado en algún momento en precariedad, cosa que ha ocurrido en todas las Zonas Básicas de Salud " peticiones de cambio de destino", movimientos internos entre los profesionales, tiempos que hay que dar para las incorporaciones, o carencia de peticiones a un lugar tan distante como es nuestra comarca de la capital, donde parece que todos los médicos quieren residir".

Todos sabemos que es competencia de la Gerencia Territorial de Sanidad el cumplir con todas y cada una de sus obligaciones, entre las que se encuentra el cubrir las vacantes asistentes en las Zonas Básicas de Salud, entre las que nos encontramos y, me consta, que han puesto todo su empeño en llevarlo a la realidad.

¿Qué debería estar previsto? Si ¿Qué ha faltado materia prima para llevarlo a cabo? También ¿Qué hay que echárselo a la cara a la Administración? Ya lo hemos hecho con una concentración de unas 3.000 personas con Alcaldes o representantes de toda nuestra Comarca.

En nuestra Zona Básica de Salud de Lumbrales, debería de haber 7 médicos de plantilla, en la actualidad hay 5. De los 2 que faltan, 1 es baja laboral que se cree se incorpore en poco tiempo y la otra baja es el puesto que dejó el Dr. Damián que era el Coordinador.

Desde Gerencia se nos informa están haciendo lo imposible por cubrir esta vacante, ofreciendo incluso una interinidad indefinida, centrando sus esfuerzos en cubrir la misma.

En cuanto a Enfermería está cubierto

A partir del 8 de Julio comienza a funcionar la ambulancia SVAE (ambulancia de asistencia urgente con enfermería, como una UME), proyecto piloto con sede en Vitigudino.

Debemos de exigir a nuestra Administración todo lo necesario para que estemos debidamente atendidos, por supuesto.

Pero también es cierto que debemos al mismo tiempo exigir a nuestros profesionales de nuestra Zona Básica de Salud que cumplan con sus obligaciones como cualquier otro trabajador

EJEMPLOS

Si hay 5 médicos actualmente según Gerencia, no es de recibo que pongan un papelito, cuando lo ponen, "los días 4, 5 y 6 no hay consulta, quien necesite asistencia acuda al Centro de Salud de Lumbrales", los profesionales no somos responsables de esta circunstancia.

Para que se hagan una idea:

Los horarios de nuestros médicos son los siguientes:

De 08.00 horas a 15.00 horas

Y me pregunto, ¿no se podría reorganizar los horarios y poder consultar más pueblos diariamente?